Les États-Unis Vont de l'Avant avec des Droits de Douane Supplémentaires sur la Chine

Avril 09, 2025 23:41

Hier matin, les actions asiatiques ont réagi positivement à l'optimisme entourant les négociations commerciales entre Washington et Tokyo.

Toutefois, au fil de la journée, il est apparu que le président américain Donald Trump avait l'intention d'imposer une série de droits de douane cette semaine. Décortiquons en détail ce qui s'est passé hier et voyons à quoi ressemblera le reste de la semaine.

Les Droits de Douane vont Être Appliqués

Lundi, Donald Trump a menacé de frapper Pékin d'un droit de douane supplémentaire de 50% après que ce dernier ait imposé un droit de douane réciproque de 34% sur les exportations américaines. Loin de reculer, Pékin a adopté un ton de défi mardi, promettant de « se battre jusqu'au bout » si les États-Unis mettaient à exécution leurs menaces de droits de douane supplémentaires.

Malgré cette rhétorique belliqueuse, l'optimisme était de mise tout au long de la journée de mardi. Les rapports sur les négociations commerciales menées par les États-Unis avec le Japon et un certain nombre d'autres pays ont apaisé les craintes de guerre commerciale.

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a d'ailleurs alimenté cet optimisme mardi : « Je pense que quelques grands partenaires commerciaux vont conclure des accords très rapidement ».

Toutefois, cet optimisme s'est avéré erroné. Lors d'une conférence de presse tenue mardi, la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a annoncé que les droits de douane supplémentaires imposés à la Chine « entreraient en vigueur à 0h01 ce soir [mercredi matin] ».

Ces mesures supplémentaires signifient que les exportations chinoises seront frappées d'une taxe de 104% à partir de ce soir, alors que les deux plus grandes économies du monde semblent s'acheminer vers une véritable guerre commerciale.

L'Optimisme s'Estompe à Wall Street

Les actions japonaises et sud-coréennes ont progressé hier grâce à l'optimisme suscité par les accords commerciaux ; cependant, elles ont toutes deux chuté mercredi matin.

Les actions européennes ont clôturé la séance d'hier en hausse grâce aux espoirs accrus de négociations douanières positives, le FTSE 100, le GERMANY 40 et le CAC 40 enregistrant tous des gains de plus de 2%.

À Wall Street, la journée a été volatile, les espoirs de concessions s'étant estompés tout au long de la séance. À un moment donné, l'indice S&P 500 a progressé de plus de 4%, mais l'optimisme ayant fini par se dissiper, il a clôturé la séance sur une baisse de 1,6%.

Le Dow Jones et le Nasdaq ont également effacé leurs gains intrajournaliers, terminant la journée avec des pertes respectives de 0,8% et 2,2%.

L'Indice de Volatilité CBOE (VIX), qui mesure la volatilité attendue du marché américain, a clôturé à 52,33, son prix de clôture le plus élevé depuis avril 2020. À titre de référence, un indice VIX de 30 est généralement considéré comme élevé.

Le Pétrole en Chute Libre

Les prix du pétrole ont baissé depuis l'annonce du « Jour de la libération » du président Trump et ont de nouveau chuté au début de la journée de mercredi, alors que les traders digèrent les derniers développements.

À 10h30 BST, le Brent et le WTI étaient tous deux en baisse de 3,8% et 3,9% respectivement. Le prix du Brent se situe actuellement au-dessus de 60 dollars le baril ; le WTI, quant à lui, est tombé à environ 57 dollars le baril.

À titre de référence, le 2 avril, jour de l'annonce des droits de douane par Trump, le Brent et le WTI ont clôturé la séance du jour à 74,95 dollars et 71,71 dollars le baril respectivement.

Cette forte baisse des prix du pétrole reflète les inquiétudes concernant l'impact d'une guerre commerciale sur la croissance mondiale. Plus tard dans la journée, l'Energy Information Administration (EIA) publiera son rapport sur les stocks de pétrole brut, qui pourrait avoir un impact supplémentaire sur les prix du pétrole.

Les Investisseurs se Tournent vers les Valeurs Refuges

Alors que le sell-off se poursuit, les investisseurs semblent se réfugier dans des valeurs sûres.

L'or a mis fin à une baisse de trois jours mardi et est reparti à la hausse mercredi matin.

Le yen japonais et le franc suisse continuent également d'être des valeurs refuges en période d'incertitude, les deux devises gagnant du terrain sur le dollar américain mercredi matin.

Que Se Passe-t-il d'Autre Cette Semaine ?

La majorité des actualités concernant les marchés impliquant les mots « droits de douane », on pardonnera aux investisseurs d'oublier qu'il y a d'autres événements cette semaine. Jetons un coup d'œil à certains événements non liés aux droits de douane qui sont attendus cette semaine.

Compte Rendu du FOMC

Lors de sa dernière réunion en mars, le Federal Open Market Committee (FOMC) a décidé de maintenir les taux d'intérêt américains à 4,5%.

Aujourd'hui, trois semaines après la décision, le compte rendu de cette réunion sera publié, offrant un aperçu du raisonnement décisionnel de la Fed et de sa position en matière de politique monétaire.

Ce compte-rendu est souvent scruté par les traders à la recherche d'indices sur l'issue des futures décisions de politique monétaire.

Données sur l'Inflation aux États-Unis

Jeudi, le US Bureau of Labor Statistics publiera les données sur l'inflation pour le mois de mars, dans lesquelles on s'attend à ce que l'inflation annuelle soit tombée de 2,8% à 2,6%.

Les attentes selon lesquelles la Fed réduira ses taux d'intérêt lors de sa prochaine réunion en mai ont augmenté récemment, en raison des craintes qu'une guerre commerciale ne pèse sur la croissance américaine. Si les données relatives à l'inflation s'avèrent plus faibles que prévu, les attentes d'une réduction des taux d'intérêt s'en trouveront probablement renforcées.

Par conséquent, les traders et les investisseurs suivront attentivement les dernières données sur l'inflation américaine.

PIB du Royaume-Uni

Vendredi, le Royaume-Uni annoncera ses chiffres mensuels du PIB pour le mois de février. En janvier, l'économie britannique s'est contractée de manière inattendue de 0,1%. Toutefois, le marché anticipe une croissance de 0,1% en février.

Si les résultats sont à nouveau inférieurs aux prévisions, cela pourrait avoir un effet négatif sur la livre sterling et les actions britanniques.

Au contraire, si la croissance de l'économie britannique est supérieure aux prévisions, cela pourrait avoir un effet positif sur la livre sterling et les actions britanniques.

