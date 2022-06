Actualité Économique pour les Débutants – Signification du Taux d'Intérêt Fixé par la Réserve Fédérale

Juin 17, 2022 23:12

Dans cet article, nous allons passer en revue :

Le Taux des Fonds Fédéraux (Federal Funds Rate, FFR)

Comment le FFR influence le secteur bancaire

Comment les traders et les investisseurs analysent le FFR

Les annonces de taux d'intérêt de la Réserve Fédérale

La Réserve Fédérale est la banque centrale américaine et a le pouvoir de fixer le Federal Funds Rate (FFR). Ce taux d'intérêt cible détermine le montant que les banques américaines se facturent mutuellement pour les prêts au jour le jour.

Le FFR fait partie de la politique monétaire et influence la façon dont les fonds circulent dans le système financier. La Fed décide de la politique monétaire en fonction de la santé de l'économie américaine et a pour objectif un taux d'inflation à long terme de 2%. Pendant les périodes de ralentissement économique, la Fed peut décider d'abaisser son taux directeur. Lorsque l'économie est en croissance, la Fed a la possibilité de relever les taux d'intérêt si l'inflation devient trop importante.

Lorsque le FFR est faible ou négatif, les banques sont davantage incitées à prêter aux consommateurs et aux entreprises, dans la mesure où le rendement du taux d'intérêt est plus élevé pour ces derniers. Dans ces circonstances, le crédit devient plus souple et plus facile d'accès. C'est ce qu'on appelle la stimulation économique, car les consommateurs et les entreprises sont plus enclins à dépenser et à investir s'ils ont plus facilement accès à des liquidités.

D'autre part, lorsque le FFR est en augmentation, les banques sont davantage incitées à se prêter les unes aux autres dans la mesure où ces dernières considèrent qu'il est moins risqué de prêter à une autre banque que de prêter à une entreprise ou à un consommateur. Un FFR plus élevé signifie souvent des prêts plus chers au niveau des particuliers, puisque les banques l'utilisent comme base pour les taux d'intérêt qu'elles appliquent à leurs propres prêts aux consommateurs et aux entreprises. Par conséquent, le resserrement monétaire ralentit généralement les dépenses de consommation.

Déclaration du FOMC sur les Taux d'Intérêt

Le Federal Open Market Committee (FOMC) se réunit huit fois par an pour décider de sa politique de taux d'intérêt. Après la réunion, le FOMC publie des déclarations telles que celle-ci :

"Le Comité a décidé de porter la fourchette cible du federal funds rate entre 1-1/2 et 1-3/4 % et prévoit que des augmentations continues de la fourchette cible seront appropriées." (Déclaration du FOMC, 15 juin 2022).

Analysons cette déclaration pour en comprendre le sens profond.

'Le Comité a décidé de porter la fourchette cible du federal funds rate entre 1-½ et 1-¾ %'.

Tout d'abord, nous avons besoin du contexte économique. En mai 2022, l'inflation aux États-Unis a atteint son plus haut niveau depuis 40 ans, soit 8,6%, ce qui signifie que les prix des biens et services ont augmenté plus rapidement que le taux d'inflation de 2% visé par la Fed. Par conséquent, le FOMC a décidé de relever le FFR dans une fourchette de 1,5 à 1,75%, envoyant un signal au secteur bancaire pour qu'il augmente les prix des prêts dans l'espoir de réduire la demande pour les biens et services et de ralentir la croissance de l'inflation. Accessoirement, cela pourrait entraîner une inflation du coût des prêts et un problème au niveau des défauts de paiement des dettes.

'...et prévoit que des augmentations continues de la fourchette cible seront appropriées'.

Ici, le FOMC indique qu'il va continuer à augmenter les taux d'intérêt au cours des prochaines réunions jusqu'à ce qu'il soit approprié de faire une pause. Dans cette situation, la pause interviendrait lorsque le taux d'inflation ralentirait.

Que se passe-t-il sur les marchés lors d'une décision du FOMC sur les taux ?

Les investisseurs boursiers peuvent réagir ou non à la dernière décision sur les taux d'intérêt, en fonction des circonstances du moment.

Dans des conditions de marché normales, lorsque l'inflation se situe autour de 2% et que l'économie est en croissance, les décisions relatives aux taux d'intérêt indiquent aux investisseurs le meilleur potentiel de rendement entre les actions et les obligations. Cette situation change lorsque les conditions du marché sont difficiles, comme une faible croissance économique ou une inflation élevée, et les investisseurs deviennent défensifs lorsque les taux d'intérêt augmentent.

Les traders sur le marché des changes sont fortement influencés par les décisions de la Fed en matière de taux d'intérêt en raison de leur impact sur le dollar américain, la devise la plus échangée au monde. Les décisions de la Fed ont le pouvoir de faire bouger le marché des devises car les taux d'intérêt peuvent augmenter ou diminuer la valeur perçue d'une devise. Au niveau le plus fondamental, l'effet se présente comme suit :

État de l'économie -> Décision sur les taux d'intérêt -> L'USD se renforce ou se replie par rapport aux autres devises, car les opérateurs achètent ou vendent en masse avant, pendant et après la publication de la décision.

En bref, les décisions de la Réserve Fédérale en matière de taux d'intérêt peuvent affecter le sentiment des investisseurs et des traders et faire évoluer le prix des actifs, des actions aux devises.

Rappel

Où trouver les déclarations du Federal Open Market Committee (FOMC) ?

La Réserve Fédérale publie chaque décision de politique monétaire sur son site Internet. Les déclarations incluent la dernière évaluation économique de la Fed et méritent d'être lues par tous ceux qui s'intéressent aux marchés financiers.

