La RBA Relève ses Taux, le Dollar Australien Chute

Novembre 07, 2023 21:40

La Reserve Bank of Australia (RBA) a relevé ses taux d'intérêt de 25 points de base, conformément aux attentes du marché. Malgré cette hausse, le dollar australien a été soumis à une forte pression, le conseil d'administration de la RBA ayant laissé entendre que "la nécessité d'un nouveau resserrement de la politique monétaire pour garantir que l'inflation revienne à son niveau cible dans un délai raisonnable dépendra des données et de l'évolution de l'évaluation des risques".

Au Royaume-Uni, un sondage réalisé par Bloomberg Economics a montré qu'il y avait 52% de chances que le pays soit entré en récession au troisième trimestre de l'année et qu'il soit en passe de se contracter encore plus au cours du trimestre actuel. Les analystes de Bloomberg ont suggéré que la Banque d'Angleterre (BoE) pourrait être contrainte de réduire ses taux si l'inflation diminue également en raison de la pression exercée par la récession.

Le Fonds Monétaire International (FMI) a revu à la hausse ses prévisions de croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) pour la Chine à 5,4% en 2023 et 4,6% en 2024. Le FMI a révisé ses prévisions alors que le gouvernement chinois a approuvé une émission d'obligations souveraines d'un montant de 1 000 milliards de yuans (137 milliards de dollars).

La RBA Relève ses Taux d'Intérêt

Comme indiqué précédemment, le conseil d'administration de la RBA a procédé à la 13e hausse des taux d'intérêt depuis mars 2022, comme le prévoyaient les analystes de marché. Le communiqué publié à l'issue de la réunion indique que "l'inflation en Australie est sous son pic mais reste trop élevée et s'avère plus persistante que ce qui était prévu il y a quelques mois", ajoutant que les nouvelles données collectées depuis août montrent que "le poids de ces informations suggère que le risque que l'inflation reste plus élevée pendant plus longtemps a augmenté".

Les analystes de HSBC ont déclaré aux journalistes du Financial Times que la RBA était en mode "calibrage", ajoutant qu'une hausse des taux en décembre était, selon eux, peu probable. Selon le même média, la Chambre de Commerce et de l'Industrie australienne a souligné que le retour au resserrement de la politique monétaire renforcerait la difficulté pour les entreprises de gérer l'augmentation des coûts tout en maintenant des prix compétitifs.

Minutes de la BoJ : L'Objectif de Stabilité des Prix n'a pas été Atteint

Au Japon, les minutes de septembre de la BoJ ont révélé que les décideurs politiques estiment que l'objectif de stabilité des prix n'a pas été atteint, la plupart des membres du conseil suggérant qu'il ne serait pas nécessaire de prendre des mesures supplémentaires dans le cadre des opérations de contrôle de la courbe des taux (YCC) étant donné que les taux à long terme sont relativement stables.

Les économistes ont déclaré que la BoJ pourrait continuer à mettre en œuvre sa politique ultra-accommodante qui affaiblit le yen japonais par rapport à ses concurrents tels que le dollar américain.

Commerzbank : La Banque Nationale Suisse devrait Favoriser un Franc Fort

Un rapport publié par Commerzbank suggère que les données sur l'inflation publiées la semaine dernière ne sont pas inquiétantes pour la Banque Nationale Suisse (BNS).

Les économistes de la banque allemande ont suggéré que la BNS pourrait favoriser un franc suisse fort afin de contrôler l'inflation, notant que "les données les plus récentes sur l'inflation n'offrent que peu de raisons de s'inquiéter". Bien sûr, il existe des risques de hausse de l'inflation et la BNS s'attend à une nouvelle augmentation modérée du taux annuel au cours des prochains trimestres, mais il est peu probable que cela soit suffisant pour un nouveau resserrement de la politique monétaire. Au contraire, la BNS devrait maintenir sa communication hawkish en raison de l'incertitude croissante. Dans le contexte de la crise au Proche-Orient, le franc devrait de toute façon rester principalement demandé comme valeur refuge".

