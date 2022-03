Comment Trader la Hausse Potentielle de 50% de Meta (anciennement Facebook) sur fond de Boom du Métaverse

Mars 24, 2022 22:07

Au début du mois de février, Meta Platforms (anciennement Facebook) a publié un rapport de résultats inattendu qui a fait chuter son action de 20% dans les échanges post-marché. L'action a maintenant perdu plus de 50% par rapport à son niveau record.

Bien que la récente baisse du marché boursier ait contribué à accélérer le déclin de Meta, l'action se négocie désormais à des niveaux de prix très intéressants, jamais vus depuis la période précédant la pandémie.

Ce qui est encore plus intéressant, c'est le changement opéré par le PDG Mark Zuckerberg : Meta n'est plus une plateforme de réseaux sociaux mais un mastodonte du métaverse. Avec des prévisions de ventes annuelles de plus de 1000 milliards de dollars dans le métaverse, il pourrait s'agir d'une étape importante dans l'histoire de Meta.

Action : Meta Platforms (anciennement Facebook) Place de cotation : NASDAQ Symbole sur le compte Invest.MT5 : FB Date du trade potentiel : 23 mars 2022 Horizon de temps : 1 - 12 mois Niveau d'Entrée : 220,00 USD Niveau de Take Profit : 325,00 USD Taille de position (compte Invest.MT5) : Max 5% Risque : Élevé

Pourquoi Trader l’Action Meta ?

La plupart des particuliers seraient assez surpris de constater que le cours de l'action de Meta Platforms - la société propriétaire de Facebook, Instagram, WhatsApp et Oculus - a baissé de 50% par rapport à son record de cette année.

Le sell-off initial de l'action Meta était due à un rapport sur les bénéfices qui montrait une faible prévision pour 2022. La vente a été amplifiée par un krach boursier mondial qui a débuté à peu près au même moment.

Cependant, le plan du PDG Mark Zuckerberg de se concentrer sur son rôle d'acteur dominant dans le métaverse a intrigué les analystes dont les prévisions de cours sur le titre sont beaucoup plus élevées qu'aujourd'hui, comme indiqué ci-dessous.

Un leader potentiel dans le métaverse et la technologie de la réalité virtuelle

En octobre 2021, Facebook a changé son nom en Meta Platforms, signalant ainsi un changement d'orientation de l'entreprise vers le métaverse. Jusqu'à présent, le rôle de l'entreprise dans le métaverse passe par son hardware, comme le casque Oculus VR, rebaptisé Meta Quest.

Toutefois, les projets de Zuckerberg sont beaucoup plus ambitieux. Dans un récent discours prononcé lors du salon Mobile World Congress de Barcelone, il a encouragé les partenaires à travailler avec l'entreprise pour donner vie à sa vision du métaverse.

Les analystes prévoient des revenus annuels de 1 000 milliards de dollars pour le métaverse

Meta est considérée comme l'une des principales actions du métaverse, c'est-à-dire des sociétés directement ou indirectement liées au métaverse. Cela inclut les actions qui fournissent un accès au métaverse comme les sociétés de jeux, celles qui vendent des produits à utiliser dans le métaverse comme les marques de mode et de sport, celles qui fournissent des logiciels pour créer des mondes virtuels en 3D et celles qui fournissent du hardware pour accéder au métaverse.

JP Morgan et Goldman Sachs prévoient tous deux que le métaverse produira plus de 1 000 milliards de dollars de revenus annuels à l'avenir. Ce n'est pas sans raison que Meta investit 10 milliards de dollars dans la construction de sa vision du métaverse au cours des cinq prochaines années.

Les fondamentaux et les techniques de Meta semblent toujours solides

Fondamentalement, Meta semble toujours relativement solide, même avec une prévision de croissance plus faible pour cette année. La société n'a aucune dette et dispose de 40 milliards de dollars de liquidités. En outre, les plateformes Facebook et Instagram de la société sont toujours les préférées des annonceurs, ce qui aide la société à générer des revenus attendus de 40 milliards de dollars en 2022.

Le ratio cours/bénéfice (PER) actuel de 15,3 de Meta est historiquement bas. L'année dernière, le ratio cours/bénéfice de la société était de 38. Actuellement, le PER du S&P 500 est de 25 - ce qui suggère qu'il y a beaucoup de valeur non réalisée dans le prix de l'action de Meta. Le ratio cours/bénéfice mesure le cours actuel de l'action d'une société par rapport à son bénéfice par action.

Source : MetaTrader 5 Admirals, FB, graphique MN – Période : du 1 mai 2012 au 23 mars 2022, consultée le 23 mars 2022 à 19h00 GMT – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Sur le graphique mensuel du cours de l'action Meta présenté ci-dessus, on constate que le prix actuel se situe autour de niveaux de support clés. Cela comprend notamment une ligne de tendance ascendante (la ligne noire), où les acheteurs se sont historiquement manifestés auparavant en 2013, 2018 et 2020.

Que Prévoient les Analystes pour le Titre Meta ?

Selon 46 analystes interrogés par TipRanks, il y a maintenant plus de notes d'achat sur le titre que de notes de maintien ou de vente. Parmi les analystes interrogés fournissant une prévision à 12 mois, l'objectif de prix le plus élevé est de 446,00 USD, avec l'objectif de prix le plus bas à 220,00 USD et l'objectif de prix moyen à 325,45 USD.

Source : TipRanks, 23 mars 2022

Un Exemple de Trade sur l'Action Meta

Voici à quoi pourrait ressembler un exemple de trade sur l'action Meta Platforms :

Achat de l'action en cas de cassure du niveau 220,00 USD.

Viser l'objectif de cours médian des analystes à 325,00 USD.

Garder le risque faible, maximum 5% de votre compte de trading.

Horizon de temps = 1 à 12 mois.

Un mouvement vers l'objectif de prix médian entraînerait un gain potentiel de plus de 50%. Certains investisseurs peuvent choisir de viser l'objectif de cours le plus élevé des analystes, à savoir 446,00 USD, ce qui se traduirait par une croissance potentielle de plus de 100% sur un horizon de temps beaucoup plus grand.



Il est important de garder à l’esprit qu’il est peu probable que le cours de l'action augmente en ligne droite et pourrait même continuer de corriger avant de rebondir. Par conséquent, assurez-vous d'appliquer une bonne gestion des risques, qui est l'un des aspects les plus importants d'un trading rentable. En effet, il est nécessaire de toujours savoir combien vous pouvez potentiellement perdre sur une de vos positions.

Les commissions sont un autre facteur à prendre en compte, dans la mesure où elles peuvent réduire vos bénéfices. Avec le compte Admirals Invest.MT5, vous pouvez acheter des actions américaines à partir de 0,02 USD par action. Cela signifie que l'achat de 10 actions Meta entraînerait une commission de 0,20 USD (0,02 USD * 10 actions).

Les frais de transaction minimums sont de 1 USD. Ainsi, l'exemple de trade ci-dessus se traduirait par une commission de seulement 1 USD au total !

Comment Acheter des Actions Meta en 4 Étapes

Avec Admirals, vous pouvez acheter des actions d'entreprises américaines telles que Meta Platforms avec une commission faible de seulement 0,02 USD par action et une commission minimale de seulement 1 USD.

Ouvrez un compte de trading chez Admirals pour accéder à l'Espace Trader. Cliquez sur Trader sur l'un de vos comptes réels ou démos pour ouvrir la plateforme web. Recherchez le ticker de Meta Platforms « FB » au bas de la fenêtre "Observation du Marché" ou "Market Watch" et faites glisser le symbole sur votre graphique. Utilisez la fonction de trading en un clic, ou cliquez avec le bouton droit de la souris et ouvrez le ticket d'ordre pour renseigner la taille de votre position, ainsi que le niveau de stop loss et de take profit.

Source : MetaTrader 5 Web Admirals. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances à venir.

Vous Avez une Approche Différente ?

Gardez à l'esprit que toutes les analyses et idées de trading sont basées sur le point de vue et l'expérience personnels de l'auteur.

Si vous pensez que le cours de l'action Meta est plus susceptible de baisser, vous pouvez également le vendre à découvert à partir d'un compte de trading CFD (Contrats pour la Différence) fourni par Admirals.

Les comptes Trade.MT4 et Trade.MT5 vous permettent de spéculer sur l'orientation du prix des actions en utilisant des CFDs.

Cela signifie que vous pouvez effectuer des transactions d'achat (longues) et de vente (courtes) afin de profiter à la fois de la hausse et de la baisse des prix. Pour en savoir plus sur les CFDs et leur fonctionnement, vous pouvez vous référer à l'article Comprendre les CFD en Bourse.

