Baisse de l'IPC à Tokyo, le Nikkei sur un Plus Haut de 33 ans

Janvier 09, 2024 21:36

Alors que les marchés financiers se réveillent après les fêtes de fin d'année, les données relatives à l'inflation australienne et japonaise figurent parmi les plus importantes publications de données financières. Bien que le mardi soit une journée calme, le Nikkei a fait la une des médias financiers en atteignant son plus haut niveau depuis 33 ans grâce à la hausse des valeurs technologiques.

Les prix du pétrole se sont stabilisés mardi matin après avoir enregistré de fortes baisses lundi. L'Arabie Saoudite, principal exportateur de pétrole, a annoncé qu'elle réduirait les prix du brut pour atteindre le niveau le plus bas enregistré au cours des 27 derniers mois.

Par ailleurs, Samsung, premier producteur mondial de puces mémoire, de smartphones et de téléviseurs, a annoncé que ses bénéfices pour les trois derniers mois de l'année 2023 devraient chuter de plus de 30%. Alors que le rapport sur les bénéfices devrait être publié le 31 janvier, les analystes ont suggéré que des ventes d'appareils électroniques plus faibles que prévu, ainsi que l'accumulation de stocks de composants clés, pourraient avoir joué un rôle.

Inflation Australienne pour Novembre 2023

L'Australian Bureau of Statistics (ABS) publiera mercredi matin les chiffres de l'inflation pour le mois de novembre. Bien que les données les plus pertinentes proviennent des rapports trimestriels, les économistes s'intéressent également aux rapports mensuels sur l'inflation afin de comprendre l'évolution des prix et leur impact sur l'économie locale.

Les analystes de marché suggèrent que l'inflation s'est élevée à 4,4% sur une base annuelle, en baisse par rapport au chiffre de 4,9% enregistré en octobre. Une note des économistes d'ING indique que "la hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires de l'année dernière, due à un temps froid et humide hors saison, ne devrait pas se répéter, du moins pas dans la même mesure, même si nous notons que les récentes inondations dans le Queensland pourraient encore faire grimper les prix dans certaines régions. Malgré cela, la comparaison avec les pics de l'année dernière devrait être suffisamment bénigne pour que le taux d'inflation diminue - peut-être de manière substantielle".

IPC de Tokyo en Décembre 2023

Une enquête publiée par le Bureau des Statistiques du Japon a montré que l'inflation de Tokyo est tombée à 2,4% en décembre, contre 2,6% en novembre. L'IPC de base de Tokyo s'est établie à 2,1%, conformément aux attentes des analystes.

Bien que les chiffres de l'inflation aient baissé en décembre, ils sont encore loin de l'objectif de 2% de la Banque du Japon (BoJ). Juste après la publication du rapport sur l'inflation, le yen japonais s'est apprécié par rapport au dollar américain, certains traders pensant que la BoJ devrait commencer à réduire progressivement ses mesures de relance massives dans le courant de l'année.

Morgan Stanley : La Fed Maintiendra ses Taux Plus Longtemps

Les économistes de Morgan Stanley ont suggéré que la Réserve Fédérale pourrait maintenir ses taux plus longtemps que ne le prévoit le marché, ajoutant que ce retard aurait pour conséquence des baisses de taux plus importantes que prévu. Les analystes de Morgan Stanley s'attendent désormais à ce que la première baisse de taux soit égale à 25 points de base et ait lieu en juin.

S'exprimant lors d'une conférence, l'économiste en chef de Morgan Stanley pour les États-Unis a déclaré : "ne vous y trompez pas, ils vont réduire les taux cette année. Ils peuvent être patients et prendre leur temps".

