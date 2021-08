Perspectives hebdomadaires du marché : RBNZ et FOMC en ligne de mire

Août 17, 2021 10:21

Les principales nouvelles économiques de cette semaine commencent mardi avec la publication des chiffres de détail aux États-Unis, suivies de la publication du compte rendu de la réunion du FOMC mercredi. Les données américaines n'ont pas été aussi bonnes ces dernières semaines et pourraient amener la Fed à prendre son temps pour réduire le programme de relance COVID.

Alors que le dollar américain est susceptible d'être un moteur de marché cette semaine, tous les regards seront également rivés sur la déclaration de taux de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande et la conférence de presse de mercredi. Le marché s'attend largement à ce que la banque augmente les taux d'intérêt. Comme le NZD a été maintenu dans des fourchettes, cela pourrait être dû à une énorme augmentation de la volatilité.

Calendrier Forex Hebdomadaire

Source : Calendrier Forex de la plateforme de trading MetaTrader 5 fournie par Admirals.

Sur le Radar - Publication de taux RBNZ

Le mercredi 17 août, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) publie sa dernière déclaration de politique monétaire et sa dernière décision sur les taux d'intérêt à 04h00. Ceci sera suivi d'une conférence de presse à 05h00.

On s'attend généralement à ce que la banque centrale augmente les taux d'intérêt en raison d'une surchauffe de l'économie. Les niveaux de chômage sont là où ils étaient avant la pandémie et la croissance économique a été bonne.

Cependant, l'ampleur de la hausse des taux d'intérêt est susceptible de provoquer une augmentation de la volatilité du dollar néo-zélandais (NZD). Certains analystes tablent sur une double hausse des taux tandis que d'autres tablent sur une hausse d'un quart de point de base.

Source : Admirals MetaTrader 5, NZDUSD, mensuel - Plage de données : du 1er juin 2005 au 15 août 2021. Consulté le 15 août 2021 à 7h00 GMT. Veuillez noter : les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Le graphique des prix mensuels à long terme du NZDUSD montre que le prix a récemment franchi une ligne de résistance descendante de 2014 à 2020 (ligne noire). Actuellement, le prix teste à nouveau le même niveau qu'une zone de support.

Si la RBNZ surprend le marché avec une hausse des taux d'intérêt encore plus importante, le prix pourrait tenter de rebondir à partir de ce niveau de support et se diriger vers 0,8000.

Cependant, la RBNZ déçoit le marché, les traders peuvent rechercher de faux schémas de cassure si le prix revient en dessous de cette zone de support majeure.

Coup d'œil sur les Entreprises et les indices boursiers

Alors que les indices américains ont montré la voie, ce sont désormais les indices européens qui ont montré les mouvements les plus forts. Cela est de bon augure pour le sentiment de risque mondial face à la menace de la variante Delta.

Source : Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, Daily - Plage de données : du 17 novembre 2020 au 15 août 2021. Consulté le 15 août 2021 à 18h30 GMT. Veuillez noter : les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Performances des cinq dernières années du S&P 500 :

2020 = +16,17 %

2019 = +29,09 %

2018 = -5,96 %

2017 = +19,08 %

2016 = +8,80 %

Les moyennes mobiles indiquées sur le graphique journalier du S&P 500 ci-dessus confirment toujours une tendance haussière globale du marché. Jusqu'à présent, ils ont agi comme des niveaux de support intéressants pour les acheteurs.

