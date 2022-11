Perspectives Boursières Hebdomadaires – Principaux Moteurs du Marché pour l'USD en Novembre

Novembre 14, 2022 15:16

Le contexte d'inflation élevée et de hausse des taux d'intérêt aux États-Unis au cours des trois premiers trimestres de cette année a soutenu la valeur du dollar par rapport aux autres devises. L'une des rares difficultés rencontrées a été la récession technique aux États-Unis, qui a pris fin lorsque l'économie a renoué avec la croissance au troisième trimestre.

Ce trimestre présente des défis différents pour le dollar. Alors que les autres grandes banques centrales accélèrent le rythme de leur resserrement monétaire, des devises comme l'euro et la livre sterling regagnent une partie du terrain perdu en début d'année. Quels sont les principaux moteurs du marché pour le dollar en novembre ?

Inflation américaine en baisse

Le dernier rapport sur l'inflation américaine montre une tendance à la baisse des prix pour le quatrième mois consécutif. L'inflation annuelle est tombée à 7,7% en octobre, contre 8,2% en septembre. Cela est dû en partie à la baisse des prix du pétrole brut, mais une autre tendance se dessine qui pourrait se répercuter sur l'inflation au cours des prochains mois. Alors que les achats de logements diminuent en raison de la hausse des coûts hypothécaires, le prix des loyers a progressé de 6,9% en octobre, contre 6,6% le mois précédent.

Quelle est la signification d'une inflation plus faible ? Un scénario envisageable est que la Réserve Fédérale pourrait assouplir l'ampleur de ses hausses mensuelles de taux d'intérêt et décider de relever les taux à un niveau inférieur à 0,75%. Cela pourrait freiner l'élan du dollar, mais ce scénario pourrait être trop optimiste. En août, le président de la Réserve Fédérale, Jerome Powell, avait déclaré que l'inflation rebondirait probablement si la politique monétaire était assouplie trop rapidement, signalant que la banque centrale ne lâchera pas prise tant que l'inflation ne sera pas beaucoup plus proche du seuil cible de 2%.

Un autre scénario est que la Fed pourrait considérer une inflation plus faible comme un signe que le resserrement monétaire fonctionne. Au lieu de s'assouplir, le conseil d'administration de la banque centrale pourrait maintenir sa rhétorique hawkish et annoncer une augmentation des taux lors de sa réunion des 13 et 14 décembre. Cela pourrait soutenir l'USD au premier trimestre 2023, mais augmenterait potentiellement les risques pour la croissance économique.

Évolution de l'euro

Le taux d'inflation dans la plus grande économie de la zone euro, l'Allemagne, a augmenté à 10,4% en octobre, contre 10% en septembre. Cela renforce la probabilité d'une augmentation relativement élevée des taux d'intérêt lorsque la Banque Centrale Européenne (BCE) se réunira au milieu du mois prochain. Après une période de faiblesse au cours de laquelle l'euro a chuté en dessous de la parité avec le dollar, la monnaie unique pourrait reprendre de la vigueur grâce aux attentes du marché concernant une attitude hawkish de la BCE.

Les perspectives de l'euro pourraient être influencées par l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne pour le mois de novembre. L'indice reste profondément en territoire négatif, l'inflation et la guerre en Ukraine pesant lourdement sur le sentiment.

Ralentissement de la croissance au Royaume-Uni, impact sur la GBP

Le Produit Intérieur Brut (PIB) mensuel du Royaume-Uni est tombé à moins 0,60% en septembre, contre moins 0,30% en août. Cette baisse pourrait avoir pour conséquence de fragiliser davantage la livre sterling face à la solidité de l'USD. Les traders observent également le prochain rapport sur le taux d'inflation au Royaume-Uni pour le mois d'octobre et un résultat inattendu pourrait ajouter aux difficultés de la livre sterling.

Le yen et l'attitude dovish de la BoJ

La Banque du Japon (BoJ) doit trouver un équilibre entre la hausse de l'inflation et les taux d'intérêt au niveau régional et mondial, et ses décisions pourraient être influencées par le rapport sur la balance commerciale du pays pour le mois d'octobre. Jusqu'à présent, la BoJ a maintenu sa position dovish et gardé les taux d'intérêt relativement bas. Toutefois, si l'inflation du mois d'octobre est plus élevée que prévu, la BoJ pourrait reconsidérer sa politique.

Le dollar australien et la RBA

Avec la publication prochaine des minutes de la Reserve Bank of Australia (RBA), les traders du dollar australien (AUD) sont probablement à l'affût d'indices concernant la prochaine décision de la banque centrale en matière de taux d'intérêt au cours de la première semaine de décembre. La RBA a ralenti le rythme de ses hausses de taux d'intérêt, augmentant ses taux de 0,25% au début du mois. Les récents commentaires de Michele Bullock, gouverneur adjoint de la RBA, ont indiqué que la banque centrale pourrait être amenée à relever un peu plus les taux d'intérêt en fonction des données économiques.

En conclusion, les perspectives de marché pour les paires de devises en USD pourraient être influencées par les minutes de la RBA, le rapport sur le taux d'inflation et le sentiment en Allemagne, le ralentissement de la croissance au Royaume-Uni et le rapport sur la balance commerciale au Japon.

