Marchés En Ébullition : Focus Sur l'IPC US Et Les Taux de la BoC

Mars 11, 2025 11:37

Les marchés boursiers asiatiques ont chuté mardi matin après la forte baisse des principaux indices boursiers américains lundi, les investisseurs et les traders craignant que les droits de douane et les guerres commerciales potentielles puissent avoir un impact sur la croissance économique américaine. Le Nikkei japonais a atteint son plus bas niveau depuis septembre 2024. Hier, le Nasdaq a enregistré sa plus forte baisse en pourcentage sur une seule journée depuis 2022.

Cette semaine, le rapport sur l’IPC américain et la décision de la Banque du Canada (BoC) sur les taux d’intérêt attireront l’attention du marché. Les données sur l'inflation aux États-Unis pourraient avoir un impact sur la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt, attendue le 19 mars. La politique de la Banque du Canada sur les coûts d’emprunt sera un autre sujet de conversation alors que le Canada est confronté à de nouveaux droits de douane américains qui pourraient influencer la trajectoire de l’économie.

Rapport IPC américain de février 2025

Mercredi, le ministère des Statistiques du Travail publiera le rapport sur l’inflation américain de février. Les économistes suggèrent que l’IPC pourrait chuter à 2,9 % en février, sur une base annuelle, soit un chiffre légèrement inférieur au chiffre de janvier. L’IPC de base devrait également baisser à 3,2 %, contre 3,3 %.

Il convient de noter que la Fed a fixé un objectif d’inflation de 2 % pour l’IPC, un facteur important qui joue un rôle dans ses décisions de politique monétaire. Commentant l'objectif d'inflation de la Fed, Mohammed El Erian, ancien PDG de Pimco, a déclaré que la fixation de la banque centrale sur ce chiffre pourrait être risquée. Dans un article de Bloomberg, El Erian a noté : « La Fed pourrait se retrouver trop contrainte par son objectif d’inflation actuel et, par inadvertance, risquer des dommages collatéraux et des conséquences imprévues. » El Erian soutient l’augmentation de l’objectif d’inflation à environ 2,25 % ou 2,50 %.

Décision de la Banque du Canada sur les taux d'intérêt

La Banque du Canada (BoC) devrait annoncer sa décision sur les taux d’intérêt mercredi après-midi. Les analystes du marché suggèrent que le conseil d’administration de la Banque du Canada pourrait réduire les coûts d’emprunt de 25 points de base. Si la prévision se confirme, ce serait la septième fois consécutive que la banque centrale canadienne abaisse ses taux. Le Canada et les États-Unis, l’un de leurs plus importants partenaires commerciaux, sont empêtrés dans un différend sur les droits de douane qui pourrait affecter les conditions commerciales des deux pays.

Les économistes de la Banque Canadienne Impériale de Commerce ont fait une mention particulière des conséquences potentielles d'une guerre commerciale en déclarant : « Il y aura une poussée ponctuelle de l’inflation… Mais dans le contexte d’un ralentissement économique, d’une hausse du chômage et d’une réduction du pouvoir d’achat des ménages, il est beaucoup moins probable que cela déclenche une spirale durable des salaires et des prix. Le rôle de [la Banque du Canada] est de garder un œil sur un horizon qui va au-delà d’un mois ou deux. Elle ne peut pas rouvrir une usine fermée avec quelques baisses de taux, mais elle peut soutenir la demande intérieure en guise de compensation.

Les analystes de la Banque Royale du Canada (RBC) estiment qu’une baisse des taux est incertaine. Dans leur note aux investisseurs, publiée le 7 mars, ils écrivent : « Nous nous attendons à ce que la décision de la Banque du Canada sur les taux d'intérêt mercredi soit très serrée, car nos prévisions de base supposent qu'elle renoncera à une baisse des taux pour la première fois depuis avril 2024, mais les risques commerciaux liés aux États-Unis pourraient encore facilement faire pencher la balance en faveur d'une septième baisse consécutive. En dehors des risques liés aux droits de douane, la demande intérieure rétrospective au Canada montre suffisamment de signes de reprise au début de 2025 pour que la Banque du Canada suspende son cycle de réduction.

Le Japon révise à la baisse son PIB du quatrième trimestre 2024

Un rapport du Cabinet Office japonais a montré que le PIB du pays a augmenté de 2,2 % sur une base annualisée au cours du quatrième trimestre de l’année dernière, bien en deçà du chiffre de 2,8 % initialement prévu.

La Banque du Japon (BoJ) annoncera sa décision sur les taux d'intérêt le 19 mars, certains économistes suggérant qu'une pause dans la hausse est possible. Un autre rapport publié hier a révélé que les dépenses des ménages ont augmenté de 0,8 % sur une base annuelle en janvier, alors que les analystes s'attendaient à un chiffre proche de 3,6 %.

Ce document ne contient pas et ne doit pas être interprété comme contenant des conseils d’investissement, des recommandations d’investissement, une offre ou une sollicitation de transactions sur des instruments financiers. Il est important de noter qu'une telle analyse du trading ne garantit pas les performances actuelles ou futures, car les conditions peuvent évoluer avec le temps. Avant de prendre toute décision d’investissement, il est fortement recommandé de consulter des conseillers financiers indépendants afin de bien comprendre les risques associés.