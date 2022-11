Minutes du FOMC, Commandes de Biens Durables, Ventes de Logements Neufs et USD

Novembre 22, 2022 20:06

Les paires de devises en USD pourraient connaître une certaine volatilité cette semaine, avant la publication des commandes de biens durables et des ventes de logements neufs aux États-Unis. Il est également possible que les marchés boursiers mondiaux soient sous pression lorsque le Comité Fédéral de l'Open Market (FOMC) publiera son compte-rendu et après que la Chine ait fermé les zones publiques en raison des craintes liées au COVID-19.

Paires de devises en USD

Le dollar sera au centre de l'attention mercredi, lors de la publication du rapport sur les commandes de biens durables pour octobre. Le consensus table sur une croissance de 0,4%, inchangée par rapport au mois précédent. L'inflation a diminué aux États-Unis en octobre, ce qui pourrait avoir soutenu les commandes de biens durables. Dans le même temps, la hausse des taux d'intérêt a freiné les investissements et les dépenses, de sorte que les perspectives de résultats sont mitigées.

Le marché immobilier américain sera scruté demain avec le rapport sur les ventes de logements neufs pour octobre. Précédemment au niveau de 603 000 nouveaux logements vendus, l'opinion consensuelle voit les résultats d'octobre se situer à 570 000. Les facteurs à prendre en compte incluent la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis, qui pèse sur la demande de prêts hypothécaires et de logements neufs. En outre, le secteur de la construction est vulnérable aux pressions inflationnistes sur les matières premières, de sorte que le rapport devrait fournir des indications sur la santé du marché du logement.

La publication du compte-rendu du FOMC le 23 novembre pourrait avoir un impact sur les paires de devises en USD et le sentiment du marché boursier. Les craintes de récession sont toujours présentes et les hausses de taux d'intérêt ont eu un effet significatif sur l'appétit pour le risque et la valeur du dollar américain. Bien que l'inflation américaine ait chuté en octobre, la Réserve Fédérale estime qu'il est trop tôt pour assouplir la politique monétaire. Le compte rendu devrait fournir davantage d'indices sur la dernière décision de taux d'intérêt de l'année, les 13 et 14 décembre.

Les réflexions du FOMC pourraient donner un aperçu de la probabilité d'une récession de l'économie américaine. Cette situation est liée au retour relativement lent de la Chine à la pleine productivité, les deux pays étant des partenaires commerciaux importants.

Prix spot du pétrole brut

La légère baisse des prix spot du pétrole brut pourrait être liée aux craintes de récession et aux récents confinements en Chine. Même si la Chine a légèrement assoupli sa politique de tolérance zéro en matière de COVID, la situation est loin des niveaux normaux de productivité et constitue une source d'inquiétude quant aux perspectives de croissance à court terme dans les deux pays.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre article sur les principaux moteurs du marché pour le dollar en novembre.

