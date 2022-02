Perspectives boursières hebdomadaires – Focus sur la RBNZ et les PMI européens

Février 21, 2022 23:21

Le thème de ces dernières semaines a été étroitement lié à la politique en matière de taux d'intérêt des banques centrales. Ce thème se poursuit cette semaine avec la publication du taux directeur de la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) suivi de la conférence de presse.

Les opérateurs s'attendent à ce que la banque augmente ses taux, mais l'ampleur de cette augmentation reste incertaine. Étant donné que les décisions des banques centrales ont entraîné d'importants mouvements de devises dernièrement, il convient de garder un œil sur cette publication.

Les traders seront également attentifs aux indices PMI européens et au PIB américain, qui pourraient donner des indications sur l'état actuel de l'économie. Le sentiment de risque sur les marchés boursiers devrait continuer à évoluer en fonction des informations relatives au conflit Russie-Ukraine.

Vous pouvez en apprendre davantage sur les différentes manières d’intervenir sur les marchés financiers dans cette sélection de nouveaux articles éducatifs :

Calendrier hebdomadaire du Forex

Source : Calendrier Forex du site internet d’Admirals.

Savez-vous que vous pouvez assister chaque matin, du lundi au vendredi, à la séance de trading en direct Bonjour CAC40 & DAX30 ? Découvrez les conditions des marchés boursiers et les dernières tendances forex pour mieux trader au quotidien. N’hésitez pas à nous rejoindre sur YouTube tous les matins de 8h30 à 10h00 !

Communiqué sur les taux de la RBNZ

Le mercredi 23 février à 2h00, la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) publiera sa dernière déclaration de politique monétaire et sa décision sur les taux d'intérêt. Cette publication sera suivie d'une conférence de presse une heure plus tard.

Le marché anticipe que la banque augmentera les taux d'intérêt pour la troisième fois après les avoir relevés lors de ses réunions d'octobre et de novembre 2021. La RBNZ a été la banque centrale la plus rapide à commencer à augmenter les taux depuis le début de la pandémie.

Les analystes sont mitigés quant à savoir si la hausse sera de 25 pb ou de 50 pb. L'inflation a atteint son plus haut niveau depuis 30 ans, soit 5,9%, au cours du dernier trimestre et la banque centrale cherche à ralentir la situation et à ramener le chiffre dans sa zone cible de 1 à 3%.

Source : MetaTrader 5 Admirals, NZDUSD, graphique D1 – Période : du 17 mai 2021 au 18 février 2022, consultée le 18 février 2022 à 19h00 GMT – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Ci-dessus est présenté le graphique journalier (D1) de la paire de devises NZDUSD. Nous pouvons observer que la récente tendance baissière s'est stabilisée suite au léger rebond qui a été amorcé à la fin du mois de janvier. Le prix est actuellement à la lutte avec la ligne de tendance descendante et la zone de support autour de 0,6710 qui joue désormais le rôle de résistance.

Techniquement, cette zone constitue un test important pour les traders. Si la RBNZ surprend le marché avec une hausse des taux plus importante que prévu, il est possible que le prix franchisse cette résistance technique et tente une poussée vers la prochaine résistance, autour de 0,6860.

Toutefois, si les anticipations se révèlent correctes, les niveaux de résistance actuels pourraient servir de point d'entrée aux vendeurs. L'analyse du price action après la publication sera donc essentielle pour comprendre qui contrôle le marché.

Si vous vous sentez inspiré et prêt à trader en direct sur le marché, vous pouvez ouvrir un compte de trading en direct en cliquant sur la bannière ci-dessous et accéder à une gamme impressionnante de fonctionnalités de trading pour vous aider dans votre parcours.

Compte Démo Sans Risque Ouvrez gratuitement un compte démo en ligne et perfectionnez votre stratégie de trading OUVRIR UN COMPTE DÉMO

Actions et Indices Boursiers

Les indices boursiers mondiaux ont entamé la semaine dernière avec optimisme, la plupart d'entre eux enregistrant une hausse sur trois jours. Toutefois, au fil de la semaine, le sentiment s'est dégradé et la plupart des indices ont clôturé dans le rouge.

Les indices américains ont été les plus durement touchés et n'ont pas réussi à rebondir de manière significative sur les principaux niveaux de support. La menace de six hausses et demie des taux d'intérêt cette année par la Fed ainsi que le conflit Russie-Ukraine ont rendu les investisseurs plus prudents.

Source : MetaTrader 5 Admirals, SP500, graphique D1 – Période : du 14 mai 2021 au 18 février 2022, consultée le 18 février 2022 à 18h30 GMT – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Performance du S&P 500 sur cinq ans :

2021 = +26.99%

2020 = +16.17%

2019 = +29.09%

2018 = -5.96%

2017 = +19.08%

Le graphique de l'indice boursier S&P 500 présenté ci-dessus met en évidence le sentiment négatif à l'égard du marché actions US à l'heure actuelle. Le rebond sur le niveau de support horizontal majeur autour de 4 270 a été significatif sans toutefois parvenir à franchir les moyennes mobiles exponentielles à 20 et 50 jours.

Depuis lors, le price action a formé un double-top qui a conduit à une nouvelle baisse du prix. Si le sentiment boursier continue de se dégrader, les traders pourraient en profiter pour pousser le cours à retourner tester le niveau de support horizontal majeur autour de 4 270.

Pour que les acheteurs reprennent la main, il leur faudrait marquer un sommet plus haut que le précédent (théorie de Dow). Le sommet le plus récent se situe autour de 4 496.

Savez-vous que vous pouvez utiliser l'indicateur Technical Ideas Lookup de Trading Central afin d’identifier des configurations de trading exploitables sur l’indice S&P 500 ainsi que sur des milliers d'autres instruments financiers tels que les paires de devises forex, les actions, les indices boursiers, les matières premières et plus encore ?

Vous pouvez obtenir cet indicateur totalement GRATUITEMENT en mettant à niveau votre plateforme de trading MetaTrader 5 fournie par Admirals vers la version exclusive Édition Suprême !

La première plateforme multi-actifs au monde TÉLÉCHARGER MT5 GRATUITEMENT

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Les données fournies fournissent des informations supplémentaires concernant toutes les analyses, estimations, pronostics, prévisions, analyses de marché, perspectives hebdomadaires ou autres évaluations ou informations similaires (ci-après « Analyse ») publiées sur les sites Web des sociétés d'investissement Admirals opérant sous la marque Admirals (ci-après « Admirals») Avant de prendre toute décision d'investissement, veuillez prêter une attention particulière aux éléments suivants :