Trader l'Action Nvidia suite aux Résultats du T4

Mars 02, 2023 12:30

Nvidia a publié ses résultats du dernier trimestre fiscal. Les investisseurs étaient impatients de voir comment la demande de processeurs pour les applications d'intelligence artificielle (IA) telles que ChatGPT affecterait les bénéfices.

Continuez votre lecture pour en apprendre davantage sur les résultats de Nvidia, les prévisions des analystes sur l'action et la façon de la trader.

Action : NVIDIA Symbole sur le compte Invest.MT5 : NVDA Date du trade potentiel : 1 mars 2023 Horizon de temps : 1 - 6 mois Niveau d'Entrée : 241 USD Niveau de Take Profit : 350 USD Taille de position (compte Invest.MT5) : Max 5% Risque : Élevé

Source : Cours de l'action Nvidia sur la plateforme TradingView . Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances futures.

Publication des Résultats du T4 de Nvidia

Voici quelques-uns des points essentiels du dernier rapport sur les résultats pour le quatrième trimestre de Nvidia :

Bénéfice par action de 88 cents contre 81 cents attendus.

Chiffre d'affaires de 6,05 milliards de dollars contre 6,00 milliards anticipés.

Baisse de 21% du chiffre d'affaires, qui passe de 7,64 milliards de dollars à 6,05 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre devrait atteindre 6,50 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux prévisions.

Les revenus des datacenters (y compris les GPU pour l'IA) ont progressé de 11% sur une base annuelle pour atteindre 3,62 milliards de dollars.

Revenu provenant des jeux en baisse de 46% par rapport à la même période de l'année dernière, comme anticipé.

Nvidia a battu les attentes du marché tant sur le bénéfice par action que sur le chiffre d'affaires, même s'il s'agit d'une baisse d'une année sur l'autre. Les investisseurs se sont principalement intéressés à la manière dont le fabricant de processeurs tire parti de la tendance liée à l'intelligence artificielle.

Le chiffre d'affaires des processeurs d'IA de Nvidia est intégré au chiffre d'affaires des datacenters, qui a progressé de 11% sur l'année pour atteindre 3,62 milliards de dollars. Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré que l'IA se trouve à un point d'inflexion qui pousse tous les types d'entreprises à utiliser les processeurs de Nvidia pour produire et déployer des logiciels d'apprentissage automatique.

La croissance de l'IA a conduit Nvidia à prévoir un chiffre d'affaires d'environ 6,5 milliards de dollars au premier trimestre, ce qui est supérieur aux attentes des analystes. Cependant, l'IA est encore relativement nouvelle et il faudra peut-être un certain temps pour que les entreprises adoptent pleinement son utilisation. Il existe également des entreprises concurrentes, comme la société sud-coréenne Sapeon, qui construisent de nouveaux processeurs d'IA, ce qui rend ce secteur très concurrentiel et dynamique.

La chute de 46% des revenus de la division jeux de Nvidia est une source d'inquiétude. Historiquement, Nvidia a été la référence pour les appareils de gaming et c'est de là que provient une grande partie de ses revenus. La chute des revenus est due à une baisse de la demande de processeurs de la part de ses clients en raison d'une offre excédentaire due à la pandémie. La société n'a fourni aucune indication sur la reprise de cette source de revenus.

Il faut également tenir compte du fait que l'action a déjà augmenté de près de 70% depuis le début de l'année. Une grande partie de l'anticipation autour de l'offre de Nvidia en matière d'IA est peut-être déjà intégrée au prix de son action.

Que Prévoient les Analystes pour le Titre Nvidia ?

Selon les analystes interrogés par TipRanks pour une prévision de l'action Nvidia au cours des 3 derniers mois, il y a actuellement 25 d'achat, 6 de maintien et 2 de vente sur l'action. L'objectif de prix le plus élevé pour une prévision de l'action Nvidia est de 350 USD et le plus bas de 175 USD.

L'objectif de prix moyen pour une prévision de l'action Nvidia est de 256,39 USD.

Source : TipRanks, 1 Mar 2023

Un Exemple de Trade sur l'Action Nvidia

Voici à quoi pourrait ressembler un exemple de trade sur l'action Nvidia :

Achat de l'action en cas de cassure haussière du sommet atteint suite à la publication des résultats, à 241 USD.

Viser juste en dessous de l'objectif de prix le plus élevé des analystes à 350 USD.

Garder le risque faible, maximum de 5% de votre compte total.

Horizon d’investissement = 1 à 6 mois

Pour 10 actions Nvidia achetées : Si l'objectif est atteint = 1 090 USD de profit potentiel (350 USD – 241 USD *10 actions).



Il est important de garder à l’esprit qu’il est peu probable que le cours de l'action augmente en ligne droite et pourrait même continuer de corriger avant de rebondir, surtout si l'on considère que l'action a terminé l'année dernière en territoire négatif.

Par conséquent, assurez-vous d'appliquer une bonne gestion des risques, qui est l'un des aspects les plus importants d'un trading rentable. En effet, il est nécessaire de toujours savoir combien vous pouvez potentiellement perdre sur une de vos positions.

Comment Acheter des Actions Nvidia en 4 Étapes

Ouvrez un compte de trading chez Admirals pour accéder à l'Espace Trader. Cliquez sur Trader sur l'un de vos comptes réels ou démos pour ouvrir la plateforme web. Recherchez Nvidia au bas de la fenêtre "Observation du Marché" ou "Market Watch" et faites glisser le symbole sur votre graphique. Utilisez la fonction de trading en un clic, ou cliquez avec le bouton droit de la souris et ouvrez le ticket d'ordre pour renseigner la taille de votre position, ainsi que le niveau de stop loss et de take profit.

Source : MetaTrader 5 WebTrader Admirals. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances à venir.

Vous Avez une Approche Différente ?

Gardez à l'esprit que toutes les analyses et idées de trading sont basées sur le point de vue et l'expérience personnels de l'auteur.

Si vous pensez que le cours de l'action Nvidia est plus susceptible de baisser, vous pouvez également le vendre à découvert à partir d'un compte de trading CFD (Contrats pour la Différence) fourni par Admirals.

Les comptes Trade.MT4 et Trade.MT5 vous permettent de spéculer sur l'orientation du prix des actions en utilisant des CFDs.

Cela signifie que vous pouvez effectuer des transactions d'achat (longues) et de vente (courtes) afin de profiter à la fois de la hausse et de la baisse des prix. Pour en savoir plus sur les CFDs et leur fonctionnement, vous pouvez vous référer à l'article Comprendre les CFD en Bourse.

