Trader la Hausse Potentielle de 30% de Nike grâce à son Pouvoir de Fixation des Prix

Juin 23, 2022 20:37

La récente baisse des marchés boursiers a été attribuée à une variété de facteurs. Les deux facteurs fondamentaux sont l'inflation élevée et la hausse des taux d'intérêt.

En période d'inflation élevée, les investisseurs recherchent des actions ayant un fort pouvoir de fixation des prix, c'est-à-dire la capacité de répercuter la hausse des coûts sur les consommateurs.

Des titres tels que Nike pourraient correspondre à cette définition, bien qu'il existe des risques plus larges si l'activité des consommateurs diminue.

Continuez votre lecture pour en apprendre davantage sur l'action Nike, les prévisions des analystes et les dernières activités des fonds spéculatifs.

Action : Nike Inc (Class B) Place de cotation : NYSE Symbole sur le compte Invest.MT5 : NKE Date du trade potentiel : 21 juin 2022 Horizon de temps : 1 - 6 mois Niveau d'Entrée : 124,00 USD Niveau de Take Profit : 154,00 USD Taille de position (compte Invest.MT5) : Max 5% Risque : Élevé

Pourquoi Trader l’Action Nike ?

Selon une étude de la banque d'investissement UBS, les entreprises qui ont un pouvoir de fixation des prix ont tendance à mieux gérer les périodes d'inflation que les autres. En effet, ces entreprises sont en mesure de répercuter toute hausse des coûts sur leurs clients.

Avec l'inflation américaine qui atteint des niveaux jamais vus depuis 1982, ce facteur devient encore plus important. Il existe plusieurs façons de mesurer le pouvoir de fixation des prix. La banque d'investissement se concentre sur le "mark up" ou la capacité d'une entreprise à fixer le prix de son produit au-dessus de son propre coût marginal.

Il est intéressant de noter que les actions à fort pouvoir de fixation des prix ont surpassé les actions à faible pouvoir de fixation des prix d'environ 20% depuis 2021. Selon UBS, il y a 5 entreprises ayant un fort pouvoir de fixation des prix, dont Nike.

Source : CNBC, 21 juin 2022

Les actions liées à la consommation, telles que Nike, suscitent des inquiétudes, dans la mesure où un ralentissement des dépenses de consommation pourrait affecter les ventes globales. Cependant, Nike étant considérée comme la première marque de vêtements de sport au monde, elle a la possibilité de proposer des promotions tout en protégeant ses résultats.

Le mois dernier, Nike a déclaré que ses activités en Chine commençaient à s'améliorer, car les problèmes de chaîne d'approvisionnement dans le pays s'atténuent et la réaction récente contre les marques occidentales commence à se dissiper. Le récent rapport sur les bénéfices de Nike a montré que les ventes ont chuté de 8% en Chine, ce qui est mieux que la baisse attendue de 12% et que la baisse de 24% du trimestre précédent.

La Chine étant le marché le plus rentable de Nike, une reprise dans cette région pourrait contribuer à équilibrer le chiffre d'affaires mondial en cas de baisse des dépenses de consommation aux États-Unis.

Les données provenant des 13 rapports de dépôt soumis à la Securities and Exchange Commission (SEC), tirées de TipRanks, montrent que les fonds spéculatifs ont également commencé à augmenter leurs positions avec 537k achats d'actions au cours du dernier trimestre.

Source : TipRanks, 21 juin 2022

Que Prévoient les Analystes pour le Titre Nike ?

Selon les analystes interrogés par TipRanks pour une prévision de l'action Nike au cours des 3 derniers mois, il y a actuellement 17 notes d'achat, 5 de maintien et 0 de vente sur l'action. L'objectif de prix le plus élevé pour une prévision de l'action Nike est de 185,00 USD et l'objectif de prix le plus bas est de 106,00 USD.

L'objectif de prix moyen pour une prévision de l'action Nike est de 154,14 USD. Cela représente une hausse de plus de 43% par rapport aux niveaux actuels, au moment de la rédaction.

Source : TipRanks, 21 juin 2022

Un Exemple de Trade sur l'Action Nike

Voici à quoi pourrait ressembler un exemple de trade sur l'action Nike :

Achat de l'action en cas de cassure du niveau 124,00 USD pour tenir compte de la volatilité actuelle des marchés.

Viser légèrement en dessous de l'objectif de prix moyen des analystes à 154,00 USD.

Garder le risque faible, maximum 5% de votre compte de trading.

Horizon de temps = 1 à 6 mois.

Pour 10 actions Nike achetées : Si l'objectif est atteint = 300,00 USD de profit (154,00 USD – 124,00 USD * 10 actions).



Il est important de garder à l’esprit qu’il est peu probable que le cours de l'action augmente en ligne droite et pourrait même continuer de corriger avant de rebondir, surtout si l'on considère le récent sell-off des marchés boursiers mondiaux.

Par conséquent, assurez-vous d'appliquer une bonne gestion des risques, qui est l'un des aspects les plus importants d'un trading rentable. En effet, il est nécessaire de toujours savoir combien vous pouvez potentiellement perdre sur une de vos positions.

Comment Acheter des Actions Nike en 4 Étapes

Vous Avez une Approche Différente ?

Gardez à l'esprit que toutes les analyses et idées de trading sont basées sur le point de vue et l'expérience personnels de l'auteur.

