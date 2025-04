Les Marchés Face aux Droits de Douane US du « Liberation Day ».

Avril 02, 2025 09:00

De retour à la Maison Blanche, le président Trump a rapidement ouvert les hostilités d'une guerre commerciale mondiale. Aujourd'hui, un jour qu'il a surnommé « Liberation Day », le président devrait dévoiler une série de nouvelles mesures.

Examinons cela de plus près et analysons comment les marchés se comportent avant l'annonce.

L'Inflation dans la Zone Euro Baisse, Encore une Fois.

Tout d'abord, examinons les chiffres de l'inflation pour mars dans la zone euro, qui ont été annoncés hier.

Comme prévu, l'inflation annuelle de la zone euro est tombée de 2,3 % à 2,2 % en mars, marquant le deuxième mois consécutif de baisse de l'inflation.

Inflation persistante des services, qui a été un véritable casse-tête pour les décideurs en matière de taux, est également tombée de 3,7 % à 3,4 %.

Bien que l'inflation globale soit toujours supérieure à l'objectif de 2 % de la Banque centrale européenne (BCE), les dernières données devraient renforcer les attentes selon lesquelles la BCE réduira les taux lors de sa réunion plus tard ce mois-ci.

La BCE a réduit les taux d'intérêt six fois au cours de l'année dernière. Cependant, après sa dernière baisse en mars, la banque centrale a noté que « la politique monétaire devient significativement moins restrictive », un commentaire qui a été perçu comme ayant des connotations bellicistes.

“Liberation Day”

Droits de Douane. Jusqu'à présent, cela a sans aucun doute été l'un des mots déterminants de la deuxième administration Trump, et c'est un mot que nous allons utiliser assez souvent dans les prochains paragraphes.

Au cours de ses 73 premiers jours à la Maison Blanche, Donald Trump a mis en œuvre des droits de douane contre le Canada, la Chine et le Mexique, ainsi qu'imposé des droits de douane mondiaux sur l'aluminium, les automobiles, les pièces automobiles et l'acier.

En plus des mesures déjà mises en œuvre, le président a menacé d'imposer une série de nouveaux droits de douane sur les partenaires commerciaux de Washington. Ces mesures, ainsi que la menace d'actions supplémentaires, ont déstabilisé les investisseurs, suscité des inquiétudes concernant la croissance économique et contribué à la volatilité des marchés boursiers.

Mercredi, un certain nombre de droits de douane doivent entrer en vigueur et le président américain devrait annoncer une nouvelle vague, dont l'ampleur totale est, pour l'instant, inconnue.

Cependant, compte tenu de la rhétorique précédente, il semble probable que le Canada, la Chine, l'UE et le Mexique seront parmi les nations ciblées par les États-Unis. Bien que le Royaume-Uni espérait éviter les mesures américaines, Downing Street a admis qu'il s'attend à être frappé par des droits de douane plus tard dans la journée.

Si vous avez du mal à suivre tous ces droits de douane, brandis et mis en œuvre, vous pouvez les suivre sur ce pratique Suivi des Droits de Douane de Trump.

Les Marchés se Préparent à une Escalade de la Guerre Commerciale

Les investisseurs devraient rester prudents avant l'annonce attendue, alors que les nations attendent nerveusement le résultat. Alors, comment se présentent les marchés ce matin ?

Hier, à Wall Street, le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont augmenté de 0,4 % et 0,9 % respectivement, tandis que le Dow Jones est resté stable. De l'autre côté de l'Atlantique, le FTSE 100 a augmenté de 0,6 % tandis que le Euro Stoxx 50 a enregistré un gain de 1,3 % grâce à des données d'inflation plus faibles dans la zone euro.

Après avoir augmenté tôt dans le trading mardi, les indices de référence du pétrole brut Brent et WTI ont tous deux réduit leurs gains, clôturant la session à l'équilibre. Les prix des deux sont restés stables tôt mercredi matin.

Les prix de l'or ont augmenté de près de 20 % depuis le début de l'année, atteignant des niveaux record alors que les investisseurs anxieux se tournent vers cet actif refuge. Tôt mercredi matin, le métal brillant a poursuivi son envolée, grimpant légèrement pour consolider ses gains.

