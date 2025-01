Les rapports sur l'inflation des IPC aux États-Unis et au Royaume-Uni sont à l'honneur

Janvier 14, 2025 12:40

Les rapports sur l'inflation des IPC aux États-Unis et au Royaume-Uni seront sous les feux des projecteurs des investisseurs et des traders demain, car tous deux pourraient jouer un rôle important dans la mise en œuvre des politiques monétaires de la Réserve fédérale américaine (Fed) et de la Banque d'Angleterre (BoE).

Le yen japonais a chuté face au dollar américain plus tôt dans la journée après certains commentaires sur les taux d'intérêt faits par le vice-gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), Ryozo Himino, qui semblent alimenter l'incertitude quant au calendrier de la prochaine hausse des taux.

Inflation de l'IPC aux États-Unis : Une poussée en décembre ?

Mercredi après-midi, le département américain des statistiques du travail publiera le rapport tant attendu sur l'inflation de l'IPC américain pour le mois de décembre. Les économistes suggèrent que l’inflation de l’IPC pourrait atteindre 2,8 % sur une base annuelle, soit légèrement plus élevée que celle de novembre. Sur une base mensuelle, les analystes suggèrent que le taux restera probablement stable à 0,3 %.

Le solide rapport NFP, publié vendredi dernier, a déjà atténué les attentes de futures baisses des taux de la Fed. Les économistes suggèrent qu'une réduction des taux en janvier est probablement hors de question et ajoutent qu'un rapport montrant une hausse de l'inflation en décembre pourrait remettre en question l'ensemble des prévisions pour 2025.

L'IPC au Royaume-Uni devrait avoir augmenté en décembre

Mercredi matin, l'Office for National Statistics (ONS) publiera des données concernant l'inflation de l'IPC au Royaume-Uni en décembre. Le rapport est important car il comprendra des données relatives aux ventes de Noël. Les analystes du marché s'attendent à ce que l'inflation de l'IPC atteigne 2,7 % sur une base annuelle, soit légèrement supérieure au chiffre de 2,6 % de novembre. L'inflation mensuelle devrait s'établir à 0,4 %, soit plus que celle de novembre.

Les analystes de S&P Global ont écrit : « L’inflation a donc déjà dépassé les objectifs de la banque centrale avant même que nous ne voyions l’impact inflationniste potentiel des tarifs douaniers et des nouvelles politiques d’immigration aux États-Unis, ainsi que l’augmentation des charges liées au coût de la main-d’œuvre pour les employeurs au Royaume-Uni. Les données PMI de décembre ont également montré que l’inflation des services était en hausse dans les deux cas. »

Le vice-gouverneur de la BoJ parle des taux d'intérêt

Le vice-gouverneur de la BoJ, Ryozo Himino, a déclaré qu'il ne serait pas normal que les coûts d'emprunt réels restent en territoire négatif une fois que l'économie du pays aura surmonté les facteurs qui ont provoqué la déflation au cours des dernières années.

Lors d'un discours prononcé devant des chefs d'entreprise japonais à Yokohama, Himino a souligné que « lorsque le moment opportun viendra, nous devrons changer de politique sans délai, car on dit que l'effet de la politique monétaire se manifeste avec un décalage d'un an à un an et demi. La probabilité que l’économie japonaise évolue conformément à nos projections augmente progressivement. »

Le conseil d'administration de la BoJ devrait décider des taux d'intérêt la semaine prochaine, les économistes suggérant que la banque centrale du Japon pourrait relever les taux à court terme par rapport aux 0,25 % actuels.

Les données de trading chinoises de décembre dépassent les attentes

De bonnes nouvelles concernant l'économie chinoise sont venues du rapport commercial de décembre, qui a montré que les importations et les exportations enregistraient une croissance supérieure aux attentes. Le rapport indique que les exportations en décembre ont augmenté de 10,7 % en dollars américains sur une base annualisée. Il convient de noter que les analystes du marché s’attendaient à une hausse de 7,3 %. Le même ensemble de données a montré que les importations ont augmenté de 1,0 % sur une base annuelle, alors que les analystes s'attendaient à une contraction de 1,5 %.

S'adressant à CNBC, les économistes ont noté que « les expéditions sortantes devraient rester résilientes à court terme », mais ont ajouté que d'éventuelles hausses de tarifs pourraient freiner la dynamique. Les analystes ont suggéré que les exportations ont soutenu la croissance économique chinoise en 2024. Le rapport sur la croissance du PIB chinois devrait être publié plus tard cette semaine.

Ce document ne contient pas et ne doit pas être interprété comme contenant des conseils d’investissement, des recommandations d’investissement, une offre ou une sollicitation de transactions sur des instruments financiers. Il est important de noter qu'une telle analyse du trading ne garantit pas les performances actuelles ou futures, car les conditions peuvent évoluer avec le temps. Avant de prendre toute décision d’investissement, il est fortement recommandé de consulter des conseillers financiers indépendants afin de bien comprendre les risques associés.