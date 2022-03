Comment Trader le Pétrole sur Fond de Hausse des Prix de l'Énergie

Mars 11, 2022 03:40

Les contraintes de l'offre sur les marchés de l'énergie ont permis aux matières premières telles que le gaz naturel et le blé d'atteindre de nouveaux records, tandis que les prix du pétrole sont à deux doigts d'atteindre des sommets jamais vus depuis la récession financière de 2008.

Dans l'exemple d'idée de trading de cette semaine, nous vous expliquons comment trader le pétrole dans ce contexte de flambée des prix de l'énergie. Vous pouvez vous en inspirer pour construire votre propre idée de trade.

CFD Matière Première : CFD WTI Crude Oil Symbole sur le compte Trade.MT4 / Trade.MT5 : WTI Date du trade potentiel : 8 mars 2022 Horizon de temps : 1 - 2 semaines Niveau d'Entrée : 131.50 Niveau de Stop Loss : 106.50 Niveau de Take Profit : 156.50 Taille de position (compte Trade.MT4 / Trade.MT5) : Max 2% Risque : Élevé

Les comptes Trade.MT4 et Trade.MT5 vous permettent de spéculer sur l'orientation du prix des matières premières telles que le pétrole en utilisant des CFDs. Cela signifie que vous pouvez effectuer des transactions d'achat (longues) et de vente (courtes) afin de profiter à la fois de la hausse et de la baisse des prix. Pour en savoir plus sur les CFDs et leur fonctionnement, vous pouvez vous référer à l'article Comprendre les CFD en Bourse.

Toute activité de trading est hautement risquée et vous pouvez perdre plus que ce que vous risquez sur une transaction. N'investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, dans la mesure où certaines transactions sont perdantes et d'autres gagnantes. Commencez modestement pour comprendre votre propre niveau de tolérance au risque et exercez-vous d'abord sur un compte de démonstration pour acquérir des connaissances avant de trader.

Pourquoi Trader le Pétrole en ce Moment ?

Les analystes de banques d'investissement telles que JP Morgan prévoient que le pétrole pourrait atteindre 185 dollars le baril si l'approvisionnement russe continue d'être perturbé. Depuis le début du mois, les prix du pétrole ont bondi de plus de 35% pour atteindre plus de 130 dollars le baril.

La Russie est l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde, avec une part de marché de 12%. Près de la moitié du pétrole russe est destiné à l'Europe, la Chine étant le plus grand importateur de pétrole russe. Jusqu'à présent, des pays comme l'Allemagne ont été réticents à interdire les exportations d'énergie de la Russie.

Cependant, les gouvernements cherchent déjà des moyens de sevrer le pétrole russe cette année, le président américain Joe Biden essayant d'obtenir des barils de substitution du Venezuela et de l'Arabie Saoudite. Cette situation est susceptible de maintenir les prix du pétrole à un niveau élevé, le secrétaire d'État américain Antony Blinken ayant déclaré qu'ils envisageaient d'interdire les importations de pétrole et de gaz russes.

Il est bon de rappeler que les marchés de l'énergie sont extrêmement volatils dans le climat actuel. Cela peut être une bonne nouvelle pour les traders dans la mesure où cela peut signifier des variations de prix plus importantes. Cependant, des techniques de gestion du risque appropriées sont essentielles pour faire face à la volatilité en toute sécurité. Admirals fournit une gamme d'outils de protection contre la volatilité que vous pouvez utiliser.

Les Prix du Pétrole Brut ont le Record Historique en Vue

Sur le graphique mensuel du pétrole brut WTI (West Texas Intermediate) présenté ci-dessous, il est clair que le prix du pétrole se rapproche du niveau record enregistré en juillet 2008 (ligne horizontale noire).

Source : MetaTrader 5 Admirals, WTI, graphique MN – Période : du 1 janvier 2007 au 8 mars 2022, consultée le 8 mars 2022 à 19h00 GMT – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Ci-dessous se trouve le graphique en unité de temps 4-heures du WTI. Il illustre actuellement la récente tendance haussière qui s'est développée. Les lignes bleues, rouges et vertes sont des moyennes mobiles exponentielles (MME) qui sont utilisées pour mesurer le prix moyen d'un marché sur un nombre fixe de périodes. Ces dernières permettent d'identifier et de confirmer la tendance.

Source : MetaTrader 5 Admirals, WTI, graphique H4 – Période : du 20 janvier 2022 au 8 mars 2022, consultée le 8 mars 2022 à 19h00 GMT – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Présentement, la MME 20 se situe au-dessus de la MME 50, qui est elle-même au-dessus de la MME 100. Cela suggère que les acheteurs contrôlent toujours le marché et que le prix médian évolue à la hausse. Il existe une variété d'outils d'analyse technique que les traders utilisent pour les aider dans leur processus de prise de décision.

Vous pouvez en apprendre davantage sur les indicateurs techniques dans la bibliothèque d'indicateurs forex d'Admirals.

Un Exemple de Trade sur le CFD WTI

Sur la base de l'analyse ci-dessus, voici à quoi pourrait ressembler un exemple de trade sur le CFD WTI Crude Oil :

Achat en cas de cassure haussière du récent sommet à 131,50.

Placer un stop loss de protection sur une cassure baissière du dernier point bas à 106.50

Viser un ratio risque récompense de 1:1, avec un objectif à 156.50.

Garder le risque faible, maximum 2% de votre compte de trading.

Horizon de temps = 1 à 2 semaines.

Pour une position de 0.1 lot : Si l'objectif est atteint = 250,00 USD de profit. Si le stop loss est atteint = -250,00 USD de perte.



Il est important de garder à l’esprit qu’il est peu probable que le cours du pétrole monte en ligne droite, et pourrait même rebondir avant de continuer à corriger, surtout si l'on considère la volatilité des marchés à l'heure actuelle.

Par conséquent, assurez-vous d'appliquer une bonne gestion des risques, qui est l'un des aspects les plus importants d'un trading rentable. En effet, il est nécessaire de toujours savoir combien vous pouvez potentiellement perdre sur une de vos positions.

Vous pouvez faire cela en utilisant le calculateur de trading d'Admirals pour le compte Trade.MT4, comme indiqué ci-dessous :

Source : Calculateur de Trading d'Admirals

Un autre facteur à prendre en compte est le coût du trading des CFDs. Ceux-ci incluent :

Le Spread . Il s'agit de la différence entre le prix d'achat et le prix de vente d'un instrument. Le spread typique sur le pétrole brut WTI est de 0,03 point chez Admirals !

. Il s'agit de la différence entre le prix d'achat et le prix de vente d'un instrument. La Commission . Il s'agit du coût pour effectuer une transaction d'achat et de vente. Avec le compte Trade.MT4 d'Admirals, il y a ZERO commission à payer pour acheter ou vendre des CFDs sur matières premières.

. Il s'agit du coût pour effectuer une transaction d'achat et de vente. Le Swap . Il s'agit des frais pour maintenir une position ouverte d'une séance de trading à la suivante. Les frais de swap actuels pour le CFD WTI Crude Oil sur le compte Trade.MT4 sont de -0,00775 pour les positions longues et de -0,03553 pour les positions courtes.

. Il s'agit des frais pour maintenir une position ouverte d'une séance de trading à la suivante.

Vous pouvez trouver plus de détails sur la page "Spécifications des Contrats" du site d'Admirals.

Comment Trader le CFD WTI en 4 Étapes

Vous pouvez trader le CFD WTI et d'autres matières premières à partir des comptes Trade.MT4 ou Trade.MT5.

Ouvrez un compte de trading chez Admirals pour accéder à l'Espace Trader. Cliquez sur Trader sur l'un de vos comptes réels ou démos pour ouvrir la plateforme web ou téléchargez la plateforme de bureau MetaTrader 4 ou MetaTrader 5. Recherchez WTI au bas de la fenêtre "Observation du Marché" ou "Market Watch" et faites glisser le symbole sur votre graphique. Utilisez la fonction de trading en un clic, ou cliquez avec le bouton droit de la souris et ouvrez le ticket d'ordre pour renseigner la taille de votre position, ainsi que le niveau de stop loss et de take profit.

Source : Web Trader Admirals. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances à venir.

Vous Avez une Approche Différente ?

Gardez à l'esprit que toutes les analyses et idées de trading sont basées sur le point de vue et l'expérience personnels de l'auteur.

Si vous pensez que le cours du pétrole est plus susceptible de baisser, vous pouvez également le vendre à découvert à partir d'un compte de trading CFD (Contrats pour la Différence) fourni par Admirals.

Les comptes Trade.MT4 et Trade.MT5 vous permettent de spéculer sur l'orientation du prix des actions en utilisant des CFDs.

Cela signifie que vous pouvez effectuer des transactions d'achat (longues) et de vente (courtes) afin de profiter à la fois de la hausse et de la baisse des prix. Pour en savoir plus sur les CFDs et leur fonctionnement, vous pouvez vous référer à l'article Comprendre les CFD en Bourse.

Autres Façons de Trader les Prix du Pétrole

Une autre façon de trader la hausse potentielle des prix du pétrole est de trader les actions pétrolières. Les compagnies pétrolières qui sont impliquées dans l'extraction, le raffinage et la distribution du pétrole sont susceptibles de bénéficier d'une hausse des prix du pétrole. Cependant, les actions pétrolières sont également extrêmement volatiles dans le climat actuel, il convient donc d'appliquer de bonnes techniques de gestion du risque.

La semaine dernière, l'investisseur mythique Warren Buffett a annoncé une prise de participation de 4,5 milliards de dollars dans la société énergétique Occidental Petroleum. Le cours de l'action a déjà augmenté de 70% cette année.

Admirals propose un large éventail d'actions pétrolières que vous pouvez trader et dans lesquelles vous pouvez investir.

