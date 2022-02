Microsoft Envisage de Racheter une Entreprise de Cybersécurité

Février 10, 2022 00:11

Les résultats positifs du constructeur britannique de maisons Barratt et de la société pharmaceutique GSK ont contribué à un solide départ pour les actions britanniques ce matin, le FTSE 100 et le FTSE 250 ayant tous deux progressé.

Ce début de journée optimiste au Royaume-Uni fait suite à une séance très positive hier de l'autre côté de l'Atlantique, ou Wall Street a clôturé en gain sur les trois indices de référence, notamment grâce aux bonnes performances d'Apple, d'Amazon, de Microsoft et de Tesla.

Toutefois, le propriétaire de Facebook, Meta Platforms, n'a pas eu de répit, puisque le cours de son action a encore chuté de 2,1% au cours de la séance. Cette dernière journée de pertes signifie qu'en seulement quatre séances boursières, le cours de l'action Meta Platforms a chuté de près de 32%, effaçant ainsi environ 280 milliards de dollars de sa capitalisation boursière.

Dans la hot news d'hier, nous avons évoqué le fabricant de vélos d'appartement Peloton Interactive, dont le cours de l'action a augmenté de 21% au cours de la séance de lundi, à la suite d'informations faisant état d'un intérêt de rachat par Amazon et Nike.

Hier, les actions de Peloton ont à nouveau bondi, cette fois de plus de 25%, après avoir annoncé que le PDG et cofondateur actuel, John Foley, se retirait pour être remplacé par Barry McCarthy, ancien directeur financier de Spotify et Netflix. Peloton a également annoncé qu'elle allait licencier environ 20% de ses effectifs, afin de réduire ses coûts, après avoir annoncé une perte trimestrielle plus importante que prévu.

La société de cybersécurité Mandiant fait également partie de celles ayant affiché une bonne performance hier à Wall Street.

En effet, le titre Mandiant a gagné près de 18% au cours de la séance, après la publication de nouvelles selon lesquelles Microsoft envisagerait de racheter la société et que des discussions à cet effet auraient lieu entre les deux parties.

Les cyberattaques sont en constante augmentation ces dernières années, et cette acquisition potentielle pourrait aider Microsoft à améliorer la protection de ses clients. L'année dernière, le géant de la technologie a acheté deux autres entreprises de cybersécurité et s'est en outre engagé à consacrer 20 milliards de dollars à l'amélioration de la cybersécurité au cours des cinq prochaines années.

Source : MetaTrader 5 Admirals, Mandiant, graphique D1 – Période : du 21 mai 2021 au 8 février 2022, consultée le 9 février 2022 – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Évolution du cours de l’action Mandiant sur les 4 dernières années :

Source : MetaTrader 5 Admirals, Mandiant, graphique D1 – Période : du 30 avril 2018 au 8 février 2022, consultée le 9 février 2022 – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Investissez avec Admirals

Avec le compte Invest.MT5 d'Admirals, vous pouvez acheter des actions de Microsoft, Mandiant, Peloton et plus de 4 300 autres sociétés cotées sur 15 des plus grandes places boursières mondiales ! Cliquez sur la bannière ci-dessous pour ouvrir un compte dès aujourd'hui :

Tradez le Forex et les CFDs Accédez à plus de 40 CFDs sur paires de devises, 24h/24 et 5j/7 COMMENCER À TRADER

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Les données fournies fournissent des informations supplémentaires concernant toutes les analyses, estimations, pronostics, prévisions, analyses de marché, perspectives hebdomadaires ou autres évaluations ou informations similaires (ci-après « Analyse ») publiées sur les sites Web des sociétés d'investissement Admirals opérant sous la marque Admirals (ci-après « Admirals») Avant de prendre toute décision d'investissement, veuillez prêter une attention particulière aux éléments suivants :