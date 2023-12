Comprendre les Taux d'Intérêt et les Marchés Financiers

Décembre 18, 2023 11:28

Cette semaine, la Réserve fédérale, la Banque d'Angleterre (BoE) et la Banque centrale européenne (BCE) se sont réunies respectivement pour discuter de la politique monétaire pour la dernière fois en 2023.

Comme largement prévu, les trois banques centrales ont maintenu les taux inchangés. Avec des décisions frôlant la certitude, les marchés étaient plus intéressés par les commentaires accompagnant ces décisions, cherchant des indices sur le moment où nous pouvons nous attendre à des baisses de taux d'intérêt.

Alors que les trois décisions étaient les mêmes, les signaux concernant les baisses de taux étaient variés.

Les Annonces

Tout d'abord, la Fed. Les membres du Comité de politique monétaire de la Réserve fédérale (FOMC) ont voté à l'unanimité mercredi pour maintenir les taux d'intérêt inchangés, mais ont adopté un ton plus accommodant que prévu, signalant la possibilité de trois baisses d'un quart de point en 2024.

Ensuite, la BoE. Contrairement à la Fed, la décision de maintenir les taux n'était pas unanime parmi les membres du Comité de politique monétaire (MPC), avec trois membres sur neuf estimant qu'une hausse était appropriée.

Le vote lui-même révélant que les faucons au sein du MPC n'avaient apparemment pas encore eu leur dose de hausses de taux, l'annonce qui l'accompagnait était également nettement favorable aux hausses de taux. La BoE a contredit les spéculations selon lesquelles des baisses de taux étaient imminentes, le gouverneur Andrew Bailey déclarant que les taux d'intérêt devaient rester élevés pendant une période "prolongée" pour faire face à l'inflation qui pourrait être plus persistante au Royaume-Uni que dans d'autres régions.

Enfin, la BCE est entrée en scène et a apparemment suivi l'exemple de la BoE. Les taux d'intérêt sont restés inchangés, mais la déclaration de la BCE a fait une promesse similaire à celle de la BoE : "les taux de politique seront fixés à des niveaux suffisamment restrictifs aussi longtemps que nécessaire".

Encore une fois, comme avec la BoE, la BCE ne semblait donner aucune indication que des baisses de taux se produiraient de sitôt. En effet, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré que la question de la baisse des taux n'avait même pas été discutée lors de la réunion.

Alors, comment les marchés financiers ont-ils réagi à tout cela ? Pour ceux qui sont familiers avec l'impact des taux d'intérêt sur les marchés, la réaction était peut-être prévisible. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'effet que peuvent avoir les taux d'intérêt, continuez à lire et nous expliquerons ce qu'il s'est passé et pourquoi.

Le Marché Boursier

Lorsque la Fed a annoncé mercredi que les taux resteraient inchangés et a signalé que des baisses étaient potentiellement en cours, Wall Street a immédiatement applaudi. Dans l'heure qui a suivi l'annonce, le Dow, le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont tous augmenté de plus de 1%.

Source : Admirals MetaTrader 5 SP500 Grpahique M15. Plage de dates : 13 décembre 2023 – 14 décembre 2023. Date de capture : 14 décembre 2023. Les performances passées ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Des phénomènes similaires ont été observés lorsque les marchés européens ont ouvert jeudi matin. L'indice paneuropéen Euro Stoxx 50 et le FTSE 100 britannique ont tous deux ouvert la séance en hausse de plus de 1%. Cependant, à la suite des annonces de la BoE et de la BCE, il n'a pas fallu longtemps avant que les deux indices ne commencent à perdre leurs gains antérieurs.

Source : Admirals MetaTrader 5 – FTSE 100 Graphique M5 - En date du 14 décembre 2023. Date de capture : 14 décembre 2023. Les performances passées ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Ici, nous pouvons observer une corrélation entre les taux d'intérêt et les cours des actions. En général, les baisses de taux d'intérêt, ou la spéculation sur les baisses de taux, sont généralement accueillies favorablement sur le marché boursier. En revanche, des taux d'intérêt plus élevés ont tendance à exercer une pression sur les cours des actions. Pourquoi ?

Les taux d'intérêt sont l'un des outils utilisés par les banques centrales pour aider à contrôler l'inflation. Lorsque l'inflation est élevée, les taux d'intérêt sont généralement augmentés pour la maîtriser. Bien que des taux d'intérêt plus élevés contribuent à faire baisser l'inflation, ils peuvent également avoir un impact négatif sur les profits des entreprises.

Cela s'explique pour deux raisons principales. Premièrement, des taux d'intérêt plus élevés réduisent les revenus disponibles, ce qui diminue par la suite la demande des consommateurs. Si les gens achètent moins de choses que d'habitude, cela aura un impact négatif sur les ventes des entreprises et, par conséquent, sur les profits. Deuxièmement, des taux d'intérêt plus élevés signifient qu'il devient plus cher pour les entreprises de rembourser leur dette existante, ce qui pèse davantage sur la rentabilité.

Cette logique explique donc pourquoi les marchés boursiers ont réagi positivement à l'annonce de la Fed mercredi et négativement aux annonces de la BoE et de la BCE jeudi. Bien sûr, la relation entre les actions et les taux d'intérêt n'est pas toujours aussi simple, et il peut même y avoir des actions qui peuvent bénéficier de taux d'intérêt en hausse dans certaines conditions.

Le Marché des Changes

Nous avons donc observé une réaction notable sur le marché boursier aux trois décisions sur les taux d'intérêt cette semaine, mais qu'en est-il du Forex ? Pouvons-nous y observer quelque chose de similaire ?

Dans l'heure qui a suivi l'annonce accommodante de la Fed mercredi, l'indice du dollar américain, qui suit la valeur du dollar par rapport à un panier de devises concurrentes, a chuté de 1% et a continué de descendre dans les heures qui ont suivi. Par conséquent, l'indice se situe maintenant à son plus bas niveau depuis août.

Traversant l'Atlantique, naturellement, à mesure que le dollar américain chutait, les paires de devises GBPUSD et EURUSD en ont bénéficié. Plus tard, lorsque la BoE et la BCE ont refroidi les perspectives de baisses de taux imminentes, les deux paires de devises ont à nouveau bénéficié et ont continué de progresser fortement pendant la séance.

Source : Admirals MetaTrader 5 – GBPUSD Graphique M15. Plage de dates : 13 décembre 2023 – 14 décembre 2023. Date de capture : 14 décembre 2023. Les performances passées ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Ici, nous pouvons identifier une réaction pratiquement opposée à celle sur le marché boursier. En règle générale, des taux d'intérêt plus élevés ont pour effet de renforcer une devise, tandis que des taux plus bas l'affaiblissent.

L'explication est plus simple que celle des actions. Des taux d'intérêt plus élevés ont tendance à attirer un niveau accru d'investissements étrangers. L'augmentation subséquente de la demande pour la devise d'un pays a pour effet de la renforcer par rapport aux devises concurrentes.

Dans le cas du GBPUSD et de l'EURUSD, les décisions sur les taux d'intérêt de cette semaine ont eu un résultat doublement positif. Alors que le signal de la Fed indiquant que des baisses de taux pourraient arriver bientôt a affaibli le dollar américain, l'absence d'un tel signal de la part de la BoE et de la BCE a renforcé la livre sterling et l'euro.

