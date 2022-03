Perspectives boursières hebdomadaires – Focus sur le Budget Britannique & les PMI de l'UE

Mars 21, 2022 23:09

Les annonces et les changements de politique de la Banque centrale européenne, de la Réserve fédérale et de la Banque d'Angleterre étant désormais derrière nous, cette semaine s'annonce plus calme en ce qui concerne les données. Cependant, il y a quelques publications clés sur lesquelles les traders vont se focaliser.

Jeudi, les chiffres de l'indice PMI (indice des directeurs d'achat) de l'industrie manufacturière et des services allemands doivent être publiés. Cela pourrait confirmer une contraction officielle et le début potentiel d'une récession qui pourrait finalement peser sur l'euro.

Mercredi, les opérateurs porteront leur attention sur la publication du budget annuel du Royaume-Uni. Les citoyens britanniques sont déjà confrontés à une inflation record due à des factures d'énergie plus élevées et à une hausse des impôts du gouvernement qui ont pesé sur l'économie et la livre sterling.

Après le rebond des indices boursiers mondiaux la semaine dernière, les investisseurs chercheront probablement à poursuivre sur leur lancée, d'autant plus que la plupart des rebonds se sont produits sur des niveaux de support technique à long terme.

Budget Britannique et Chiffres de l'IPC

La Banque d'Angleterre a augmenté ses taux d'intérêt pour la troisième fois consécutive jeudi dernier. Cependant, ce mercredi pourrait être une journée déterminante pour la tendance à long terme de la livre sterling. En effet, l'Office for National Statistics publiera dans la matinée les derniers chiffres de l'inflation des prix à la consommation, les prévisions tablant sur une hausse considérable de ce chiffre.

Plus tard dans la journée, le Trésor britannique publiera le dernier budget annuel du Royaume-Uni. C'est là que le Chancelier de l'Échiquier, Rishi Sunak, présentera le budget du gouvernement pour l'année, qui comprendra les niveaux de dépenses et d'emprunts ainsi que les investissements prévus.

Le Trésor a l'intention d'augmenter le taux d'assurance nationale, ce qui revient à une augmentation d'impôt. Cette décision intervient à un moment où les factures d'énergie des ménages britanniques ont grimpé en flèche, ce qui amène de nombreux analystes à prévoir une croissance plus faible de l'économie.

Source : MetaTrader 5 Admirals, EURGBP, graphique MN – Période : du 1 septembre 2005 au 20 mars 2022, consultée le 20 mars 2022 à 19h00 GMT – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Le graphique mensuel de l'EURGBP présenté ci-dessus met en évidence un range de long terme qui s'est développé entre les deux lignes horizontales noires de support (0,8265) et de résistance (0,9300). Le prix est actuellement à la lutte avec la borne basse de son range de long terme.

Que le prix rebondisse ou casse ce niveau à la baisse dépendra de la publication des données européennes et britanniques de cette semaine. Il s'agit assurément d'un marché à surveiller pour voir le biais directionnel qui pourrait se déployer à ce niveau de support horizontal.

Les traders peuvent se tourner vers des unités de temps inférieures pour trouver davantage d'informations sur la façon dont le marché se positionne - à la hausse ou à la baisse. Ils peuvent notamment attendre que des indicateurs tels que les moyennes mobiles se croisent ou que des figures haussières ou baissières se forment.

Actions et Indices Boursiers

Alors que les indices boursiers mondiaux ont évolué au gré des actualités géopolitiques, les nouvelles des négociations et des pourparlers entre les États-Unis et la Chine ont contribué à améliorer le sentiment. Bien entendu, la situation peut changer à tout moment, mais la plupart des indices boursiers ont enregistré des performances impressionnantes la semaine dernière.

Source : MetaTrader 5 Admirals, SP500, graphique D1 – Période : du 26 août 2021 au 20 mars 2022, consultée le 20 mars 2022 à 18h30 GMT – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Performance du S&P 500 sur cinq ans :

2021 = +26.99%

2020 = +16.17%

2019 = +29.09%

2018 = -5.96%

2017 = +19.08%

La plupart des indices boursiers ont évolué à proximité de niveaux de support à long terme. En ce qui concerne les indices américains, la plupart ont testé les moyennes mobiles mensuelles qui, historiquement, ont permis de soutenir la hausse des prix.

Alors que l'indice boursier S&P 500 a présenté une "death cross" (croisement baissier entre les moyennes mobiles à court et à long terme) sur le graphique journalier, les moyennes mobiles du graphique hebdomadaire demeurent haussières avec un retournement des prix au niveau de la moyenne mobile exponentielle de période 50. Les opérateurs chercheront à construire une nouvelle impulsion haussière à partir de ces niveaux, mais le price action sur le graphique quotidien devra d'abord s'affranchir de ces moyennes mobiles, ce qui constituera un signe d'engagement de la part des acheteurs sur le marché pour continuer la remontée.

