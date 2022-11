Perspectives Boursières Hebdomadaires – La BoE et la Fed Devraient Resserrer leur Politique Monétaire au Cours d'une Semaine Chargée

Octobre 31, 2022 14:22

Cette semaine est importante pour les marchés financiers, avec de nombreux événements et publications économiques importants.

La semaine commence dès lundi matin dans la zone euro, avec une mise à jour de l'inflation et du Produit Intérieur Brut (PIB) ; pour se terminer vendredi, avec les chiffres de l'emploi dans le secteur non agricole (NFP) aux Etats-Unis. Entre les deux, nous assisterons à deux décisions clés sur les taux d'intérêt de la part de la Réserve Fédérale (Fed) et de la Banque d'Angleterre (BoE).

Gardez à l'esprit qu'avec des annonces économiques importantes telles que celles mentionnées ci-dessus, la volatilité est susceptible d'augmenter au moment de leur publication. Par conséquent, toute personne prévoyant de trader autour de ces événements doit faire preuve d'une prudence accrue.

Zone euro - Inflation et PIB

Le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 9,9% en septembre, soit plus que les 9,1% du mois précédent, mais moins que prévu. Jeudi dernier, afin de tenter de freiner la hausse des prix, la Banque Centrale Européenne (BCE) a relevé son taux d'intérêt de 75 points de base pour la deuxième fois en deux mois.

Malgré cette hausse relativement importante, qui correspondait aux attentes du marché, l'euro a chuté et l'indice boursier paneuropéen, le Stoxx 600, a progressé, dans la mesure où la BCE a adopté un ton plus modéré lors de la conférence de presse qui a suivi.

Comme de nombreuses banques centrales, la BCE cherche à contrôler l'inflation tout en évitant une récession. Pour cette raison, la double annonce des chiffres de l'inflation et du PIB sera suivie de près par les traders et les investisseurs sur le continent et au-delà.

Si l'inflation est plus élevée que prévu, cela pourrait alimenter les spéculations sur une nouvelle hausse agressive de taux lors de la prochaine réunion de la BCE en décembre. De même, si le PIB est supérieur aux anticipations, cela pourrait également augmenter la probabilité de nouvelles hausses agressives, puisque la BCE sera moins inquiète de déclencher une récession.

Inversement, si l'inflation est plus faible que prévu et/ou si le PIB est moins bon que qu'attendu, la possibilité d'une hausse plus modérée en décembre augmentera.

La Fed - Décision sur le Taux d'Intérêt

L'inflation galopante n'est en aucun cas limitée à la zone euro ; les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres pays sont également confrontés à la hausse des prix. Cependant, alors que la BCE a été relativement lente à commencer à resserrer sa politique monétaire, les actions de la Fed et de la BoE sont bien engagées.

La Fed, en particulier, a abordé la tâche avec une agressivité particulière, augmentant son taux de 75 points de base trois fois de suite et, mercredi, il est prévu qu'elle le fasse pour la quatrième fois.

La hausse des taux d'intérêt a contribué à l'actuel marché baissier de l'autre côté de l'Atlantique, mais elle a également favorisé l'envolée du dollar américain, dans la mesure où les taux élevés stimulent les investissements étrangers. De nouvelles hausses sont susceptibles de renforcer ces deux effets.

Néanmoins, la hausse prévue de 75 points de base sera très probablement déjà prise en compte par le marché (pricée), mais il faut s'attendre à une réaction des opérateurs si la Fed opte pour un chiffre différent. Si les taux augmentent plus que prévu, il est possible de s'attendre à une réaction négative sur les actions, et vice versa.

Inversement, étant donné qu'une hausse des taux d'intérêt a tendance à renforcer la devise d'un pays, une réaction positive du dollar est à prévoir si la hausse est plus importante que prévu, et vice versa.

BoE - Décision sur les Taux d'Intérêt

Le paysage économique et politique du Royaume-Uni a été assez agité au cours des dernières semaines.

Il y a deux semaines, Liz Truss est devenue la première ministre la moins longtemps en poste de l'histoire du pays, après que sa série de réductions d'impôts non financées ait effrayé les marchés, entraînant la livre sterling à des niveaux historiquement bas et faisant grimper en flèche les coûts d'emprunt du gouvernement.

L'agitation qui en a résulté a été si importante qu'elle a déclenché une intervention d'urgence sans précédent de la Banque d'Angleterre, qui a été contrainte de déployer des milliards de livres sur les marchés pour acheter des obligations d'État.

De manière quelque peu inévitable, le mandat de Mme Truss a pris fin rapidement et le Royaume-Uni a accueilli son troisième Premier Ministre de l'année en la personne de Rishi Sunak. Le départ de Mme Truss et l'annulation de la quasi-totalité de ses politiques ont calmé les marchés et la livre sterling a regagné une grande partie du terrain perdu.

Jeudi, nous découvrirons comment le Comité de Politique Monétaire (MPC) de la BoE réagit aux récentes perturbations du marché. À la suite du "mini-budget", qui a été pour l'essentiel rejeté, des inquiétudes ont été exprimées quant à la mesure dans laquelle le MPC serait contraint de relever les taux lors de sa prochaine réunion.

Bien que les circonstances se soient indubitablement calmées entre-temps, le consensus du marché anticipe une hausse de 75 points de base, certains analystes tablant sur 100. Les traders et les investisseurs peuvent s'attendre à une augmentation de la volatilité sur les paires de devises impliquant la livre sterling et les actions cotées au Royaume-Uni au moment de cette annonce.

