Trader l'Action Amazon suite à la Publication des Résultats du 2ème Trimestre

Août 11, 2022 12:13

Alors que les poids lourds de la technologie tels qu'Apple, Alphabet et Microsoft ont annoncé un deuxième trimestre morose, Amazon a inversé la tendance avec des résultats qui ont dépassé les attentes des analystes.

Cela a-t-il redonné confiance à l'entreprise dont le cours de l'action a chuté de 45% entre novembre 2021 et juin 2022 ? Continuez votre lecture pour en apprendre davantage sur la publication des résultats d'Amazon et les différentes façons de trader le titre.

Action : Amazon Inc Place de cotation : NASDAQ Symbole sur le compte Invest.MT5 : AMZN Date du trade potentiel : 9 août 2022 Horizon de temps : 1 - 6 mois Niveau d'Entrée : 130 USD Niveau de Take Profit : 176 USD Taille de position (compte Invest.MT5) : Max 5% Risque : Élevé

Le compte Invest.MT5 vous permet d'acheter des actions réelles sur 15 des plus grandes places boursières mondiales.

Toute activité de trading est hautement risquée et vous pouvez perdre plus que ce que vous risquez sur une transaction. N'investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, dans la mesure où certaines transactions sont perdantes et d'autres gagnantes. Commencez modestement pour comprendre votre propre niveau de tolérance au risque et exercez-vous d'abord sur un compte de démonstration pour acquérir des connaissances avant de trader.

Rapport sur les Résultats du Deuxième Trimestre d'Amazon

Dans son dernier rapport sur les résultats, Amazon a affiché un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions pour le deuxième trimestre et a présenté des perspectives optimistes pour les prochains trimestres.

En effet, le chiffre d'affaires s'est élevé à 121,23 milliards de dollars, contre 119,09 milliards de dollars attendus. Amazon Web Services, l'offre de cloud de la société, a enregistré des revenus de 19,7 milliards de dollars contre 19,56 milliards anticipés. Les revenus publicitaires ont atteint 8,76 milliards de dollars, contre 8,56 milliards prévus.

Dans l'ensemble, la croissance des revenus de 7% au deuxième trimestre a dépassé les attentes des analystes. Amazon a également déclaré qu'elle prévoyait un chiffre d'affaires de 125 à 130 milliards de dollars pour le troisième trimestre. Cela représente une croissance de 13 à 17%, ce qui est bien supérieur aux attentes des analystes.

Dans la publication des résultats d'Amazon, le PDG Andy Jassy a déclaré : "Malgré les pressions inflationnistes continues sur le carburant, l'énergie et les coûts de transport, nous faisons des progrès sur les coûts plus contrôlables que nous avons référencés au dernier trimestre, notamment en améliorant la productivité de notre réseau d'exécution."

Jassy a également déclaré : "Nous constatons une accélération des revenus alors que nous continuons à améliorer Prime pour les membres, à la fois en investissant dans des vitesses d'expédition plus rapides et en ajoutant des avantages uniques tels que la livraison gratuite sur Grubhub pendant un an, l'accès exclusif aux matchs de NFL Thursday Night Football à partir du 15 septembre, et la sortie de la série très attendue The Lord of the Rings : Les Anneaux du Pouvoir le 2 septembre".

Amazon Acquiert la Société de Robotique iRobot

La semaine dernière, Amazon a annoncé l'achat de la société iRobot, connue pour ses aspirateurs robots Roomba. Le prix d'acquisition est supérieur de 20% au prix du marché, mais reste inférieur de plus de 70% au cours record de l'action iRobot.

Bien qu'il s'agisse de produits qui peuvent être ajoutés instantanément à sa gamme, l'acquisition souligne que la prochaine grande nouveauté d'Amazon pourrait venir de la robotique. Essentiellement, cette acquisition pourrait avoir été faite pour l'expertise de la société de robotique.

Cela pourrait permettre à Amazon de se rapprocher de la création d'une gamme complète et entièrement automatisée de produits pour maisons intelligentes. Ces dernières années, Amazon a acquis une société de sonnettes intelligentes, une société de sécurité domestique et une société de Wi-Fi domestique.

Aucune indication concernant cette acquisition n'a encore été fournie, mais Amazon pourrait proposer de nouveaux produits très prometteurs à l'avenir. Cependant, dans la mesure où le marché est en train d'évaluer cette acquisition, le cours de l'action pourrait baisser si aucune annonce n'est faite prochainement.

Un autre facteur à prendre en considération est le fait que la plupart des autres grandes entreprises technologiques ont fait état de perspectives plus sombres. Ce type de sentiment pourrait donc peser sur toutes les valeurs technologiques, y compris Amazon.

Que Prévoient les Analystes pour le Titre Amazon ?

Selon les analystes interrogés par TipRanks pour une prévision de l'action Amazon au cours des 3 derniers mois, il y a actuellement 39 notes d'achat, 1 note de maintien et 0 note de vente sur l'action. L'objectif de cours le plus élevé pour une prévision de l'action Amazon est de 270,00 USD et l'objectif le plus bas de 118,00 USD.

L'objectif de cours moyen pour une prévision de l'action Amazon est de 176,04 USD, ce qui représente une hausse de plus de 25% par rapport aux niveaux actuels, au moment de la rédaction.

Source : TipRanks, 9 août 2022

Un Exemple de Trade sur l'Action Amazon

Voici à quoi pourrait ressembler un exemple de trade sur l'action Amazon :

Achat de l'action en cas de cassure du niveau 130 USD pour tenir compte de la volatilité actuelle des marchés.

Viser légèrement en dessous de l'objectif de prix moyen des analystes à 176 USD.

Garder le risque faible, maximum 5% de votre compte de trading.

Horizon de temps = 1 à 6 mois.

Pour 10 actions Amazon achetées : Si l'objectif est atteint = 460 USD de profit (176 USD – 130 USD * 10 actions).



Il est important de garder à l’esprit qu’il est peu probable que le cours de l'action augmente en ligne droite et pourrait même continuer de corriger avant de rebondir, surtout compte tenu du niveau d'incertitude et de volatilité des marchés boursiers mondiaux.

Par conséquent, assurez-vous d'appliquer une bonne gestion des risques, qui est l'un des aspects les plus importants d'un trading rentable. En effet, il est nécessaire de toujours savoir combien vous pouvez potentiellement perdre sur une de vos positions.

Les commissions sont un autre facteur à prendre en compte, dans la mesure où elles peuvent réduire vos bénéfices. Avec le compte Admirals Invest.MT5, vous pouvez acheter des actions américaines à partir de 0,02 USD par action. Cela signifie que l'achat de 10 actions Amazon entraînerait une commission de 0,20 USD (0,02 USD * 10 actions).

Les frais de transaction minimums sont de 1 USD. Ainsi, l'exemple de trade ci-dessus se traduirait par une commission de seulement 1 USD au total !

Comment Acheter des Actions Amazon en 4 Étapes

Avec Admirals, vous pouvez acheter des actions d'entreprises telles que Amazon avec une commission faible de seulement 0,02 USD par action et une commission minimale de seulement 1 USD sur les actions américaines.

Ouvrez un compte Invest.MT5 avec Admirals pour accéder à l'Espace Trader. Cliquez sur Trader sur l'un de vos comptes réels ou démos pour ouvrir la plateforme web. Recherchez Amazon au bas de la fenêtre "Observation du Marché" ou "Market Watch" et faites glisser le symbole sur votre graphique. Utilisez la fonction de trading en un clic, ou cliquez avec le bouton droit de la souris et ouvrez le ticket d'ordre pour renseigner la taille de votre position, ainsi que le niveau de stop loss et de take profit.

Source : MetaTrader 5 Web Admirals – Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances à venir.

Vous Avez une Approche Différente ?

Gardez à l'esprit que toutes les analyses et idées de trading sont basées sur le point de vue et l'expérience personnels de l'auteur.

Si vous pensez que le cours de l'action Amazon est plus susceptible de baisser, vous pouvez également le vendre à découvert à partir d'un compte de trading CFD (Contrats pour la Différence) fourni par Admirals.

Les comptes Trade.MT4 et Trade.MT5 vous permettent de spéculer sur l'orientation du prix des actions en utilisant des CFDs.

Cela signifie que vous pouvez effectuer des transactions d'achat (longues) et de vente (courtes) afin de profiter à la fois de la hausse et de la baisse des prix. Pour en savoir plus sur les CFDs et leur fonctionnement, vous pouvez vous référer à l'article Comprendre les CFD en Bourse.

