Comment Trader la Hausse Potentielle de 35% de Barclays sur Fond de Résultats Bons

Mars 17, 2022 19:46

Le géant bancaire Barclays a publié un résultat impressionnant pour l'ensemble de l'exercice 2021, avec des bénéfices annuels qui ont atteint un niveau record.

Bien que la situation géopolitique actuelle présente certains risques pour les valeurs bancaires britanniques, la banque est bien diversifiée et est devenue une valeur à surveiller parmi les investisseurs.

Continuez votre lecture pour en apprendre davantage.

Action : Barclays PLC Place de cotation : LSE Symbole sur le compte Invest.MT5 : BARC Date du trade potentiel : 16 mars 2022 Horizon de temps : 1 - 12 mois Niveau d'Entrée : 186,00 GBX Niveau de Take Profit : 255,00 GBX Taille de position (compte Invest.MT5) : Max 5% Risque : Élevé

Le compte Invest.MT5 vous permet d'acheter des actions réelles sur 15 des plus grandes places boursières mondiales.

Toute activité de trading est hautement risquée et vous pouvez perdre plus que ce que vous risquez sur une transaction. N'investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, dans la mesure où certaines transactions sont perdantes et d'autres gagnantes. Commencez modestement pour comprendre votre propre niveau de tolérance au risque et exercez-vous d'abord sur un compte de démonstration pour acquérir des connaissances avant de trader.

Pourquoi Trader l’Action Barclays ?

Barclays est considérée comme l'une des banques les plus diversifiées du Royaume-Uni, avec des flux de revenus provenant des activités de banque de détail, de banque d'investissement et des systèmes de paiement internationaux, entre autres. Toutefois, c'est le dernier rapport sur les bénéfices et les résultats annuels qui sont les plus intéressants.

Le Bénéfice Net de l'Année Quadruple grâce à des Commissions Records provenant des Activités de Banque d'Investissement.

En 2021, les bénéfices nets de Barclays pour l'ensemble de l'année se sont élevés à 6,38 milliards de livres sterling, ce qui est bien supérieur aux attentes des analystes, qui tablaient sur 5,75 milliards de livres sterling. Ce chiffre est également bien plus élevé que le bénéfice net de 1,53 milliard de livres sterling enregistré en 2020.

En outre, le revenu net pour les actionnaires s'est établi à 1,12 milliard de livres sterling, ce qui a également dépassé les prévisions des analystes (756,5 millions de livres sterling). Ces résultats ont impressionné dans la mesure où la banque a connu un début d'année 2021 difficile avec la démission de Jes Staley, son PDG de longue date.

La majeure partie des revenus de la banque provient de la croissance significative de la division de banque d'investissement du groupe, qui a enregistré des commissions records l'année dernière.

La Hausse des Taux d'Intérêt au Royaume-Uni Pourrait Donner un Coup de Pouce à l'Action

L'inflation atteignant des sommets au Royaume-Uni, on s'attend à ce que la Banque d'Angleterre continue de relever les taux d'intérêt cette année. L'une des façons dont les banques réalisent des bénéfices est de facturer aux consommateurs et aux entreprises un taux plus élevé sur les prêts que sur les dépôts.

Lorsque les taux d'intérêt augmentent, cela peut parfois conduire à des profits plus importants pour les banques, car elles ont la possibilité de revoir leurs taux de prêt à la hausse. Lorsque la Banque d'Angleterre a relevé ses taux d'intérêt au début du mois de février, le cours de l'action Barclays a bondi de 3,2%, tandis que d'autres valeurs bancaires ont également progressé. L'indice FTSE 350 des banques a également atteint son plus haut niveau depuis 2020.

Que Prévoient les Analystes pour le Titre Barclays ?

Selon les analystes interrogés par MarketBeat.com, il y a désormais plus de notes d'achat sur le titre que de notes d'attente ou de vente. Sur les dix analystes interrogés pour fournir une prévision à 12 mois, l'objectif de prix le plus élevé est de 330,00 GBX, avec l'objectif de prix le plus bas à 205,00 GBX et l'objectif de prix moyen à 255,75 GBX.

Source : MarketBeat, 15 mars 2022

Un Exemple de Trade sur l'Action Barclays

Voici à quoi pourrait ressembler un exemple de trade sur l'action Barclays (BARC) :

Achat de l'action en cas de cassure du niveau 186,00 GBX.

Viser l'objectif de cours médian des analystes à 255,00 GBX.

Garder le risque faible, maximum 5% de votre compte de trading.

Horizon de temps = 1 à 12 mois.

Un mouvement vers le niveau d'objectif de prix médian entraînerait un gain potentiel de plus de 35%. Certains investisseurs peuvent choisir de viser l'objectif de cours le plus élevé des analystes, à savoir 330,00 GBX, ce qui se traduirait par une croissance potentielle de plus de 75% sur un horizon de temps beaucoup plus grand.



Il est important de garder à l’esprit qu’il est peu probable que le cours de l'action augmente en ligne droite et pourrait même continuer de corriger avant de rebondir. Par conséquent, assurez-vous d'appliquer une bonne gestion des risques, qui est l'un des aspects les plus importants d'un trading rentable. En effet, il est nécessaire de toujours savoir combien vous pouvez potentiellement perdre sur une de vos positions.

Comment Acheter des Actions Barclays en 4 Étapes

Avec Admirals, vous pouvez acheter des actions de sociétés britanniques telles que Barclays avec une faible commission de seulement 0,1% de la valeur de la transaction et une commission minimale de seulement 1,0 GBP.

Ouvrez un compte de trading chez Admirals pour accéder à l'Espace Trader. Cliquez sur Trader sur l'un de vos comptes réels ou démos pour ouvrir la plateforme web. Recherchez Barclays (BARC) au bas de la fenêtre "Observation du Marché" ou "Market Watch" et faites glisser le symbole sur votre graphique. Utilisez la fonction de trading en un clic, ou cliquez avec le bouton droit de la souris et ouvrez le ticket d'ordre pour renseigner la taille de votre position, ainsi que le niveau de stop loss et de take profit.

Source : MetaTrader 5 Web Admirals. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances à venir.

Vous Avez une Approche Différente ?

Gardez à l'esprit que toutes les analyses et idées de trading sont basées sur le point de vue et l'expérience personnels de l'auteur.

Si vous pensez que le cours de l'action Barclays est plus susceptible de baisser, vous pouvez également le vendre à découvert à partir d'un compte de trading CFD (Contrats pour la Différence) fourni par Admirals.

Les comptes Trade.MT4 et Trade.MT5 vous permettent de spéculer sur l'orientation du prix des actions en utilisant des CFDs.

Cela signifie que vous pouvez effectuer des transactions d'achat (longues) et de vente (courtes) afin de profiter à la fois de la hausse et de la baisse des prix. Pour en savoir plus sur les CFDs et leur fonctionnement, vous pouvez vous référer à l'article Comprendre les CFD en Bourse.

