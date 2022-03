Trader l'Indice DAX40 sur fond de Reprise Potentielle en Forme de V

Avril 01, 2022 02:03

L'indice boursier DAX40 a perdu plus de 23% depuis le début de l'année en raison d'une multitude de facteurs, notamment la hausse de l'inflation, le conflit Russie-Ukraine et la flambée des prix de l'énergie.

Cependant, de nombreux analystes techniques voient le potentiel d'une figure de reprise en forme de V se développer sur le price action de l'indice DAX40 - similaire à la figure de prix en forme de V qui a suivi la pandémie.

Alors que le price action des indices boursiers devrait continuer à être extrêmement volatile, certaines configurations techniques intéressantes qui pourraient se développer sur l'indice DAX40 sont discutées dans cet article.

CFD sur Indice : CFD DAX40 Symbole sur le compte Trade.MT4 / Trade.MT5 : DAX Date du trade potentiel : 31 mars 2022 Horizon de temps : 1 - 2 semaines Niveau d'Entrée : 14 930 Niveau de Stop Loss : 14 100 Niveau de Take Profit : 15 760 Taille de position (compte Trade.MT4 / Trade.MT5) : Max 2% Risque : Élevé

Les comptes Trade.MT4 et Trade.MT5 vous permettent de spéculer sur l'orientation du prix des indices boursiers tels que le DAX40 en utilisant des CFDs. Cela signifie que vous pouvez effectuer des transactions d'achat (longues) et de vente (courtes) afin de profiter à la fois de la hausse et de la baisse des prix. Pour en savoir plus sur les CFDs et leur fonctionnement, vous pouvez vous référer à l'article Comprendre les CFD en Bourse.

Toute activité de trading est hautement risquée et vous pouvez perdre plus que ce que vous risquez sur une transaction. N'investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, dans la mesure où certaines transactions sont perdantes et d'autres gagnantes. Commencez modestement pour comprendre votre propre niveau de tolérance au risque et exercez-vous d'abord sur un compte de démonstration pour acquérir des connaissances avant de trader.

Pourquoi Trader l’Indice DAX40 ?

Le DAX40 est un indice boursier qui permet de représenter la performance des 40 plus grandes entreprises cotées à la Bourse de Francfort. L'indice regroupe des sociétés telles que BMW, Volkswagen et Adidas et est souvent utilisé comme un indicateur du sentiment européen, l'Allemagne étant la plus grande économie de l'UE.

Depuis le début de l'année, l'indice DAX40 a chuté de plus de 23% en raison des craintes des investisseurs concernant l'inflation galopante, le conflit entre la Russie et l'Ukraine et les mouvements extrêmes observés sur les marchés de l'énergie, notamment le pétrole et le gaz. Toutefois, depuis les plus bas de l'année - jusqu'à présent - enregistrés le 7 mars, l'indice s'est redressé de 20% et a déjà récupéré 50% du récent sell-off.

Cela a conduit certains analystes à noter le potentiel de formation d'une figure graphique de reprise en forme de V, comme cela a été le cas après les chutes des marchés boursiers lors de la récession financière de 2008 et de la pandémie de coronavirus de 2020. Cette figure est mise en évidence sur le graphique mensuel de l'indice DAX40 ci-dessous.

Au cours de la récession de 2008, l'indice DAX40 a chuté de plus de 55% avant de rebondir en forme de V. Le graphique mensuel de l'indice DAX40 ci-dessous illustre cette configuration. Lors de la pandémie de coronavirus de 2020, l'indice a chuté de plus de 42% avant de former une figure de prix en forme de V.

Source : MetaTrader 5 Admirals, DAX40, graphique MN – Période : du 1 juin 2005 au 30 mars 2022, consultée le 30 mars 2022 à 19h00 GMT – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Depuis le début de l'année, l'indice DAX40 a chuté de plus de 23% entre le niveau de prix le plus élevé et le plus bas de cette année. Bien sûr, d'ici la fin de l'année, ce chiffre pourrait être encore plus élevé si l'indice boursier continue sa chute.

Au début de l'année, la plupart des analystes étaient plus optimistes à l'égard des marchés boursiers européens que de toute autre région du monde. Cela s'explique par le fait qu'ils étaient sous-évalués depuis un certain temps, les investisseurs privilégiant les indices américains.

Si de nombreux analystes ont réduit leurs objectifs de cours pour les indices boursiers européens - afin de tenir compte des récentes turbulences du marché - la plupart d'entre eux anticipent encore une certaine hausse par rapport aux niveaux actuels.

Il est important de se rappeler qu'il existe encore des facteurs de risque majeurs pour l'Allemagne et l'économie européenne. Cependant, les gestionnaires de fonds ont toujours besoin d'être investis sur le marché et trouveront donc des valeurs qui peuvent se démarquer dans certains secteurs.

Par conséquent, l'utilisation de l'analyse technique peut aider les traders à mieux comprendre qui contrôle le marché - les acheteurs ou les vendeurs ?

Source : MetaTrader 5 Admirals, DAX40, graphique D1 – Période : du 17 juin 2021 au 30 mars 2022, consultée le 30 mars 2022 à 19h00 GMT – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Le graphique ci-dessus illustre le price action de l'indice DAX40 sur un graphique journalier, zoomé de juin 2021 à mars 2022. Actuellement, le prix est à la lutte avec un double niveau de résistance.

Il s'agit de la ligne de tendance descendante issue des sommets de janvier et février et de la ligne de résistance horizontale à 14 841. Les cotations les plus récentes montrent que le prix s'est arrêté au point d'intersection de ces deux niveaux techniques.

Pour que la reprise en forme de V se poursuive, le prix devra franchir cette zone de résistance clé. Si c'est le cas, il existe un potentiel pour que le prix continue sa progression. Nous pouvons donc utiliser cela comme base pour une idée de trade potentiel.

Un Exemple de Trade sur le CFD DAX40

Sur la base de l'analyse ci-dessus, voici à quoi pourrait ressembler un exemple de trade sur le CFD DAX40 :

Achat en cas de cassure haussière de la résistance journalière majeure à 14 930.

Placer un stop loss de protection sur une cassure baissière du dernier point bas journalier à 14 100.

Viser un ratio risque récompense de 1:1 avec un objectif à 15 760, bien en dessous du sommet historique à 16 300.

Garder le risque faible, maximum 2% de votre compte de trading.

Horizon de temps = 1 à 2 semaines.

Pour une position de 0.1 lot sur un compte en EUR : Si l'objectif est atteint = 83 EUR de profit. Si le stop loss est atteint = -83 EUR de perte.



Il est important de garder à l’esprit qu’il est peu probable que le cours du DAX40 monte en ligne droite, et pourrait même rebondir avant de continuer à corriger, surtout si l'on considère la volatilité des marchés à l'heure actuelle.

Par conséquent, assurez-vous d'appliquer une bonne gestion des risques, qui est l'un des aspects les plus importants d'un trading rentable. En effet, il est nécessaire de toujours savoir combien vous pouvez potentiellement perdre sur une de vos positions.

Vous pouvez faire cela en utilisant le calculateur de trading d'Admirals pour le compte Trade.MT4, comme indiqué ci-dessous :

Source : Calculateur de Trading d'Admirals

Un autre facteur à prendre en compte est le coût du trading des CFDs. Ceux-ci incluent :

Le Spread . Il s'agit de la différence entre le prix d'achat et le prix de vente d'un instrument. Le spread typique sur le DAX40 est de 1 point entre 8AM - 4.30PM GMT chez Admirals.

. Il s'agit de la différence entre le prix d'achat et le prix de vente d'un instrument. La Commission . Il s'agit du coût pour effectuer une transaction d'achat et de vente. Avec le compte Trade.MT4 d'Admirals, il y a ZERO commission à payer pour acheter ou vendre des CFDs sur indices boursiers.

. Il s'agit du coût pour effectuer une transaction d'achat et de vente. Le Swap . Il s'agit des frais pour maintenir une position ouverte d'une séance de trading à la suivante. Les frais de swap actuels pour le CFD DAX40 sur le compte Trade.MT4 sont de -0.00672 pour les positions longues et de -0.00994 pour les positions courtes.

. Il s'agit des frais pour maintenir une position ouverte d'une séance de trading à la suivante.

Vous pouvez trouver plus de détails sur la page "Spécifications des Contrats" du site d'Admirals.

Comment Trader le CFD DAX40 en 4 Étapes

Vous pouvez trader le CFD DAX40 et d'autres indices boursiers à partir des comptes Trade.MT4 ou Trade.MT5.

Ouvrez un compte de trading chez Admirals pour accéder à l'Espace Trader. Cliquez sur Trader sur l'un de vos comptes réels ou démos pour ouvrir la plateforme web ou téléchargez la plateforme de bureau MetaTrader 4 ou MetaTrader 5. Recherchez DAX40 au bas de la fenêtre "Observation du Marché" ou "Market Watch" et faites glisser le symbole sur votre graphique. Utilisez la fonction de trading en un clic, ou cliquez avec le bouton droit de la souris et ouvrez le ticket d'ordre pour renseigner la taille de votre position, ainsi que le niveau de stop loss et de take profit.

Source : Web Trader Admirals. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances à venir.

Vous Avez une Approche Différente ?

Gardez à l'esprit que toutes les analyses et idées de trading sont basées sur le point de vue et l'expérience personnels de l'auteur.

Si vous pensez que le cours du DAX40 est plus susceptible de baisser, vous pouvez également le vendre à découvert à partir d'un compte de trading CFD (Contrats pour la Différence) fourni par Admirals.

Les comptes Trade.MT4 et Trade.MT5 vous permettent de spéculer sur l'orientation du prix des indices en utilisant des CFDs. Cela signifie que vous pouvez effectuer des transactions d'achat (longues) et de vente (courtes) afin de profiter à la fois de la hausse et de la baisse des prix. Pour en savoir plus sur les CFDs et leur fonctionnement, vous pouvez vous référer à l'article Comprendre les CFD en Bourse.

