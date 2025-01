Comment trader Delta Airlines après les performances du quatrième trimestre 2024

Delta Airlines est l'une des plus grandes compagnies aériennes au monde, opérant au niveau national en Amérique et à l'international. Fondée en 1924, elle assure environ 5 000 vols par jour avec plus de 800 avions et environ 90 000 employés.

Apprenez-en davantage sur les performances de Delta Airlines au quatrième trimestre 2024 et sur les prévisions des analystes concernant l'action.

Action : Delta Airlines Inc
Symbole du compte Invest.MT5 : DAL
Date de l'idée : 14 janvier 2025

Source : TradingView - Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Résultats de Delta Airlines au quatrième trimestre 2024

Voici quelques-uns des principaux points saillants du rapport sur les résultats du quatrième trimestre 2024 de Delta Airlines :

Bénéfice par action : 1,85 $ contre 1,75 $ attendu

Chiffre d'affaires : 14,44 milliards de dollars contre 14,18 milliards de dollars attendus

Les revenus des sièges premium augmentent de 8 % à 5,2 milliards de dollars

Le partenariat avec American Express a rapporté 2 milliards de dollars

Bénéfice en baisse de 59 % en raison de l'augmentation des dépenses, notamment des salaires

À première vue, Delta a dépassé les attentes des analystes sur la plupart des indicateurs de performance financière. La société a également augmenté ses prévisions pour la nouvelle année, s'attendant à générer plus de 4 milliards de dollars de trésorerie disponible cette année, ce qui représenterait une augmentation de 18 % par rapport à 2024. L'action a grimpé en flèche à la suite de la nouvelle, enregistrant un nouveau record historique.

L'équipe de direction a déclaré que les consommateurs continuent de privilégier les expériences plutôt que les produits, ce qui les a aidés à accroître leurs revenus. On constate également un boom post-pandémie de la demande de voyages et, en particulier, de voyages haut de gamme. Jusqu’à présent, cela a aidé les résultats financiers de Delta. À un moment donné, cette croissance va se dissiper.

Il existe également d’autres facteurs défavorables, comme le retard dans la livraison de nouveaux avions. Bien qu'ils aient rénové certains de leurs anciens avions, les voyageurs peuvent opter pour d'autres compagnies aériennes offrant des fonctionnalités plus récentes.

Les voyageurs Premium, pour lesquels Delta a connu une croissance significative, ont de nombreuses autres options à leur disposition et peuvent chercher ailleurs. Delta a également bénéficié de la baisse des prix du carburant. Toutefois, si la récente hausse des prix du pétrole se poursuit, cela pourrait également affecter les résultats financiers.

Prévisions boursières de Delta Airlines : que disent les analystes ?

Selon 16 analystes interrogés par TipRanks pour une prévision de l'action Delta Airlines au cours des 3 derniers mois, il y a actuellement 16 notes d'achat, 0 de maintien et 0 de vente sur l'action. Le niveau de prix le plus élevé pour une prévision d'action Delta Airlines est de 100,00 $ avec l'objectif de prix le plus bas à 75,00 $.

Le prix cible moyen pour une prévision d'action Delta Airlines est de 82,40 $.

Source : TipRanks, 14 janvier 2025

Un exemple d'idée de trading pour le cours de l'action Delta Airlines

Un exemple d’idée de trading pour le prix de l’action Delta Airlines pourrait être le suivant :

Achetez l’action au-dessus du plus haut post-bénéfice d’environ 69,50 $.

Visez juste en dessous de l'objectif de prix le plus élevé de l'analyste, soit 100,00 $.

Gardez votre risque faible, à un maximum de 5 % du total de votre compte.

Chronologie = 1 à 6 mois

Si vous achetez 10 actions Delta Airlines : Si l'objectif est atteint = 510,00 $ de bénéfice potentiel [(100,00 $ - 69,50 $) * 10 actions].



N’oubliez pas que les marchés montent et descendent et qu’il est peu probable que le cours de l’action augmente en ligne droite. En fait, il se pourrait même qu’il baisse encore davantage avant de remonter, notamment en raison de certains des vents contraires mis en évidence ci-dessus.

Assurez-vous d’exercer une bonne gestion des risques et sachez toujours combien vous pourriez potentiellement perdre sur une transaction et les risques encourus, ainsi que les coûts.

Comment acheter des actions Delta Airlines en 4 étapes

Source : Admiral Markets. Trader Web MetaTrader 5. Delta Airlines. Mensuel. Date : Janvier 2018 à janvier 2025, capturé le 14 janvier 2025. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats ou des performances futurs.

