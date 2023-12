La Banque du Japon Maintient sa Politique de Taux d'Intérêt et de Courbe de Rendement en Suspens

Décembre 19, 2023 12:39

La Banque du Japon (BoJ) a maintenu ses taux d'intérêt lors de sa dernière réunion, comme le prévoyaient les économistes. Le gouverneur de la BoJ, Kazuo Ueda, a noté que la consommation au Japon a montré quelques faiblesses mais continue de se rétablir dans l'ensemble, ajoutant qu'il attendrait de voir si la croissance des salaires du printemps prochain serait suffisamment forte pour soutenir la consommation. Ueda a également noté que "la phase de baisse des taux de la Fed américaine peut avoir un impact sur l'économie japonaise, y compris sur les taux de change."

Dans d'autres nouvelles, des compagnies maritimes telles que Maersk et Hapag Lloyd ont annoncé qu'elles détournaient tous leurs trajets prévus avec effet immédiat, car la détérioration de la sécurité en mer Rouge perturbe les routes maritimes. Les prix du pétrole ont augmenté de 1% lundi avant de se stabiliser, les analystes de Goldman Sachs suggérant que les entreprises seraient en mesure de rediriger les expéditions de pétrole et de gaz.

Décision sur les Taux d'Intérêt de la BoJ

La Banque du Japon n'a pas réservé de surprises en maintenant ses coûts d'emprunt et sa politique de contrôle de la courbe des rendements inchangés après sa réunion du conseil plus tôt dans la matinée.

L'annonce après la réunion indique que "face à des incertitudes extrêmement élevées entourant les économies et les marchés financiers nationaux et internationaux, la Banque continuera patiemment son assouplissement monétaire, tout en réagissant avec agilité aux évolutions de l'activité économique et des prix, ainsi qu'aux conditions financières."

Les analystes de Commerzbank suggèrent que "la paire USD/JPY ne sera vraiment guidée que par le côté dollar. En d'autres termes, en fin de compte, il ne s'agira jamais de la force du yen, mais toujours de la faiblesse du dollar lorsque USD/JPY baisse (par exemple, parce que les attentes de baisse des taux de la Fed augmentent, comme c'est le cas actuellement). Et que la BoJ ne peut espérer une faiblesse du dollar que si elle veut un yen plus fort."

Rapport d'Inflation CPI du Canada

Plus tard aujourd'hui, Statistics Canada publiera son rapport d'inflation de novembre. Les analystes anticipent une nouvelle baisse de l'inflation à 2,9% en glissement annuel, soit 0,2% de moins que le chiffre d'octobre. Cependant, les chiffres de l'inflation de novembre seront probablement plus élevés que la cible d'inflation globale de 2% de la Banque du Canada (BoC).

Des chiffres d'inflation plus faibles pourraient signifier que la politique de resserrement monétaire de la BoC agit contre les pressions inflationnistes. Le dollar canadien se négocie près d'un pic de quatre mois par rapport au dollar américain, le gouverneur de la BoC, Tiff Macklem, notant la semaine dernière que "les effets des hausses passées des taux d'intérêt continueront de se faire sentir dans l'économie, limitant les dépenses, la croissance et l'emploi. Malheureusement, cela est nécessaire pour faire face aux pressions inflationnistes restantes. Cependant, cette période de faiblesse économique ouvrira la voie à une économie plus équilibrée. Nous prévoyons une croissance et des opportunités d'emploi accrues l'année prochaine, ramenant l'inflation vers la cible de 2%."

Décision sur les Taux d'Intérêt de la PBoC

La Banque populaire de Chine (PBoC) devrait annoncer sa décision en matière de politique monétaire tôt mercredi matin. Les économistes suggèrent que la PBoC maintiendra ses coûts d'emprunt inchangés. La banque centrale a injecté un total net de 800 milliards de yuans (112,02 milliards de dollars) de fonds frais dans le système bancaire par le biais de prêts à moyen terme (MLF), ce qui constitue la plus importante augmentation mensuelle jamais enregistrée.

Les analystes de marché estiment que la PBoC continuera d'assouplir sa politique monétaire l'année prochaine pour soutenir l'économie du pays. De nombreux économistes suggèrent que la Chine maintiendra une politique monétaire accommodante, y compris des mesures de relance et des baisses de taux d'intérêt.

Inflation CPI du Royaume-Uni en Novembre

Mercredi matin, l'Office des statistiques nationales (ONS) publiera les données d'inflation pour le mois de novembre. Les économistes suggèrent que l'inflation globale sera de 4,4% en glissement annuel, en baisse par rapport au chiffre de 4,6% enregistré en octobre. L'inflation de base devrait être de 5,5% en glissement annuel, en baisse par rapport à 5,7%.

Le vice-gouverneur de la Banque d'Angleterre (BoE), Ben Broadbent, a déclaré que "il faudra probablement une diminution plus prolongée et plus claire des données sur la croissance des salaires avant que nous puissions conclure en toute sécurité que les choses suivent une tendance nettement à la baisse." Broadbent a également noté qu'il y a "un peu plus d'incertitude que d'habitude sur le comportement du chômage."

