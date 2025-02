Les Marchés Asiatiques Chutent Alors Que Les États-Unis Cherchent À Renforcer Les Restrictions Sur Les Exportations De Produits Technologiques

Février 25, 2025 12:08

Les marchés boursiers asiatiques ont chuté mardi matin alors qu'un rapport de Bloomberg mentionnait que l'administration américaine cherchait des moyens de renforcer les restrictions sur l'exportation de technologie des semi-conducteurs vers la Chine. Les autorités chinoises ont déclaré que ce type de plan pourrait avoir un effet boomerang.

Commentant les droits de douane contre le Mexique et le Canada, le président américain Donald Trump a déclaré que « les droits de douane se mettent en place à temps, dans les délais prévus ».

Le résultat des élections législatives en Allemagne reste un sujet de conversation sur les marchés mondiaux car les investisseurs et les traders pensent que l'économie du pays pourrait connaître un revirement. Le directeur général de la Deutsche Bank, Christian Sewing, a exhorté le prochain gouvernement à procéder à des réformes fondamentales, car l'économie allemande est à la traîne par rapport à ses homologues.

Un Rapport Ifo Montre Que Le Moral Des Entreprises Allemandes Stagne

Un rapport publié par l'institut Ifo en Allemagne a montré que l'indice du moral des entreprises est resté inchangé à 85,2 points, plus faible que les 85,8 prévus par les analystes du marché. L'enquête Ifo a révélé que les attentes des entreprises s'élevaient à 85,4 contre 85,0 attendus, ce qui signale un léger regain d'optimisme quant aux perspectives économiques.

Les économistes d'ING attendent avec impatience les négociations entre les principaux partis politiques. Selon leur note publiée lundi, « l'indicateur avancé le plus important d'Allemagne, l'indice Ifo, vient de signaler que le prochain gouvernement ne peut pas encore compter sur un vent favorable cyclique. L'indice Ifo, qui s'établissait à 85,2 en février, contre 85,1 en janvier, suggère que l'économie allemande est toujours en stagnation. La composante d'évaluation actuelle s'est affaiblie de manière significative (de 86,0 en janvier à 85,0 en février), tandis que les attentes se sont quelque peu améliorées. C’est pourquoi tous les regards seront désormais tournés vers les prochaines négociations de coalition, dans l’espoir d’une avancée et au moins d’un regain de confiance. »

Selon Pierre Wunsch de la BCE : « Il Ne Faut Pas Se Laisser Entraîner Vers Une Baisse Des Taux D'intérêt »

Le membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), Pierre Wunsch, a suggéré que la banque centrale ne devrait pas « somnambuler » vers une réduction des taux à 2 %, bien que d'autres membres du conseil aient mentionné leur volonté de faire baisser les taux d'intérêt.

Wunsch, le gouverneur de la Banque nationale de Belgique, a précisé : « Je ne plaide pas pour une pause en avril. Mais nous ne devons pas nous laisser entraîner vers une baisse des taux à 2 % sans y réfléchir ». Le responsable de la politique monétaire de la BCE a souligné que les décisions devraient être indépendantes et a ajouté que « les risques à la baisse et à la hausse de l'inflation sont relativement limités ».

Wunsch a suggéré que « l’inflation en Europe pourrait être la partie ennuyeuse de cette année ; et ce ne sera pas une année ennuyeuse ».

Swati Dhingra de la BoE : « Nous En Sommes Déjà A Un Niveau Elevé De Restriction De La Politique Monétaire »

Swati Dhingra, membre externe du Comité de politique monétaire (MPC) de la Banque d'Angleterre (BoE), a déclaré que la banque avait déjà atteint un niveau élevé de restriction de la politique monétaire. Dhingra a noté que sa définition des réductions progressives des taux « ne signifie pas 25 points de base par trimestre ».

La membre du comité de politique monétaire de la BoE a suggéré que « si vous pouvez réduire les taux de 25 points de base à un rythme trimestriel, vous resterez toujours en zone restrictive tout au long de l’année ». Commentant l'inflation au Royaume-Uni, elle a mentionné que les pressions inflationnistes à moyen terme s'atténuent, ajoutant que la faible demande semble avoir remplacé le faible facteur d'offre.

Testez vos Stratégies de Trading sur un Compte Démo Sans Risque avec Admiral Markets

Vous souhaitez vous exercer au trading sans risquer votre capital ? Le compte de trading démo d'Admiral Markets vous offre cette possibilité, en vous permettant de trader dans des conditions de marché réelles. Cliquez sur la bannière ci-dessous pour ouvrir votre compte démo dès aujourd'hui :

Tradez avec un compte démo sans risque Entraînez-vous à trader avec des fonds virtuels OUVRIR UN COMPTE DÉMO

Ce document ne contient pas et ne doit pas être interprété comme contenant des conseils d’investissement, des recommandations d’investissement, une offre ou une sollicitation de transactions sur des instruments financiers. Il est important de noter qu'une telle analyse du trading ne garantit pas les performances actuelles ou futures, car les conditions peuvent évoluer avec le temps. Avant de prendre toute décision d’investissement, il est fortement recommandé de consulter des conseillers financiers indépendants afin de bien comprendre les risques associés.