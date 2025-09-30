L'Or Atteint un Niveau Record alors qu'une Fermeture du Gouvernement US se Profile

Septembre 30, 2025 15:40

Les indices Dow Jones, S&P 500 et Nasdaq ont tous progressé lundi – de 0,15 %, 0,26 % et 0,48 %, respectivement – les marchés actions semblant ignorer les inquiétudes concernant un éventuel shutdown du gouvernement aux États-Unis.

L'or atteint un nouveau niveau record

Une nouvelle semaine, un nouveau record pour l'or, le métal précieux bondissant au-dessus de 3 800 $ l'once pour la première fois lundi.

Les investisseurs se sont rués vers cette valeur refuge dans un contexte d'anticipations de nouvelles baisses des taux directeurs et de craintes d'une fermeture du gouvernement des États-Unis.

Vendredi, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) des États-Unis a été publié en ligne avec les prévisions, renforçant les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale réduira les taux deux fois supplémentaires avant la fin de l'année.

Selon l'outil CME FedWatch, les marchés intègrent actuellement une probabilité de 89% que la Fed abaisse ses taux de 25 points de base lors de sa réunion d'octobre et une probabilité de 70% d'une nouvelle baisse de 25 points de base en décembre.

Ces derniers gains signifient que l'or affiche une progression de plus de 11% en septembre, le plaçant sur la trajectoire de son meilleur mois depuis 14 ans. Depuis le début de l'année, le métal précieux s'est envolé d'environ 46 %.

Une fermeture du gouvernement des États-Unis se profile

Lundi, le vice-président des États-Unis JD Vance a averti que le gouvernement « se dirigeait vers une fermeture », alors que les dirigeants républicains et démocrates au Congrès peinent à s'accorder sur un projet de loi budgétaire.

Bien que les républicains détiennent une majorité dans les deux chambres, au Sénat, ils n'atteignent pas les 60 voix nécessaires pour faire adopter les projets de loi budgétaires, ce qui signifie qu'ils ont besoin du soutien d'au moins quelques démocrates.

Les dirigeants du Congrès devront parvenir à un accord avant la fin de mardi pour éviter une fermeture du gouvernement, qui débuterait peu après minuit dans la nuit de mardi à mercredi.

Un shutdown du gouvernement signifierait la fermeture de nombreux services publics, les employés fédéraux non essentiels étant placés en congé sans solde.

Le Bureau of Labor Statistics (BLS) a déjà confirmé qu'il « suspendrait toutes ses opérations » en cas de fermeture gouvernementale et que « les données économiques dont la publication est programmée pendant cette interruption ne seront pas publiées ».

Cela signifie que l'important rapport sur l'emploi de vendredi ne serait pas publié comme prévu et, selon la durée d'une éventuelle fermeture, cela pourrait également impacter le rapport sur l'indice des prix à la consommation (IPC), dont la publication est programmée pour le 15 octobre.

Les cours du pétrole chutent sur fond de craintes de surabondance de l'offre

Les cours du pétrole brut ont fortement chuté lundi et ont poursuivi leur déclin mardi matin en raison des inquiétudes concernant un excès d'offre sur le marché. Les indices de référence Brent et WTI ont clôturé la séance de lundi avec des pertes de 2,4 % et 3,1 % respectivement.

Le recul des cours est intervenu alors que le marché évaluait une autre hausse potentielle de la production de l'OPEP+ et la reprise des exportations pétrolières du Kurdistan vers la Turquie.

L'OPEP+ doit se réunir dimanche, et il est rapporté qu'elle devrait probablement approuver une nouvelle hausse de production de 137 000 barils par jour en novembre, le groupe tentant de reconquérir des parts de marché.

Par ailleurs, les exportations de pétrole brut de la région du Kurdistan irakien vers la Turquie ont repris samedi pour la première fois depuis plus de deux ans, l'Irak ayant conclu un accord avec le gouvernement régional du Kurdistan. Vendredi, le ministre irakien du pétrole a déclaré que l'accord permettra l'acheminement de 180 000 à 190 000 barils par jour vers le port turc de Ceyhan.

La potentielle paralysie du gouvernement des États-Unis a également suscité des inquiétudes concernant la demande, ce qui pèse aussi sur les cours mardi.

