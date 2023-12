Pourparlers de Fusion entre Warner Bros. et Paramount : Ce qu'il Faut Savoir

Décembre 27, 2023

Cette semaine, la nouvelle d'une fusion potentielle entre Paramount Global (PARA.US) et Warner Bros. Discovery (WBD.US) a fait la une des journaux, relançant les discussions sur l'avenir des studios hollywoodiens. Ce n'est un secret pour personne que le changement des habitudes des téléspectateurs, particulièrement accentué à l'ère de la pandémie, pousse les directions des plus grands studios à reconsidérer leurs stratégies afin de pouvoir survivre à l'avenir.

Dans cet article, nous allons partager quelques réflexions sur la fusion potentielle de ces studios hollywoodiens qui pourrait changer l'industrie du divertissement à l'avenir.

Warner Bros. et Paramount Examinent la Possibilité d'une Fusion

Les médias ont rapporté que le PDG de Warner, David Zaslav, et le PDG de Paramount, Bob Bakish, se sont rencontrés à New York pour discuter d'une fusion potentielle entre les deux studios. Les journalistes d'Axios ont indiqué que le conseil d'administration de Warner Bros a même engagé des consultants bancaires pour examiner comment le projet pourrait se concrétiser.

Warner Bros. Discovery est la plus grande entreprise de cette paire, puisque sa valeur boursière dépasse les 29 milliards de dollars, tandis que celle de Paramount avoisine les 10 milliards de dollars. Les analystes notent que Paramount cherche à trouver des partenaires depuis un certain temps, ses niveaux d'endettement ayant augmenté de manière significative en raison de son expansion en ligne. Au contraire, le PDG de Warner Bros. a déclaré aux investisseurs il y a quelques semaines que les stratégies de réduction des coûts et de l'endettement permettraient à la société de consacrer des capitaux à la croissance du studio par le biais d'acquisitions ou d'autres moyens.

Un autre élément qui pourrait jouer un rôle dans une fusion potentielle est le fait que Warner Bros. Discovery puisse faire partie d'une autre opération de ce type, deux ans après que Warner Media et Discovery soient devenues une seule et même entité. Warner Bros. Discovery n'a pas été en mesure de réaliser de telles opérations, dans la mesure où sa dernière fusion, en 2021, a profité des avantages de la structure de transaction Reverse Morris Trust.

Que se Passe-t-il avec les Principaux Studios d'Hollywood ?

Warner Bros. et Paramount sont deux des plus grands studios d'Hollywood. Les cinq grands studios comprennent Walt Disney Studios, Sony Pictures et Universal Studios. Ils représentent 80 à 85% des recettes annuelles du box-office américain. Ces cinq studios ont été fondés au cours des premières décennies du XXe siècle.

Les services de streaming en ligne qui ont fleuri, notamment pendant la pandémie de coronavirus, tels que Netflix, ont forcé les cinq grands à reconsidérer leurs stratégies en matière de production et de diffusion de contenu.

En l'occurrence, le service de diffusion en continu Plus de Paramount pourrait rejoindre le service populaire HBO Max de Warner Bros. pour contrer l'impact de Netflix et de Disney Plus sur le marché. Netflix est l'un des principaux acteurs du marché avec plus de 270 millions d'abonnés, un chiffre nettement supérieur aux 63 millions d'abonnés de Paramount Plus et aux 95 millions d'abonnés de Warner Bros Discovery.

Le Bouleversement Générationnel a un Impact sur les Grands Studios

S'exprimant lors d'un sommet organisé par le New York Times fin novembre, David Zaslav, PDG de Warner Bros Discovery, a déclaré que "le bouleversement générationnel qui affecte l'industrie exige des décisions plus agressives, plus difficiles et plus rapides".

M. Zaslav a mentionné les difficultés auxquelles les studios sont confrontés, notant que la situation "exige des décisions très difficiles, et beaucoup d'entre elles sont impopulaires. C'est une période très effrayante, mais c'est aussi une période passionnante en raison des possibilités qui s'offrent à nous. Nous avons été les premiers à franchir le pas. Nous avions besoin de nous refaire une santé et de bâtir un véritable business autour de cette entreprise".

Apprenez-en Davantage sur Warner Bros. Discovery

Warner Bros. Discovery a fait preuve d'une solide performance en 2023, avec un portefeuille diversifié de chaînes. Le groupe US Networks de la société, qui comprend Discovery, Food Network, HGTV, ID et TLC, a joué un rôle essentiel dans le succès du troisième trimestre, TLC se classant au premier rang des chaînes câblées en prime time.

En outre, TNT a obtenu une part importante de l'audience au deuxième trimestre. Les marques de style de vie et de divertissement, dont Animal Planet et Science Channel, ont contribué à la domination de Warner Bros. Discovery, qui s'est classée parmi les 10 premiers réseaux câblés au premier trimestre. La division sportive de la société, Discovery Sports, attire 130 millions de personnes par mois grâce à ses marques et plateformes sportives.

Le rapport trimestriel sur le chiffre d'affaires de Warner Bros. Discovery fait état de ses solides performances, avec une contribution substantielle de son segment de chaînes, générant 4,87 milliards de dollars au troisième trimestre 2023.

Le "Who Is Who" de Paramount Global

Paramount Global a affiché des performances remarquables en 2023, marquées par une augmentation substantielle du nombre total d'heures de visionnage à travers Paramount+ et Pluto TV, en hausse de 46% au troisième trimestre sur une base annualisée.

Le vaste portefeuille de la société, qui comprend des marques populaires telles que CBS, Showtime Networks, Paramount Pictures, Nickelodeon, MTV, Comedy Central et BET, a contribué à son succès. La croissance de Paramount Global se reflète également dans le nombre de ses chaînes, qui dépassera 1 600 au troisième trimestre 2023.

