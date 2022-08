La Baisse de l'Inflation aux États-Unis est Loin d'être Suffisante selon Powell

Août 30, 2022 14:26

Quatre jours plus tard, les marchés mondiaux subissent encore les répercussions du discours du président de la Réserve Fédérale Jerome Powell à Jackson Hole. Le président de la banque centrale la plus influente du monde a déclaré qu'un mois de baisse de l'inflation est loin de correspondre à ce que le comité devrait voir avant d'être convaincu que l'inflation se rapproche de 2%. L'inflation aux États-Unis a été ramenée à 8,5% sur une base annuelle en juillet.

Les marchés boursiers et d'investissement sont encore en train de digérer cette pilule économique difficile à avaler après deux trimestres successifs de hausses des taux d'intérêt aux États-Unis. L'EURUSD s'échange autour de la parité et les marchés boursiers se remettent doucement de leurs fortes baisses. Une fois les faux espoirs écartés, les traders et les investisseurs tablent sur de nouvelles hausses de taux d'intérêt en septembre.

"L'augmentation de la fourchette cible en juillet était la deuxième augmentation de 75 points de base en autant de réunions, et j'ai dit alors qu'une autre augmentation inhabituellement importante pourrait être appropriée lors de notre prochaine réunion." Jerome Powell, président de la Fed.

Le discours contenait peu d'indices sur le moment où la Fed pourrait ralentir le rythme des hausses de taux d'intérêt, M. Powell faisant référence à "un moment" dans le futur. Cela semble impliquer qu'il y a des limites à l'agressivité de la banque centrale dans la fixation des hausses de taux, ce qui signifie qu'il s'agit d'une question de timing délicat jusqu'à ce qu'il soit approprié de ralentir le rythme, peut-être pour éviter une forte récession aux États-Unis. La politique monétaire restrictive persistera pendant "un certain temps", selon Jerome Powell.

Ce discours sans détour en dit long sur les préoccupations de la banque centrale. Le président de la Réserve Fédérale a déclaré que l'histoire démontre que l'inflation peut rapidement progresser si la politique monétaire est assouplie prématurément.

"Les projections individuelles les plus récentes des participants au comité, issues du PES de juin, montrent que le taux médian des fonds fédéraux se situe légèrement en dessous de 4% jusqu'à la fin de 2023." Jerome Powell, président de la Fed.

La banque centrale américaine est clairement déterminée à relever les taux d'intérêt à court et moyen terme et est pleinement engagée dans une politique monétaire hawkish.

"Notre responsabilité de garantir la stabilité des prix est inconditionnelle." Jerome Powell.

M. Powell a fait remarquer que les anticipations inflationnistes peuvent devenir une prophétie auto-réalisatrice, dans la mesure où les ménages et les entreprises en tiennent compte dans leurs budgets. C'est pourquoi la Fed agit rapidement pour contenir l'inflation afin qu'elle ne s'installe pas dans l'économie. C'est là que les banques centrales des États-Unis, du Royaume-Uni et de la zone euro divergent, car la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre (BoE) ont agi plus lentement pour contrôler la hausse des prix dans leurs régions.

Tous ces facteurs devraient influencer l'évolution de l'EURUSD, de la GBPUSD et des autres devises en USD dans un avenir proche.

