Janvier 16, 2023 16:44

Les chiffres de l'inflation au Royaume-Uni et dans la zone euro ainsi que les données sur les ventes au détail aux États-Unis et au Royaume-Uni devraient être au centre de l'attention cette semaine. Alors que la hausse des prix spot de l'or a suscité la curiosité des investisseurs et des traders la semaine dernière, le Forum Economique Mondial (World Economic Forum en anglais) de Davos et plusieurs rapports concernant certaines des principales économies offriront un flux de données financières précieuses.

Le vendredi 13 janvier, le prix spot de l'or a dépassé la barre des 1 900 dollars pour la première fois depuis mai 2022. Aux États-Unis, le Département du Travail (DoL) a publié les chiffres de l'inflation (IPC) du mois de décembre, qui montrent une baisse de 0,1% d'un mois sur l'autre. Les économistes ont suggéré que la Réserve Fédérale (Fed) des États-Unis pourrait ralentir le rythme de ses hausses de taux.

Voici quelques-unes des plus importantes publications économiques de la semaine à venir :

Lundi 16 janvier

Le lundi 16 janvier, les marchés américains seront fermés en raison de la Journée Martin Luther King. Plus de 2 500 dirigeants mondiaux, tels que des hommes politiques, des investisseurs, des banquiers et des analystes financiers, seront déjà à Davos, en Suisse, pour la réunion annuelle du World Economic Forum (WEF), pour la première fois après 3 ans. Un rapport publié par le WEF la semaine dernière a noté que l'augmentation du coût de la vie est un risque important à court terme pour l'économie mondiale, les analystes du WEF prévoyant une forte inflation de l'énergie et des denrées alimentaires au cours des deux prochaines années.

Un autre rapport du WEF souligne que la crise énergétique actuelle pèse sur la croissance économique, ajoutant que les mesures à court terme telles que l'augmentation de la production d'électricité à partir du charbon et les subventions à la consommation d'énergie sont risquées.

Mardi 17 janvier

Le National Bureau of Statistics de Chine publiera des données concernant la croissance du PIB du pays au quatrième trimestre de 2022. Selon les prévisions médianes de 49 économistes interrogés par Reuters, le PIB chinois devrait augmenter de 1,8% au dernier trimestre 2022, sur une base annualisée, en baisse par rapport à la croissance de 3,9% observée au troisième trimestre en raison du durcissement de la réglementation anti-Covid. Selon le même sondage de Reuters, le PIB chinois n'aurait progressé que de 2,8% en 2022, les mesures de confinement ayant pesé sur l'activité et la confiance.

Les analystes attendent également le rapport de décembre sur les ventes au détail en Chine. Les données sur les ventes au détail de novembre ont déçu les investisseurs et les traders dans la mesure où elles ont montré une baisse de 5,9% en glissement annuel, ce qui est bien pire que le chiffre de -3,7% anticipé. Il convient de noter que le gouvernement chinois a décidé de lever un grand nombre de ses restrictions liées au Covid-19 au début du mois de janvier, une décision qui pourrait affecter les ventes au détail dans tout le pays.

Au Royaume-Uni, l'Office for National Statistics (ONS) devrait publier ses données sur le taux de chômage pour les 3 mois se terminant en novembre 2022. Le taux de chômage du Royaume-Uni s'est établi à 3,7% en octobre, tandis que le nombre d'offres d'emploi est resté à des niveaux historiquement élevés malgré cinq baisses trimestrielles successives.

L'agence gouvernementale Statistics Canada publiera ses données sur l'inflation (IPC) de décembre ce mardi. L'Indice des Prix à la Consommation du Canada en novembre 2022 a progressé de 6,8% par rapport à l'année précédente, après s'être maintenu à 6,9% les deux mois précédents. Le conseil d'administration de la Banque du Canada (BoC) a déclaré qu'il se concentrera sur ces données pour décider d'une éventuelle augmentation des coûts d'emprunt.

Mercredi 18 janvier

Le conseil d'administration de la Banque du Japon devrait annoncer sa décision sur les taux d'intérêt. Selon un sondage Reuters, la plupart des économistes s'attendent à ce que la BoJ laisse ses taux d'intérêt directeurs inchangés. Toutefois, 4 participants sur 10 prévoient des mouvements soit en avril, lorsqu'un nouveau gouverneur sera nommé, soit en juin.

Eurostat publiera le rapport final sur l'inflation (IPC) de décembre dans la zone euro. Le 6 janvier, les données préliminaires ont montré que le taux d'inflation annuel du bloc euro a ralenti de 10,1% à 9,2%, un chiffre inférieur aux 9,7% anticipés par les économistes.

Les analystes suivront également de près le rapport de l'ONS sur l'IPC britannique de décembre. Les données de novembre ont montré que l'inflation au Royaume-Uni s'élevait à 10,7%, soit près du niveau le plus élevé depuis 40 ans, l'augmentation du coût de la vie faisant les gros titres et limitant les budgets disponibles des ménages. Le gouvernement britannique s'est engagé à réduire l'inflation à un niveau beaucoup plus bas d'ici la fin de 2023, tandis que la Banque d'Angleterre a relevé ses taux d'intérêt au niveau le plus élevé de ces 14 dernières années.

Le US Census Bureau devrait publier le rapport de décembre sur les ventes au détail. Les ventes au détail aux États-Unis ont diminué à un rythme plus rapide que prévu en novembre, enregistrant une baisse de 0,6% d'un mois sur l'autre. Cette baisse est intervenue malgré la progression des chiffres de l'emploi et des revenus. Certains économistes suggèrent que la baisse de la demande du secteur du détail pourrait obliger les producteurs à réduire les prix des biens et services.

Jeudi 19 janvier

L'Australian Bureau of Statistics (ABS) publiera le rapport de décembre sur le chômage dans le pays. Le taux de chômage australien, ajusté en fonction des variations saisonnières, s'est établi à 3,4% en novembre 2022, soit un taux inchangé par rapport au plus bas niveau enregistré en octobre (3 mois) et conforme aux attentes du marché. Les analystes de la Commonwealth Bank ont déclaré que bien que le marché de l'emploi ait été en faveur des salariés en 2022, il devrait devenir plus équilibré en 2023.

Les investisseurs et les traders examineront également les données de l'IPC national du Japon pour décembre. Le rapport de novembre avait montré que l'inflation de base s'élevait à 3,7%, le chiffre le plus élevé enregistré depuis 1981. Le Japon a l'un des taux d'inflation les plus bas du monde et la banque centrale du pays a maintenu sa politique monétaire très souple pour stimuler l'économie.

Vendredi 20 janvier

Les données de décembre sur les ventes au détail au Royaume-Uni, publiées par l'ONS, seront à l'honneur vendredi matin. L'économie du pays étant en difficulté en raison d'une inflation élevée et de la hausse des taux d'intérêt, les économistes devraient examiner les chiffres des ventes au détail, qui incluront les achats effectués pendant Noël. Un rapport similaire publié par le British Retail Consortium (BRC) le 10 janvier a montré que les détaillants britanniques ont bénéficié d'une hausse des ventes (+6,9% en glissement annuel) en décembre.

Juste avant le début des célébrations du Nouvel An chinois, la Banque Populaire de Chine (PBoC) annoncera sa décision sur les taux d'intérêt. Selon un sondage des économistes de Reuters publié le 13 janvier, la banque centrale maintiendra vraisemblablement ses taux d'intérêt pour un cinquième mois consécutif.

