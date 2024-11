Le Dollar US s'Apprécie Alors que Trump Dévoile ses Projets de Tarifs Douaniers

Novembre 26, 2024 21:38

Le dollar américain s'est renforcé mardi matin après que Donald Trump ait dévoilé certains de ses projets de tarifs douaniers sur les réseaux sociaux. Le président élu a déclaré qu'il imposerait des droits de douane de 25% sur tous les produits en provenance du Mexique et du Canada.

En outre, les produits fabriqués en Chine seront soumis à des droits de douane supplémentaires de 10% par rapport aux droits existants. Le commentaire de Donald Trump a contribué à la hausse du dollar américain par rapport au peso mexicain et a atteint son plus haut niveau en quatre ans et demi par rapport au dollar canadien. En réponse aux plans suggérés par Trump, l'ambassade de Chine à Washington a souligné que "personne ne gagnera une guerre commerciale ou une guerre tarifaire".

Les médias ont suggéré que le président élu Donald Trump a choisi le gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire, Scott Bessent, pour être le prochain secrétaire au Trésor américain. Certains analystes de marché ont indiqué que Bessent était favorable à des politiques de croissance et de réduction du déficit, un facteur qui pourrait satisfaire les acteurs du marché inquiets de l'ampleur du déficit budgétaire américain et de l'impact inflationniste des droits de douane.

Nouvelle Baisse de la Confiance des Entreprises Allemandes

Selon une enquête Ifo, l'Indice du Climat des Affaires en Allemagne est tombé à 85,7 points en novembre, en baisse par rapport aux 86,5 points d'octobre. Le moral des entreprises a chuté, de même que les attentes, les entreprises suggérant que l'économie est moins performante qu'initialement prévu.

Les analystes de marché de l'Ifo ont noté que "l'économie allemande manque de force". Commentant les chiffres de l'enquête, le directeur de l'Ifo, Clemens Fuest, a déclaré à Bloomberg qu'une simple réduction de l'impôt sur les sociétés ne suffirait pas à stimuler la croissance, ajoutant que le gouvernement allemand devrait mettre en œuvre une politique plus globale.

Les économistes d'ING ont écrit dans une note que "dans l'ensemble, l'indice Ifo d'aujourd'hui ajoute à la preuve que l'économie allemande reste coincée dans la stagnation et qu'après une maigre croissance au troisième trimestre, une récession hivernale (technique) semble probable".

Le Gouverneur Adjoint de la BoE Déclare que la Bataille de l'inflation n'est pas Encore Gagnée

Le vice-gouverneur de la Banque d'Angleterre (BoE), Clare Lombardelli, a déclaré que "l'économie britannique a bien progressé sur la voie de la désinflation. Les chocs qui ont poussé l'inflation à la hausse se sont dissipés et l'inflation est revenue autour de l'objectif. Mais les composantes plus persistantes de l'inflation et les incertitudes quant à l'évolution du marché du travail sont préoccupantes. Nous devons donc observer attentivement toutes les données économiques pertinentes et les renseignements dont nous disposons, alors que nous cherchons à réduire progressivement la restriction de la politique monétaire".

M. Lombardelli, qui vient d'être nommé gouverneur adjoint chargé de la politique monétaire, a laissé entendre qu'il serait prématuré de crier victoire contre l'inflation, soulignant que la BoE aurait besoin de davantage de données sur la croissance de l'inflation des salaires et des services pour déterminer si elle se rapproche de la fourchette cible de la banque.

Lane de la BCE : La Politique ne Devrait pas Rester Longtemps Restrictive

Le responsable politique de la Banque Centrale Européenne (BCE), Philip Lane, a déclaré que la politique monétaire stricte de la banque centrale de la zone euro ne devrait pas rester ainsi trop longtemps et a ajouté que la politique devrait répondre à la fois aux risques de baisse et de hausse de l'inflation.

Dans une interview accordée au journal "Les Echos", M. Lane a indiqué que les niveaux de prix des services devraient baisser, suggérant que le travail sur l'inflation n'est pas encore terminé. Le banquier irlandais a indiqué que la BCE avait une approche dépendante des données lors de chaque réunion et a prévu que la dernière étape de la lutte contre l'inflation serait achevée au cours de l'année prochaine.

