Perspectives hebdomadaires - Focus sur le FOMC et les résultats IPC et entreprises !

Juillet 27, 2021 18:44

Cette semaine, tous les regards se tournent vers la conférence de presse américaine du FOMC de mercredi. Les traders seront impatients d'en savoir plus sur les plans de réduction de la dette de la Fed après un changement radical de politique le mois dernier qui a fait grimper le dollar américain.

Les chiffres de l'inflation des prix à la consommation (IPC) seront également surveillés de près cette semaine en Australie et au Canada. L'inflation est l'une des mesures clés utilisées par les banques centrales pour déterminer quand réduire ou augmenter les taux d'intérêt.

La saison des résultats aux États-Unis a jusqu'à présent fortement stimulé les indices boursiers américains. Alors que la saison des résultats européens démarre, les traders se concentreront sur les indices boursiers européens qui sont restés assez éloignés ces derniers mois.

Calendrier Forex Hebdomadaire

Source : Calendrier Forex du site admiralmarkets.com/fr.

Sur le Radar – Conférence de presse du FOMC

A 20h00 ce mercredi 28 juillet, les membres de la Réserve fédérale américaine publient leur dernière déclaration du FOMC. Cela sera suivi d'une conférence de presse du président de la Fed, Jerome Powell, à 20h30.

La Fed a déjà annoncé un changement majeur dans ses actions politiques, où elle se concentre désormais sur le tapering beaucoup plus tôt que prévu. Les traders voudront en savoir plus sur le début du tapering et sur la réduction des achats d'actifs.

Cependant, c'est une situation délicate car depuis que la Fed a annoncé son intention de commencer le tapering, la variante Delta s'est installée aux États-Unis. C'est maintenant la variété la plus dominante aux États-Unis comme dans la plupart des pays du monde.

Source : Admirals MetaTrader 5, USDX, mensuel - Période : du 1er avril 2005 au 25 juillet 2021. Effectué le 25 juillet 2021 à 7h00 GMT. Veuillez noter : les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Le graphique des prix mensuels de l'indice du dollar américain présenté ci-dessus montre un schéma de consolidation clair à long terme, comme indiqué entre les deux lignes horizontales noires. Au début de l'année, le prix a rejeté le creux de la tendance de consolidation, faisant grimper le dollar américain.

Cependant, le graphique hebdomadaire ci-dessous montre qu'il se heurte maintenant à une certaine résistance technique autour de 93 $, ce qui est le plus haut de mars.

Source : Admirals MetaTrader 5, USDX, Hebdomadaire - Période : du 12 novembre 2017 au 25 juillet 2021. Effectué le 25 juillet 2021 à 7h00 GMT. Veuillez noter : les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Cela pourrait être une zone où les acheteurs pourraient commencer à faiblir. Mais, une cassure au-dessus de ce niveau de prix pourrait voir le dollar américain tenter de revenir au sommet du range mensuel à long terme indiquée dans le premier graphique.

Résultats des entreprises et évolution des indices boursiers

Alors que les gestionnaires de fonds ont déploré les prix élevés des indices boursiers américains, les achats au détail ont maintenu la tendance globale en vie. Les indices boursiers Nasdaq 100 et S&P 500 ont atteint des sommets records la semaine dernière, mais il vaudra la peine de regarder la conférence de presse FOMC de la Fed pour tout changement de sentiment.

Source : Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, Daily - Période : du 29 octobre 2020 au 25 juillet 2021, réalisée le 25 juillet 2021 à 18h30 GMT. Veuillez noter : les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Performances des cinq dernières années du S&P 500 :

2020 = +16,17 %

2019 = +29,09 %

2018 = -5,96%

2017 = +19,08 %

2016 = +8,80

Le graphique journalier de l'indice boursier S&P 500 présenté ci-dessus met en évidence la tendance haussière à long terme qui a commencé en octobre 2020. Comme toutes les moyennes mobiles pointent toujours vers le haut, il est clair que la tendance est toujours à la hausse avec des acheteurs actifs autour de ces niveaux. .

Les bénéfices américains ont été solides et cela a aidé le sentiment. Alors que les résultats européens commencent, gardez un œil sur ces entreprises américaines et européennes qui doivent faire rapport cette semaine, entre autres :

Lundi – Louis Vuitton, eBay, Visa, AMD

Mardi – Boeing, Starbucks, Microsoft

Mercredi - L'Oréal, Barclays, Ford, Facebook, Apple, Google, Amazon

Jeudi – Shell, Airbus, Lloyds Banking

Vendredi – AF-KLM, Exxon Mobil, Procter & Gamble

