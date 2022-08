Le Pétrole Brut Recule alors que les Baissiers s'Attaquent au Prix de l'Énergie

Août 16, 2022 14:05

Alors que les États-Unis sont entrés en récession technique et que le Royaume-Uni y est presque, le sentiment baissier du marché a touché les marchés de l'énergie, entraînant une baisse des prix au comptant du pétrole brut et une réduction potentielle de l'inflation à court et moyen terme.

Si le récent recul du pétrole brut persiste, il est probable que de nouvelles conditions se mettent en place dans l'économie mondiale, réduisant la pression de l'inflation dans les secteurs clés de l'industrie manufacturière, de l'alimentation et des carburants. La Réserve Fédérale pourrait revoir ses prévisions d'inflation et ses ajustements de taux d'intérêt, ce qui pourrait également avoir un impact sur la force de l'USD.

La Banque du Canada (BoC) doit annoncer aujourd'hui les données sur les prix en glissement annuel. L'indice des prix à la consommation (IPC) était de 6,2% en juin et devrait atteindre 6,7% en juillet.

Les traders sur la livre sterling sont en train de digérer les derniers chiffres de l'emploi au Royaume-Uni, qui montrent un taux de chômage de 3,8% pour le trimestre se terminant en juin, inchangé par rapport aux résultats du premier trimestre. Le salaire moyen est passé de 4,3% au premier trimestre à 4,7% au deuxième trimestre, selon les dernières statistiques.

Le Royaume-Uni publie également ses dernières données sur le taux d'inflation demain, mercredi 17 août. Le résultat de l'IPC du pays pour juillet devrait être de 9,8%, contre 9,4% en juin. Le Royaume-Uni étant si proche d'un taux d'inflation à deux chiffres, il incombe à la Banque d'Angleterre de maintenir le cap sur la hausse des taux d'intérêt.

La Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) va publier des mises à jour de sa politique monétaire demain, mercredi 17 août. La banque centrale devrait relever son taux d'intérêt directeur de 2,5% à 3% afin de maîtriser l'inflation qui a atteint 7,3% en juillet.

