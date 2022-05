Perspectives boursières hebdomadaires – L'Inflation et les Prix Élevés du Pétrole Brut Pèsent sur le Sentiment du Marché

Mai 23, 2022 22:10

L'inflation et les prix spot élevés du pétrole brut continuent de peser sur le sentiment du marché alors que les traders et les investisseurs approchent du dernier mois du deuxième trimestre.

L'inflation au Royaume-Uni a atteint 9% en avril, contre 7% en mars, ce qui signifie que la Banque d'Angleterre est susceptible de relever son taux directeur lors de sa prochaine réunion à la mi-juin.

La hausse continue du taux d'inflation, même dans un climat de taux d'intérêt plus élevés, pose la question suivante : jusqu'où les taux d'intérêt doivent-ils aller avant d'avoir un impact sur l'inflation ? Il existe des circonstances particulières en raison des perturbations de la pandémie de COVID-19 sur les marchés pétroliers et des bouleversements géopolitiques en Ukraine, de sorte que des délais plus longs que d'habitude pourraient être nécessaires.

La Réserve Fédérale devrait également poursuivre le relèvement des taux d'intérêt directeurs, dans la mesure où l'inflation semble déjouer les efforts entrepris pour la maîtriser.

Parallèlement, les craintes liées à l'offre pèsent sur les marchés pétroliers mondiaux et les prix spot restent élevés.

Les difficultés rencontrées sur les marchés soulignent la nécessité pour les opérateurs d'intégrer une bonne gestion des risques dans leurs stratégies.

Actions défensives

Pour les investisseurs en actions, cela peut signifier se diversifier dans des actions défensives, appelées ainsi en raison de leur stabilité dans les conditions de marché les plus difficiles.

Ceux qui tradent des CFDs sur les devises, les matières premières et les indices peuvent placer un stop loss sur chaque position pour tenir compte de la volatilité.

Que l'on soit trader, investisseur ou les deux, les conditions de marché actuelles peuvent être qualifiées d'inhabituelles. La volatilité étant importante, les phases baissières peuvent rapidement se transformer en tendances haussières à court terme et vice versa. Les webinaires gratuits d'Admirals fournissent de nombreux conseils avisés de la part de traders expérimentés pour aider à traverser ces situations complexes.

Webinaires de trading gratuits Participez à des webinaires en direct animés par nos experts en trading INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.