Wall Street Recule sur Fond d'Incertitude Liée aux Prix Élevés du Pétrole

Mars 08, 2022 20:08

Lors de la séance de lundi, l'incertitude s'est à nouveau fait sentir sur les marchés financiers, et les sujets de discussion n'ont pas manqué.

A commencer par le rouble russe, qui a entamé cette semaine de la même manière que la précédente. Au cours de la semaine dernière, le rouble a chuté de plus de 23% par rapport au dollar américain et, hier, la monnaie russe a clôturé la séance avec une perte journalière de 26,82% par rapport au billet vert, dans un marché de moins en moins liquide.

Dans ce contexte d'incertitude, l'or, valeur refuge, n'a cessé de progresser, enregistrant une hausse de plus de 10% depuis le début du mois de février. Nombreux sont ceux qui se demandent quand, et non pas si, le métal précieux dépassera à nouveau les 2 000 dollars l'once. C'est ce qui s'est produit hier, le prix spot de l'or ayant brièvement touché les 2 002,40 dollars l'once, avant de repasser sous le seuil important des 2 000 dollars.

Cependant, c'est une autre matière première qui continue de faire la une des journaux, et c'est sur cette dernière que nous allons maintenant nous attarder. Il s'agit évidemment du pétrole.

Le pétrole brut poursuit son ascension infatigable, le Brent ayant brièvement dépassé les 140 dollars le baril en intraday dimanche pour la première fois depuis 2008. Il est repassé sous ce niveau au cours de la séance, mais reste en hausse de près de 40% depuis le début du mois de février. Le brut WTI, autre référence mondiale pour le pétrole brut, a gagné plus de 35% sur la même période.

Cette flambée des prix du pétrole alimente l'incertitude sur les marchés boursiers, les investisseurs s'inquiétant de plus en plus de la perspective de voir l'inflation, déjà élevée, devenir encore plus forte. En effet, lorsque le pétrole devient plus cher, le coût des intrants augmente pour les entreprises, qui répercutent cette hausse sur les consommateurs, exerçant ainsi une pression à la hausse sur les prix.

Ce malaise était perceptible hier à Wall Street, puisque le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont tous chuté de respectivement 2,37%, 2,95% et 3,62%, portant les pertes depuis le début de l'année à 9,7%, 11,9% et 18%.

Alors que les prix élevés du pétrole contribuent à l'inquiétude des investisseurs, de nombreuses valeurs pétrolières et gazières sont susceptibles de profiter de la récente hausse des prix. L'une de ces sociétés, Occidental Petroleum, a fait la une des journaux hier grâce à un nouvel investisseur très connu.

Entre mercredi et vendredi de la semaine dernière, la société Berkshire Hathaway du légendaire Warren Buffett a acheté 61,4 millions d'actions de la société, pour un total d'environ 5,1 milliards de dollars. Berkshire possédait déjà 10 milliards de dollars d'actions privilégiées dans la société avant son dernier investissement.

Cet achat important suggère que Berkshire Hathaway, qui détient également une participation de plus de 6 milliards de dollars dans le géant pétrolier Chevron, se prépare à ce que les prix du pétrole restent élevés, voire augmentent encore à l'avenir.

L'action Occidental Petroleum, qui a gagné près de 45% la semaine dernière, a chuté de 1,37% au cours de la séance d'hier.

Source : MetaTrader 5 Admirals, Occidental Petroleum, graphique D1 – Période : du 2 juillet 2021 au 7 mars 2022, consultée le 7 mars 2022 – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Source : MetaTrader 5 Admirals, Occidental Petroleum, graphique W1 – Période : du 23 août 2015 au 7 mars 2022, consultée le 7 mars 2022 – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Investissez avec Admirals

Avec le compte Invest.MT5 d'Admirals, vous pouvez acheter des actions d'Occidental Petroleum, de Chevron et de plus de 4 300 autres sociétés cotées sur 15 des plus grandes places boursières mondiales ! Cliquez sur la bannière ci-dessous pour en savoir plus et ouvrir un compte dès aujourd'hui :

Tradez le Forex et les CFDs Accédez à plus de 40 CFDs sur paires de devises, 24h/24 et 5j/7 COMMENCER À TRADER

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Les données fournies fournissent des informations supplémentaires concernant toutes les analyses, estimations, pronostics, prévisions, analyses de marché, perspectives hebdomadaires ou autres évaluations ou informations similaires (ci-après « Analyse ») publiées sur les sites Web des sociétés d'investissement Admirals opérant sous la marque Admirals (ci-après « Admirals») Avant de prendre toute décision d'investissement, veuillez prêter une attention particulière aux éléments suivants :