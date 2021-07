Le Dollar Américain regagne du terrain face aux Principales Devises

Juillet 14, 2021 16:28

Comme nous l'avons commenté dans notre précédente analyse du marché Forex, au cours du premier trimestre de l'année, la tendance de l'indice du dollar était positive, marquant 3,718%. Cependant, au cours des mois d'avril et de mai, cela a subi un revers avec des pertes qui ont atteint respectivement 2,11% et 1,40% contre les principales devises, atteignant des plus bas trimestriels à 89,50 $.

Depuis ce temps, le cours a commencé à se redresser et après avoir enregistré une hausse de 2,71% au cours du mois de juin, l'indice dollar a finalement réussi à clôturer le deuxième trimestre de l'année avec une légère baisse de 0,863%, ce qui lui a permis de clôturer enfin au premier semestre avec une appréciation de 2,822%.

L'attention sur le marché des changes reste focalisée sur les éventuelles mesures et changements que la Réserve fédérale pourrait entreprendre dans les mois à venir pour faire face à la montée de l'inflation aux États-Unis induite par la reprise économique et la croissance de la consommation grâce au processus de vaccination avancé, puisqu'un un changement de politique et une éventuelle hausse des taux d'intérêt pourraient doper le dollar.

De son côté, la Banque centrale européenne a récemment annoncé un changement historique par rapport à son objectif d'inflation, puisque comme l'a commenté Christine Lagarde lors de sa dernière réunion, la BCE se lance dans le projet d'intégrer le coût du logement en propriété dans l'indice des prix, à son tour l'assouplir et supprimer l'engagement de maintenir l'inflation autour de 2% afin d'éviter de prendre des décisions trop tôt pendant la reprise économique.

Analyse EURUSD

Si au cours de l'année 2020 la tendance était clairement haussière sur l'EURUSD, au premier semestre celui-ci a perdu 2,93% face au dollar en raison de la reprise que connaît le billet vert, comme nous l'avons mentionné précédemment.

Techniquement parlant, si nous regardons le graphique journalier, nous pouvons voir que l'EURUSD a ralenti au niveau de 1,2240 formant un double plafond (vert) qui a fait perdre au prix plusieurs niveaux de support, y compris la ligne de tendance haussière et sa moyenne mobile de 200 sessions.

Ce mouvement baissier a également provoqué un croisement des moyennes mobiles baissières de ses moyennes à court et moyen terme (blanc et orange) et de ses moyennes à court et long terme (blanc et rouge) confirmant ainsi le passage de tendance haussière à baissière.

Actuellement, le prix fait un possible recul vers son importante zone de support de résistance dans la bande verte et rouge, nous devons donc être conscients de l'évolution du prix dans cette zone, car un échec dans la tentative de récupérer ce niveau pourrait générer une chute encore vers les plus bas annuels autour du niveau de 1,1713.

Graphique EURUSD - MetaTrader 5 Admiral Markets, du 17 mars 2020 au 12 juillet 2021. Réalisé le 12 juillet à 11:30. Veuillez noter que les retours passés ne garantissent pas les retours futurs.

Evolution des 5 dernières années :

2020 = +8,93%

2019 = -2.21%

2018 = -4.47%

2017 = +14.09%

2016 = -3.21%

Analyse GBPUSD

Dans le cas du GBPUSD, nous pouvons voir qu'au cours du premier semestre il a augmenté de 1,12 %, poursuivant ainsi la tendance à la hausse puisqu'il a marqué des plus bas le 20 mars 2020 autour du niveau de 1,14100 pour atteindre presque le niveau de 1,42400, ce qui l'a conduit à dépasser sa ligne de tendance baissière de long terme (dans le rouge). Malgré cela, on constate qu'au cours du mois de juin la livre sterling a perdu 2,69% face au dollar en raison de la force du billet vert.

Comme on peut le voir sur le graphique hebdomadaire, après avoir marqué des sommets en février dernier, le prix comme dans l'EURUSD a fait une formation à deux étages dans les sommets annuels qui l'ont conduit à perdre le niveau important de 1,40 à la recherche de sa moyenne de 18 semaines où il a trouvé un point de support important.

La perte définitive de ce niveau de support pourrait provoquer une nouvelle baisse à la recherche de son prochain niveau de support dans la bande rouge qui servait auparavant de résistance au niveau proche de 1,35 $. Inversement, si le prix parvient à maintenir et à rebondir sur sa moyenne à court terme, le prix pourrait trouver un nouvel élan à la recherche de ses plus hauts annuels.

Source: Graphique hebdomadaire GBPUSD, MetaTrader 5 Admiral Markets, du 23 novembre 2014 au 12 juillet 2021. Réalisé le 12 juillet à 12:05. Veuillez noter que les retours passés ne garantissent pas les retours futurs.

Evolution des 5 dernières années :

2020 = +3.10%

2019 = +3.95%

2018 = -5.54%

2017 = +9.43%

2016 = -16.26%

Analyse USDJPY

Enfin, si nous regardons l'USDJPY, nous pouvons voir comment le yen japonais a été l'un des grands perdants avec les hausses du dollar, puisqu'au cours du premier semestre il a perdu 7,61% contre le dollar grâce aux fortes hausses de février et mars, où il est passé de niveaux proches de 102 700 à des niveaux proches de 111 000.

Après avoir atteint des sommets annuels début avril, l'USDJPY a connu un recul à la recherche de sa moyenne sur 18 séances et après s'être appuyé à plusieurs reprises sur ce prix jusqu'à ce qu'il atteigne à nouveau ce niveau de résistance dans la bande verte.

Techniquement parlant, nous devrons être très attentifs à l'évolution de la cotation dans les semaines à venir, car si le prix parvient à surmonter ce niveau de résistance, nous pourrions trouver un rallye haussier à la recherche de la bande supérieure du canal latéral dans vert. Au contraire, dans son indicateur stochastique, nous pouvons observer un surachat cumulé et une divergence baissière, nous ne pouvons donc pas exclure une sorte de correction du prix.

Source: Graphique hebdomadaire USDJPY, MetaTrader 5 Admiral Markets, du 23 novembre 2014 au 12 juillet 2021. Réalisé le 12 juillet à 12:30. Veuillez noter que les retours passés ne garantissent pas les retours futurs.

Evolution des 5 dernières années :

2020 = -4.95%

2019 = -0.88%

2018 = -2.76%

2017 = -3.59%

2016 = -2.85%

