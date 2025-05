Wall Street Ignore la Révision à la Baisse de Moody's

Mai 20, 2025 14:36

L'une des nouvelles les plus importantes de la semaine dernière a été la décision de Moody's de dégrader la notation de crédit des États-Unis. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur la réaction du marché et d'autres actualités.

Moody's Dégrade les États-Unis

Vendredi, Moody's a retiré aux États-Unis leur notation de crédit triple-A, citant l'augmentation de la dette publique et l'élargissement du déficit budgétaire. Une notation de crédit inférieure signifie que les pays sont plus susceptibles de faire défaut sur leur dette souveraine et entraîne généralement des coûts d'emprunt plus élevés.

Moody's était la dernière des trois grandes agences de notation à maintenir la notation la plus élevée possible sur la dette souveraine des États-Unis. Sa décision fait suite aux démarches précédentes de Standard and Poor's et Fitch, qui ont respectivement dégradé les États-Unis en 2011 et 2023.

Malgré un début de séance en baisse, les actions américaines semblaient ignorer cette nouvelle lundi, effaçant leurs pertes en cours de séance et clôturant relativement stables. Le Nasdaq, S&P 500 et Dow Jones ont tous terminé la journée avec des gains de 0,02 %, 0,09 % et 0,32 %.

Lundi a marqué une sixième séance consécutive de gains pour le S&P 500 qui, malgré la volatilité des dernières semaines, se situe actuellement à seulement 3 % de son plus haut historique.

Suite à la décision de Moody's, les rendements des bons du Trésor à 30 ans ont atteint leur niveau le plus élevé depuis octobre 2023 lors de la séance de lundi. Cependant, tout au long de la journée, ils ont considérablement reculé par rapport à ces niveaux. Les rendements obligataires évoluent de façon inverse au prix, donc des rendements en hausse indiquent une pression vendeuse.

Le sentiment des consommateurs en baisse

L'indice de sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan a légèrement fléchi en mai, tombant à son niveau le plus bas depuis trois ans.

La lecture préliminaire, publiée vendredi, a montré que le sentiment des consommateurs aux États-Unis avait diminué pour le cinquième mois consécutif, l'indice chutant à 50,8, son niveau le plus bas depuis juillet 2022.

L'enquête a révélé que les consommateurs américains craignent que la politique commerciale des États-Unis n'entraîne une inflation plus élevée, trois quarts des personnes interrogées mentionnant spécifiquement les droits de douane. Cependant, il convient de noter que l'enquête a été réalisée avant que les États-Unis et la Chine n'annoncent une suspension de 90 jours sur une série de droits de douane entre les deux pays.

Ces dernières données concernant le sentiment des consommateurs ont fait suite à l'annonce en début de semaine dernière indiquant que l'inflation annuelle aux États-Unis avait ralenti de façon inattendue à 2,3 % en avril.

Le PIB du Royaume-Uni croît plus que prévu

Jeudi, l'Office des Statistiques Nationales (ONS) a annoncé que l'économie du Royaume-Uni aurait progressé de 0,7 % au premier trimestre.

Non seulement ce chiffre était significativement plus élevé que les 0,1 % enregistrés le trimestre précédent, mais il dépassait également les prévisions des économistes.

La croissance du premier trimestre a été portée par le secteur des services et une hausse des investissements. Le commerce extérieur a également eu un impact positif, avec des volumes d'exportation en hausse de 3,5 %, suggérant que certaines activités auraient pu être anticipées pour éviter les tarifs douaniers.

Cette semaine, mercredi, l'ONS publiera les données d'inflation du Royaume-Uni pour avril, pour lesquelles on s'attend à une accélération de l'inflation globale.

