Wall Street Chute, puis Rebondit, alors que le Pétrole Continue de Progresser

Février 25, 2022 22:54

Jusqu'à présent, l'année a été marquée par l'incertitude sur les marchés boursiers et, hier, à la suite des développements en Europe de l'Est, les marchés actions ont été de nouveau en proie à la volatilité.

Après avoir terminé la séance de mercredi dans le rouge, les principaux indices de Wall Street ont tous plongé à l'ouverture hier. Le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq étaient en mode sell-off, chutant tous entre 1 et 2% en début de séance.

Toutefois, de façon remarquable, les trois indices se sont retournés pour clôturer en hausse de respectivement 0,28%, 1,5% et 3,34%, les investisseurs ayant redécouvert leur appétit pour le risque au cours de la séance.

L'incertitude croissante qui règne sur les marchés mondiaux doit inciter les traders et les investisseurs à se préparer à une augmentation de la volatilité et, par conséquent, du risque. Cette récente hausse de la volatilité est illustrée par l'indice de volatilité CBOE (VIX), parfois appelé "indice de la peur", qui mesure la volatilité attendue sur la base du marché des options du S&P 500.

La volatilité est considérée comme élevée lorsque le VIX est supérieur à 20. Hier, l'indice a clôturé la journée juste au-dessus de 30.

Hausse du pétrole et du dollar

Alors que l'incertitude a alimenté une augmentation de la volatilité sur les marchés boursiers, le pétrole et le dollar ont tous deux progressé.

Le dollar américain est depuis longtemps la valeur refuge préférée des investisseurs en période de turbulence. L'indice du dollar américain, qui suit la performance du billet vert par rapport à un panier de devises, a clôturé la journée en hausse de 0,93%, après avoir atteint jusqu'à 1,6% en cours de séance.

La performance de l'or, autre valeur refuge populaire, a illustré l'incertitude et l'indécision qui règnent actuellement sur les marchés. Bien que le prix ait presque atteint 1 975 dollars en cours de journée, soit un gain de 3,5% par rapport au cours de clôture de la veille, il a terminé la séance autour de 1 903 dollars, ce qui représente une légère perte, même s'il reste en hausse de près de 6% sur le mois.

Le pétrole brut suit une trajectoire haussière depuis que son prix s'est effondré au début de la pandémie de coronavirus en mars 2020. En décembre, nous avons supposé que le prix du Brent pourrait bientôt dépasser 80 dollars le baril, ce qui a été le cas. Puis il a franchi les 90 dollars et, hier, le prix du Brent a atteint plus de 100 dollars le baril pour la première fois depuis 2014, touchant presque 105 dollars en intraday.

Cependant, le prix a fini par se stabiliser et a clôturé la séance à 98,26 USD, soit un gain de 1,12% sur la séance, avant de repartir à la hausse ce matin.

Les prix du pétrole ont été soutenus par une demande croissante, due à la réouverture des économies après l'assouplissement des restrictions liées au Covid-19 et à un hiver particulièrement rigoureux dans l'hémisphère nord. Du côté de l'offre, les membres de l'OPEP+ ont continuellement maintenu leur production sous pression, tandis que la chaîne d'approvisionnement mondiale reste perturbée par la pandémie.

Cette combinaison de facteurs a permis au pétrole brut de progresser au cours des derniers mois. La dernière flambée des prix est toutefois survenue alors que les tensions en Europe de l'Est semblaient atteindre le point d'ébullition.

Selon le Statistical Review of World Energy 2021 de BP, en 2020, la Russie représentait plus de 12% de la production mondiale de pétrole, ce qui signifie que toute perturbation, ou menace de perturbation, de son approvisionnement est susceptible d'avoir de graves répercussions sur les prix du pétrole.

Cette accentuation de l'incertitude, à un moment où l'offre de pétrole dépasse déjà la demande, risque de maintenir des prix élevés et volatils.

N'oubliez pas que pendant les périodes de forte volatilité, les risques associés au trading sont nettement plus élevés. Il est donc essentiel que les traders qui entrent sur le marché dans les circonstances actuelles utilisent des techniques de gestion des risques appropriées, comme l'utilisation d'un stop loss.

Source : MetaTrader 5 Admirals, Brent, graphique D1 – Période : du 2 juillet 2021 au 25 février 2022, consultée le 25 février 2022 – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Source : MetaTrader 5 Admirals, Brent, graphique W1 – Période : du 23 août 2015 au 25 février 2022, consultée le 25 février 2022 – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Trader en Période d'Incertitude

Alors que nous continuons à vivre dans des temps incertains, Admirals reste votre courtier et partenaire de confiance ! Les clients d'Admirals peuvent opérer en toute tranquillité, en sachant que vous tradez avec une entreprise qui accorde la priorité à votre sécurité. En outre, les clients d'Admirals bénéficient de :

Protection contre le solde négatif du compte pour les clients particuliers dans l'UE.

Protection supplémentaire des fonds clients, jusqu'à 100 000 EUR pour les clients de la CySEC et jusqu'à 100 000 USD pour nos clients en Jordanie.

Spreads compétitifs à partir de 0,5 pip (dans des conditions de marché normales).

Niveau de Stop Out amélioré pour vous protéger automatiquement contre des pertes élevées.

Fonctions techniques avancées pour votre gestion personnelle du risque (stops partiels, etc.).

Paramètres de protection contre la volatilité.

Enfin, et surtout, vous tradez et investissez avec un courtier récompensé, qui est autorisé et réglementé par certaines des autorités les plus respectées au monde, telles que la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni, la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) et la Jordan Securities Commission (JSC).

Si vous souhaitez en savoir plus sur le trading et l'investissement avec Admirals, ou si vous êtes prêt à ouvrir un compte, cliquez sur la bannière ci-dessous :

