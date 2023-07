La RBA Maintient ses Taux, le Dollar Australien Chute

Juillet 04, 2023 14:22

La Reserve Bank of Australia (RBA) a laissé ses taux d'intérêt inchangés afin de réévaluer la situation. Les responsables politiques de la RBA ont suggéré que l'inflation avait dépassé son pic. Le dollar australien a perdu du terrain par rapport au dollar américain, mais pas autant que prévu, dans la mesure où certains investisseurs et traders sont convaincus que la banque centrale australienne relèvera à nouveau ses taux en août.

Les marchés devraient rester calmes aujourd'hui, les États-Unis célébrant leur fête de l'Indépendance. Le rapport sur les emplois non agricoles, qui est l'une des données les plus importantes de la semaine, ne sera publié que vendredi.

Décision sur les Taux d'Intérêt de la RBA

Le conseil d'administration de la RBA a décidé de laisser son taux d'intérêt directeur inchangé à 4,10%, bien que la moitié des économistes interrogés par Reuters aient prévu une hausse de 25 points de base. Le gouverneur de la RBA, Philip Lowe, a déclaré que "l'inflation est encore trop élevée et le restera pendant un certain temps. Un nouveau resserrement de la politique monétaire pourrait s'avérer nécessaire pour que l'inflation revienne à son niveau cible dans un délai raisonnable, mais cela dépendra de l'évolution de l'économie et de l'inflation".

Les économistes qui ont parlé à CNBC ont déclaré que "la décision de la RBA de maintenir les taux aujourd'hui était en partie basée sur des raisons comme celles qui ont provoqué une pause en avril - pour évaluer l'impact d'un cumul de 400 points de base ou de hausses de taux au cours des quatorze derniers mois".

PMI Manufacturier de l'ISM pour Juin 2023

L'enquête PMI de l'Institute for Supply Management (ISM) montre que le secteur manufacturier américain s'est contracté le mois dernier, passant de 46,9 en mai à 46,0 en juin. Selon le rapport de l'ISM, "il s'agit d'un septième mois de contraction après une période d'expansion de 30 mois".

Les analystes de l'ISM ont noté que "la demande reste faible, la production ralentit en raison du manque de travail et les fournisseurs ont de la capacité. Il y a des signes de nouvelles mesures de réduction de l'emploi à court terme. 71% du produit intérieur brut (PIB) manufacturier s'est contracté en juin, contre 76% en mai".

Président de la Bundesbank : Un Nouveau Resserrement est Probable

Le président de la Bundesbank qui est aussi un décideur de la BCE, Joachim Nagel, a déclaré aux journalistes que l'inflation des prix à la consommation ne reculait pas comme le souhaiterait le conseil d'administration de la BCE. M. Nagel s'est dit convaincu qu'un atterrissage brutal pouvait être évité, mais il a ajouté que les signaux de la politique monétaire pointaient clairement dans la direction d'un nouveau resserrement.

Le responsable politique de la BCE a souligné que le bilan (balance sheet) de l'euro devrait être réduit de manière significative dans les années à venir. Il convient de noter que la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré que la réunion du conseil d'administration de septembre dépendrait des données.

L'inflation Élevée au Japon est-elle là pour Durer ?

Alors que la Banque du Japon (BoJ) affirme que les chiffres de l'inflation supérieurs aux objectifs sont transitoires, les entreprises locales semblent ne pas être d'accord. L'enquête Tankan de juin de la BoJ sur les attentes des entreprises en matière de prix a montré que celles-ci s'attendent à ce que les prix à la consommation progressent de 2,2% en rythme annuel dans trois ans, contre 2,3% lors de l'enquête précédente.

Elles s'attendent également à ce que les prix à la consommation augmentent de 2,6% d'ici un an, contre 2,8% lors de l'enquête précédente. L'objectif d'inflation de la BoJ reste fixé à 2% en rythme annuel.

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

