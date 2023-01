Le Dollar Recule avant le Discours de Powell et les Données sur l'Inflation Américaine

Janvier 10, 2023 21:07

Le dollar a reculé face à l'euro avant le discours du président de la Réserve Fédérale, Jerome Powell, qui se tiendra plus tard dans la journée. L'USD va-t-elle poursuivre sur sa lancée de l'année dernière ou peut-on envisager une faiblesse du dollar ?

La force du dollar américain a été un sujet récurrent en 2022, affectant l'accessibilité des matières premières comme le pétrole brut et l'or tout en attirant les investissements dans les actifs liés au dollar tels que les bons du Trésor. Lorsque la Réserve Fédérale a commencé à réduire l'ampleur de ses hausses de taux d'intérêt à la fin de l'année, les craintes de récession ont commencé à peser sur la devise. Le sentiment à l'égard du dollar a sans doute été encouragé par des données sur l'emploi américain meilleures que prévu la semaine dernière, mais des facteurs d'incertitude continuent de peser sur le greenback.

Tout d'abord, il y a des faiblesses dans les secteurs économiques clés des États-Unis, comme le secteur manufacturier, qui s'est contracté pour un deuxième mois consécutif en décembre. Un autre facteur est l'inflation. Les prix à la consommation et des matières premières ont certes baissé à la fin de l'année dernière, mais les entreprises et les ménages doivent maintenant faire face à des coûts d'emprunt et de remboursement élevés.

Taux d'inflation aux États-Unis

Les dernières données sur les taux d'inflation américains seront publiées jeudi. Précédemment au niveau de 6%, l'inflation de base pour décembre est attendue à 5,7% sur une base annuelle. L'inflation globale pour décembre devrait quant à elle passer de 7,1% à 6,5% sur une base annuelle. Sur une base mensuelle, l'inflation de base est attendue à 0,3% en décembre contre 0,2 % en novembre.

L'inflation de base est une donnée clé pour la Fed, et si les derniers chiffres sont conformes aux anticipations, cela constituerait une évolution favorable en termes de stabilité des prix. En revanche, si les résultats déçoivent et sont plus élevés que prévu, la banque centrale pourrait réaffirmer sa position hawkish.

Dans ce scénario, le dollar maintiendrait probablement sa force face à d'autres devises comme l'euro, qui est entravé par des craintes de croissance dans le contexte de la guerre en Ukraine.

Produit Intérieur Brut (PIB) de l'Allemagne

Souvent surnommée le moteur de l'économie européenne, l'Allemagne représente environ 25% du PIB de l'UE. Le pays doit publier vendredi son taux de croissance du PIB pour l'année 2022 et les résultats pourraient soutenir ou affaiblir l'euro. Précédemment au niveau de 2,6%, le PIB est attendu à 1,8% sur une base annuelle.

Si les résultats sont conformes aux attentes, cela pourrait soutenir l'euro, mais en cas de déception, des répercussions pourraient se faire sentir sur les paires de devises en EUR.

Le trading de news vous intéresse ? Découvrez comment cette approche fonctionne grâce à nos webinaires gratuits. Interagissez avec des traders professionnels. Assistez à des séances de trading en direct et apprenez-en davantage.

Webinaires de trading gratuits Participez à des webinaires en direct animés par nos experts en trading INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.