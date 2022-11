Trader l'Action McDonald's après son Nouveau Sommet Historique

Novembre 16, 2022 16:57

Alors que l'indice boursier S&P 500 est en baisse d'environ 17% sur l'année jusqu'à présent (au moment de la rédaction), l'action McDonald's a inversé la tendance en enregistrant un nouveau record historique la semaine dernière.

Le cours de l'action a depuis reculé par rapport à son record, mais les analystes en ont pris note. La société continue de faire face à de nombreux défis avec l'inflation et le Covid-19, mais il s'agit néanmoins d'une action à surveiller.

Action : McDonald's Corporation Symbole sur le compte Invest.MT5 : MCD Date du trade potentiel : 15 novembre 2022 Horizon de temps : 1 - 6 mois Niveau d'Entrée : 268 USD Niveau de Take Profit : 320 USD Taille de position (compte Invest.MT5) : Max 5% Risque : Élevé

Source: Cours de l'action McDonald's sur la plateforme TradingView

Avantages et Inconvénients de Trader l'Action McDonald's

McDonald's est très probablement une action qui n'a pas besoin d'être présentée. La plus grande chaîne de restauration rapide au monde compte plus de 40 000 restaurants dans plus de 100 pays. Presque toutes les chaînes de restauration ont dû augmenter leurs prix en raison de la hausse de l'inflation dans le monde, et McDonald's n'y a échappé avec un relèvement de ses prix d'environ 10% au cours de l'année écoulée.

Cependant, lors du dernier earnings call, le directeur financier Ian Borden a déclaré que McDonald's avait étendu sa part de marché malgré l'augmentation de ses prix. La part de marché des consommateurs à faible revenu, ainsi que celle des consommateurs à revenu élevé, qui sont désormais plus attentifs aux coûts, a progressé de manière significative.

Le dernier rapport sur les résultats a également montré que les bénéfices et les revenus ont dépassé les estimations de Wall Street, les ventes en magasin de la société ayant enregistré une croissance de 9,5% dans le monde entier. Alors que de nombreux consommateurs sont confrontés à des factures d'énergie et de consommation de base plus élevées en raison de l'inflation, McDonald's est bien positionné pour attirer davantage de consommateurs.

Bien que le cours de l'action ait enregistré un nouveau record historique à 281,67 USD le 10 novembre, il convient de prendre note de certaines préoccupations pour l'avenir.

La hausse du dollar américain a constitué un obstacle majeur pour la chaîne de restaurants, qui s'attend à ce que cela ait un impact sur ses bénéfices du quatrième trimestre. Même si les ventes internationales ont été solides, l'entreprise a dû faire face à des défis majeurs dans ses opérations en Chine en raison des restrictions liées au Covid-19, ainsi qu'à la fermeture de restaurants en Russie.

Que Prévoient les Analystes pour le Titre McDonald's ?

Selon les analystes interrogés par TipRanks pour une prévision de l'action McDonald's au cours des 3 derniers mois, il y a actuellement 20 notes d'achat, 4 de maintien et 0 de vente sur l'action. L'objectif de prix le plus élevé pour une prévision de l'action McDonald's est de 320 USD et l'objectif le plus bas de 250 USD.

L'objectif de cours moyen pour une prévision de l'action McDonald's est de 286,08 $. Veuillez noter qu'à l'heure où nous écrivons ces lignes, le prix d'une action McDonald's est de 267,84 USD.

Source : TipRanks, 15 Nov 2022

Un Exemple de Trade sur l'Action McDonald's

Voici à quoi pourrait ressembler un exemple de trade sur l'action McDonald's :

Achat de l'action en cas de repli sur le niveau 268 USD pour tenir compte de la volatilité actuelle des marchés.

Viser juste en dessous de l'objectif de prix le plus élevé des analystes à 320 USD.

Garder le risque faible, maximum 5% de votre compte de trading.

Horizon de temps = 1 à 6 mois.

Pour 10 actions McDonald’s achetées :

Si l'objectif est atteint = 520 USD de profit (320 USD – 268 USD * 10 actions).

Il est important de garder à l’esprit qu’il est peu probable que le cours de l'action augmente en ligne droite et pourrait même continuer de corriger avant de rebondir, surtout si l'on considère la hausse de l’action McDonald's au cours des derniers mois.

Par conséquent, assurez-vous d'appliquer une bonne gestion des risques, qui est l'un des aspects les plus importants d'un trading rentable. En effet, il est nécessaire de toujours savoir combien vous pouvez potentiellement perdre sur une de vos positions.

Comment Acheter des Actions McDonald's en 4 Étapes

Ouvrez un compte de trading chez Admirals pour accéder à l'Espace Trader. Cliquez sur Trader sur l'un de vos comptes réels ou démos pour ouvrir la plateforme web. Recherchez McDonald's au bas de la fenêtre "Observation du Marché" ou "Market Watch" et faites glisser le symbole sur votre graphique. Utilisez la fonction de trading en un clic, ou cliquez avec le bouton droit de la souris et ouvrez le ticket d'ordre pour renseigner la taille de votre position, ainsi que le niveau de stop loss et de take profit.

Source : MetaTrader 5 WebTrader Admirals. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances à venir.

Vous Avez une Approche Différente ?

Gardez à l'esprit que toutes les analyses et idées de trading sont basées sur le point de vue et l'expérience personnels de l'auteur.

Si vous pensez que le cours de l'action McDonald's est plus susceptible de baisser, vous pouvez également le vendre à découvert à partir d'un compte de trading CFD (Contrats pour la Différence) fourni par Admirals.

Les comptes Trade.MT4 et Trade.MT5 vous permettent de spéculer sur l'orientation du prix des actions en utilisant des CFDs.

Cela signifie que vous pouvez effectuer des transactions d'achat (longues) et de vente (courtes) afin de profiter à la fois de la hausse et de la baisse des prix. Pour en savoir plus sur les CFDs et leur fonctionnement, vous pouvez vous référer à l'article Comprendre les CFD en Bourse.

