Perspectives hebdomadaires du marché - Inflation et bénéfices aux États-Unis en ligne de mire !

Août 09, 2021 18:33

C'est une semaine relativement calme à venir sur le calendrier économique. Néanmoins,la volatilité est peut-être au rendez-vous puisque les chiffres de l'inflation américaine seront publiés ce mercredi. Après l'excellent rapport sur l'emploi de vendredi dernier, un renversement des données économiques américaines pourrait aider à développer une forte tendance pour le dollar et les indices boursiers.

De même, certaines publication cette semaine mériteront toute votre attention en commençant par l'indice ZEW de mardi avant les chiffres du PIB britannique de jeudi pouvant apporter une certaine volatilité sur le cours de l'euro et de la livre sterling.

Il y a aura aussi l'annonces des résultats de plusieurs entreprises qui maintiendront les indices boursiers en mouvement. Cela inclut les rapports de NIO, Lyft, Baidu et Disney.

Calendrier Forex Hebdomadaire

Source : Calendrier Forex de la plateforme de trading MetaTrader 5 fournie par Admirals.

Sur le Radar - Les Chiffres de l'IPC américain ce mercredi

À 14h30 ce mercredi 11 août, le Bureau of Labor Statistics publiera le dernier rapport sur l'inflation des prix à la consommation (IPC) aux États-Unis. Depuis que la Fed a annoncé son intention de commencer le Tapering, il y a eu un intérêt accru pour les publications économiques américaines.

Vendredi dernier, les chiffres de l'emploi non-agricole aux États-Unis ont dépassé les attentes du marché, entraînant une hausse du dollar américain. Les membres de la Réserve fédérale sont de plus en plus optimistes quant à la fin des mesures de relance.

Si les chiffres de l'inflation continuent d'augmenter, il est probable que la Fed agira beaucoup plus tôt que prévu. Cela pourrait ajouter encore plus de carburant à la hausse du dollar américain, c'est donc une tendance à surveiller.

Source : Admirals MetaTrader 5, USDX, mensuel - Plage de données : du 1er juillet 2005 au 6 août 2021. Effectué le 6 août 2021 à 7h00 GMT. Veuillez noter : les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Le graphique des prix mensuels à long terme de l'indice du dollar américain présenté ci-dessus met en évidence le soutien technique récent qui a contribué à faire monter le dollar américain. La combinaison de la ligne de support horizontale et de la ligne de tendance ascendante a aidé les acheteurs à construire des positions autour de ces niveaux.

Si le prix peut franchir le récent sommet d'environ 93,70, cela pourrait alors confirmer une formation de cycle plus haut et plus bas qui pourrait conduire le dollar encore plus haut. Cependant, le prix n'a pas encore franchi ce niveau de prix, ce qui incitera certains commerçants à rester prudents.

Les Résultats d'Entreprises et Indices Boursiers

Les indices boursiers mondiaux ont été de bonne humeur, les indices européens tels que le CAC 40 et les indices américains tels que le S&P 500 enregistrant des sommets historiques la semaine dernière. Alors que le dollar américain est resté faible, les indices boursiers américains ont grimpé en flèche. Cela peut changer si le dollar commence à tourner et à s'échanger à la hausse.

Source : Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, Daily - Plage de données : du 10 novembre 2020 au 6 août 2021, effectuée le 6 août 2021 à 18h30 GMT. Veuillez noter : les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Performances des cinq dernières années du S&P 500 :

2020 = +16,17 %

2019 = +29,09 %

2018 = -5,96%

2017 = +19,08 %

2016 = +8,80



Le graphique du S&P 500 montre que les acheteurs n'ont pas poussé le marché à la hausse grâce au rapport sur l'emploi américain bien meilleur que prévu. En effet, les bonnes nouvelles économiques font apparaître le potentiel d'une hausse des taux d'intérêt que les marchés boursiers ne favorisent pas à court terme.

Cependant, les tendances sont toujours à la hausse et jusqu'à présent, la baisse des achats autour des moyennes mobiles et du support technique a contribué à maintenir la tendance à la hausse.

