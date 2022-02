Comment Trader les Valeurs Refuges en Période d'Incertitude - Or, CHF, JPY, Bitcoin, Obligations, Actions

Février 25, 2022 01:40

L'escalade du conflit entre la Russie et l'Ukraine a incité certains investisseurs à se retirer des valeurs "growth" (croissance), telles que les devises liées aux matières premières et les actions, pour se tourner vers des valeurs refuges plus traditionnelles.

Alors que certains opérateurs choisissent de vendre à découvert ces marchés à l'aide de contrats pour la différence (CFDs) - et de profiter potentiellement de la chute du marché - d'autres choisissent de trader des valeurs refuges.

Dans cet article, nous allons expliquer ce que sont les valeurs refuges, les différents types de valeurs refuges disponibles pour le trading et l'investissement via Admirals et un exemple d'idée de trade sur une de ces valeurs pour se protéger contre les tensions actuelles sur le marché.

Qu'est-ce qu'une Valeur Refuge ?

Une valeur refuge est un instrument financier dont on suppose que la valeur se conserve, voire augmente, en période d'incertitude économique.

Il existe une variété de catégories de valeurs refuges parmi lesquelles on peut choisir :

L'Or

L'or est l'instrument le plus traditionnel à être considéré comme une valeur refuge en raison de ses propriétés physiques. Il peut être échangé dans le monde entier, mais sa quantité est limitée ce qui lui donne de la valeur. Il peut également être fondu et utilisé comme monnaie.

L'investisseur mythique Warren Buffett a déclaré que "l'or est un moyen d'être long sur la peur". Pendant le conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui a débuté début février, le prix de l'or a atteint des sommets de plus d'un an.

Avec Admirals, vous pouvez utiliser des contrats pour la différence (CFDs) pour spéculer sur la hausse ou la baisse du prix de l'or, vous pouvez investir dans des fonds négociés en bourse (ETFs) qui répliquent le prix sous-jacent de l'or physique ou des contrats à terme sur l'or, ou vous pouvez vous exposer à la performance du prix de l'or par le biais du Gold Wallet d'Admirals.

Le Yen Japonais

Le yen japonais est également considéré comme une valeur refuge en raison de l'excédent commercial élevé du Japon par rapport à la dette qu'il détient. Cela signifie que la valeur des actifs étrangers détenus par les investisseurs japonais est beaucoup plus élevée que le nombre d'actifs japonais détenus par des investisseurs étrangers.

En période d'incertitude économique, lorsque les investisseurs se retirent des investissements mondiaux pour ramener l'argent sur le marché national, le yen japonais a tendance à augmenter.

Le Franc Suisse

Le franc suisse est considéré comme valeur refuge en raison de la neutralité politique du gouvernement suisse, de la solidité de son secteur bancaire et de son indépendance vis-à-vis de l'UE. Au cours de la crise actuelle entre la Russie et l'Ukraine, des flux vers le franc suisse ont été observés, car les investisseurs craignent que l'économie européenne soit la plus touchée en raison des perturbations de l'approvisionnement en produits énergétiques tels que le gaz en provenance de Russie.

Le Dollar Américain

Le dollar américain est perçu comme un actif refuge car il détient le statut de monnaie de réserve mondiale. Le fait qu'il s'agisse de la devise la plus liquide et la plus facile à échanger dans le monde est apprécié par les investisseurs en période d'incertitude.

Avec Admirals, vous pouvez trader sur l'indice du dollar américain, qui reflète la valeur de l'USD contre un panier de devises. Il s'agit d'un instrument populaire auprès des investisseurs pour déterminer la direction du dollar américain.

Obligations d'État

Les obligations d'État sont émises par un gouvernement afin de lever des capitaux pour les dépenses. Essentiellement, lorsqu'un investisseur achète une obligation d'État, il prête de l'argent au gouvernement. En retour, l'obligation paiera des intérêts (appelés paiements de coupon) pendant une période fixe à l'investisseur.

Les investisseurs voient dans les obligations d'État une valeur refuge, car le capital investi sera intégralement remboursé à l'échéance de l'obligation.

Avec Admirals, vous pouvez spéculer sur les contrats à terme sur le Bund allemand à 10 ans et sur les bons du Trésor américain à 10 ans en utilisant des CFDs. Cela vous permet d'effectuer des transactions longues et courtes afin de profiter de la hausse ou de la baisse du prix des obligations.

Les actions défensives

Les actions défensives sont des sociétés cotées en bourse appartenant à des secteurs qui fournissent des biens et des services dans les domaines de la consommation de base, des soins de santé, de l'alimentation et des boissons, et des services publics. Elles sont considérées comme une valeur refuge car il s'agit de produits dont les consommateurs ont besoin, indépendamment de la situation économique.

Parmi les actions défensives, nous retrouvons notamment Procter & Gamble, Unilever, Kraft Heinz et Walmart.

Bitcoin

Le bitcoin était auparavant présenté comme une valeur refuge. Cependant, comme il ne s'est répandu que relativement récemment - par rapport aux devises, actions et obligations traditionnelles - la corrélation en période d'incertitude économique a été mitigée.

Si, à certains moments, le bitcoin a progressé alors que les marchés boursiers chutaient, récemment, la monnaie numérique a connu une évolution similaire à celle du marché actions. Lors de la baisse des marchés en début d'année, le secteur des crypto-monnaies a également chuté. C'est une bonne nouvelle pour les amateurs de crypto-monnaies, car cela signifie qu'elles se négocient davantage comme une classe d'actifs traditionnelle.

Avec Admirals - et en fonction de votre région géographique - vous pouvez spéculer sur une grande variété de CFDs sur crypto-monnaies telles que le Bitcoin, l'Ethereum, le Cardano, le Dogecoin, le Solana et bien d'autres.

Exemple d'Idée de Trade sur Valeur Refuge - GBPJPY

Paire de devise : GBPJPY Symbole sur le compte Trade.MT4 / Trade.MT5 : GBPJPY Date du trade potentiel : 22 février 2022 Horizon de temps : 1 - 2 semaines Niveau d'Entrée : 152.88 Niveau de Stop Loss : 154.77 Niveau de Take Profit : 148.37 Taille de position (compte Trade.MT4 / Trade.MT5) : Max 2% Risque : Élevé

*Les comptes Trade.MT4 et Trade.MT5 vous permettent de spéculer sur l'orientation du prix des devises et d'autres instruments tels que les obligations, les indices et les actions en utilisant des CFDs. Cela signifie que vous pouvez effectuer des transactions d'achat (longues) et de vente (courtes) afin de profiter à la fois de la hausse et de la baisse des prix. Pour en savoir plus sur les CFDs et leur fonctionnement, vous pouvez vous référer à l'article Comprendre les CFD en Bourse.

Toute activité de trading est hautement risquée et vous pouvez perdre plus que ce que vous risquez sur une transaction. N'investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, dans la mesure où certaines transactions sont perdantes et d'autres gagnantes. Commencez modestement pour comprendre votre propre niveau de tolérance au risque et exercez-vous d'abord sur un compte de démonstration pour acquérir des connaissances avant de trader.

Pourquoi Trader la GBPJPY en tant que Valeur Refuge ?

En période d'incertitude économique, les investisseurs peuvent se replier sur des monnaies refuges comme le yen japonais. Avec Admirals, vous pouvez trader sur un large éventail de paires de devises en yen japonais, y compris : AUDJPY, EURJPY, CADJPY, CHFJPY, GBPJPY, NZDJPY, USDJPY et plus encore.

Les paires de devises se déplacent comme un balancier. Lorsque le taux de change baisse, cela signifie que la première devise de la paire (connue sous le nom de devise de base) s'affaiblit tandis que la deuxième devise de la paire (connue sous le nom de devise de contrepartie) se renforce.

Par conséquent, si vous pensez que le yen japonais est susceptible de monter, l'idéal serait de trouver une devise qui, selon vous, pourrait baisser. En spéculant sur la baisse de ce taux de change, vous faites jouer les deux éléments en votre faveur.

La Banque d'Angleterre a déjà relevé les taux d'intérêt à plusieurs reprises au cours des derniers mois. Les augmentations d'impôts et la compression du coût de la vie peuvent nuire à la croissance économique et inciter les investisseurs à éviter d'investir au Royaume-Uni et donc dans la livre sterling.

Cette "théorie" est également visible dans le price action du graphique mensuel de la GBJPY, illustré ci-dessous.

Source : MetaTrader 5 Admirals, GBPJPY, graphique MN – Période : du 1 novembre 2013 au 22 février 2022, consultée le 22 février 2022 à 19h00 GMT – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Le graphique mensuel de la paire GBPJPY présenté ci-dessus révèle que le prix se situe dans un range à long terme entre ~156,07 et ~124,38 (les deux lignes horizontales noires). Actuellement, le prix se trouve sur le haut du range, un niveau qui a déjà fait office de résistance en février 2018, mai 2021 et janvier 2022.

Dans la mesure où les acheteurs peinent à franchir ce niveau de résistance horizontal, il est possible que les vendeurs prennent le contrôle du marché pour retourner chercher des niveaux inférieurs. Bien sûr, si l'incertitude économique actuelle s'améliore, il est possible que le prix franchisse le niveau et continue de progresser.

Il existe une variété d'outils d'analyse technique que les traders utilisent pour les aider dans leur processus de prise de décision. Vous pouvez en savoir plus sur les indicateurs techniques dans la bibliothèque d'indicateurs Forex d'Admirals.

Comment trader la GBPJPY avec des CFDs

Si vous souhaitez acheter le yen japonais, vous devez vendre une autre devise pour l'acheter (convertissez vos livres sterling en yens japonais comme si vous partiez en vacances). Traditionnellement, vous auriez pu vous rendre à votre bureau de change local pour effectuer la transaction.

Toutefois, la plupart des cambistes utilisent les CFDs pour simplement spéculer sur l'évolution du taux de change de la paire de devises. Avec les CFDs, vous ne possédez jamais l'actif sous-jacent, ce qui signifie que vous pouvez effectuer des opérations longues et courtes et potentiellement profiter de la hausse et de la baisse des marchés.

Si vous achetez un CFD GBPJPY, vous profiterez de la hausse du marché et perdrez s'il baisse.

Si vous vendez un CFD GBJPY, vous profiterez de la baisse du marché et perdrez s'il monte.

Un Exemple de Trade sur la GBPJPY

Sur la base de l'analyse ci-dessus, voici à quoi pourrait ressembler un exemple de trade sur le CFD GBPJPY en utilisant un compte de trading en USD :

Vendre à découvert la paire de devises en cas de cassure du plus bas du mois dernier à 152.88. Placer un stop loss de protection au niveau du prix de clôture du mois dernier à 154.77.

Viser le prochain niveau de support majeur autour de 148.37.

Garder le risque faible, maximum 2% de votre compte de trading.

Horizon de temps = 1 à 2 semaines.

Pour une position de 0.1 lot : Si l'objectif est atteint = 392.69 USD de profit Si le stop loss est atteint = -164.56 USD de perte



Il est important de garder à l’esprit qu’il est peu probable que le cours de la paire descende en ligne droite et pourrait même rebondir avant de continuer à corriger, surtout si l'on considère la volatilité actuelle du marché. Vous pouvez également modifier les niveaux de prix comme bon vous semble.

Par conséquent, assurez-vous d'appliquer une bonne gestion des risques, qui est l'un des aspects les plus importants d'un trading rentable. En effet, il est nécessaire de toujours savoir combien vous pouvez potentiellement perdre sur une de vos positions.

Vous pouvez faire cela en utilisant le calculateur de trading d'Admirals pour le compte Trade.MT4, où vous pouvez changer la devise de votre compte, les niveaux de prix et obtenir plus de détails, comme indiqué ci-dessous :

Source : Calculateur de Trading d'Admirals

Un autre facteur à prendre en compte est le coût du trading des CFDs. Ceux-ci incluent :

Le Spread . Il s'agit de la différence entre le prix d'achat et le prix de vente d'un instrument. Le spread typique sur la paire GBPJPY est de 0.024.

. Il s'agit de la différence entre le prix d'achat et le prix de vente d'un instrument. La Commission . Il s'agit du coût pour effectuer une transaction d'achat et de vente. Avec le compte Trade.MT4 d'Admirals, il n'y a ZERO commission à payer pour acheter ou vendre un CFD sur une paire de devises.

. Il s'agit du coût pour effectuer une transaction d'achat et de vente. Le Swap . Il s'agit des frais pour maintenir une position ouverte d'une séance de trading à la suivante. Les frais de swap actuels pour le CFD GBPJPY du compte Trade.MT4 sont de -0.157 pour les positions longues et de -0.639 pour les positions courtes.

. Il s'agit des frais pour maintenir une position ouverte d'une séance de trading à la suivante.

Vous pouvez trouver plus de détails sur la page "Spécifications des Contrats" du site d'Admirals.

Comment Trader la Paire GBPJPY en 4 Étapes

Vous pouvez trader le CFD GBPJPY et d'autres marchés à partir des comptes Trade.MT4 ou Trade.MT5.

Ouvrez un compte de trading chez Admirals pour accéder à l'Espace Trader. Cliquez sur Trader sur l'un de vos comptes réels ou démos pour ouvrir la plateforme web ou téléchargez la plateforme de bureau MetaTrader 4 ou MetaTrader 5. Recherchez GBPJPY au bas de la fenêtre "Observation du Marché" ou "Market Watch" et faites glisser le symbole sur votre graphique. Utilisez la fonction de trading en un clic, ou cliquez avec le bouton droit de la souris et ouvrez le ticket d'ordre pour renseigner la taille de votre position, ainsi que le niveau de stop loss et de take profit.

Source : MetaTrader 5 (Bureau) Admirals. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances à venir.

