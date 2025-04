Guide de Trading pour la Saison des Résultats aux États-Unis

Avril 24, 2025 11:34

Quatre fois par an, la plupart des chaînes de télévision et publications financières se concentrent sur la communication des résultats des plus grandes entreprises américaines. Ces mises à jour trimestrielles des sociétés cotées en bourse peuvent avoir un impact significatif sur le marché, sa volatilité et l'orientation des prix.

Dans cet article, nous expliquerons ce que sont les annonces de résultats financiers des entreprises, pourquoi elles sont importantes et comment les traders et investisseurs débutants peuvent les aborder.

Ce document est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier. Consultez un conseiller financier avant de prendre des décisions d'investissement.

Que sont les annonces de résultats financiers des entreprises ?

Les sociétés cotées en bourse aux États-Unis sont tenues par la Securities and Exchange Commission (SEC) de publier leurs résultats financiers chaque trimestre. Ces annonces de résultats comprennent généralement :

Chiffre d'affaires (ventes)

Résultat net (bénéfice)

Bénéfice par action (BPA)

Perspectives (projections de performance future)

Ces rapports sont publiés dans les déclarations trimestrielles, via le Formulaire 10-Q, et sont souvent accompagnés d'un communiqué de presse, d'une conférence téléphonique avec des analystes et de présentations destinées aux investisseurs. Les données relatives aux résultats sont suivies de près par les analystes, les investisseurs institutionnels et les traders particuliers.

Pourquoi les résultats financiers sont importants

Un rapport de résultats offre un aperçu de la santé financière d'une entreprise et constitue, par conséquent, un facteur crucial pour déterminer sa valeur et l'orientation future du cours de son action.

Généralement, lorsqu'une entreprise publie des résultats supérieurs aux attentes des analystes, le cours de l'action peut augmenter. À l'inverse, si les résultats sont inférieurs aux estimations des analystes, cela pourrait entraîner une vague de ventes.

En réalité, personne ne peut prédire comment le cours d'une action réagira à une publication de résultats, car il y a de nombreuses autres nuances à prendre en considération. Cela inclut d'autres actualités de l'entreprise (comme une nouvelle acquisition ou un lancement de produit), ainsi que ce qui est déjà intégré dans le cours de l'action.

Il existe trois composantes principales d'une annonce de résultats financiers sur lesquelles les traders, les investisseurs et les analystes ont tendance à se concentrer :

Résultats réels vs. Attentes : La majorité de l'attention médiatique se porte sur la performance de l'entreprise par rapport aux estimations des analystes. Perspectives d'avenir : Ce que l'entreprise annonce concernant sa performance future peut avoir plus d'importance que ce qui s'est passé au cours du dernier trimestre. Commentaires de la direction : Le ton, les analyses et les justifications des décisions stratégiques fournies par l'équipe dirigeante lors de la conférence téléphonique peuvent influencer le sentiment des investisseurs.

Le calendrier des résultats : quand les rapports sont-ils publiés ?

La saison des résultats financiers américains se déroule quatre fois par an, peu après la fin de chaque trimestre fiscal :

Résultats du T1 : avril – mai

Résultats du T2 : juillet – août

Résultats du T3 : octobre – novembre

Résultats du T4 : janvier – février

Durant la saison des résultats, les entreprises publient leurs indicateurs de performance pour le trimestre écoulé. Cependant, comme certaines entreprises ont des périodes comptables fiscales différentes, la désignation du trimestre et l'année peuvent varier.

Comment les actions réagissent aux résultats financiers

Les annonces de résultats peuvent entraîner des mouvements de cours brusques et soudains. Cela se produit pour de nombreuses raisons, dont quelques-unes sont soulignées ci-dessous :

Le marché anticipe l'avenir et intègre les attentes dans les cours, donc les traders ajusteront leurs positions en conséquence.

Les surprises (positives ou négatives) conduisent à un réajustement rapide des positions et à une réévaluation immédiate du cours d'une action.

Les volumes d'échanges augmentent souvent en raison de l'intérêt accru et de la volatilité.

Par exemple, si une entreprise était censée rapporter 1,00 $ en BPA (bénéfice par action) mais que le chiffre s'élève à 1,25 $, cette surprise peut renforcer la confiance des investisseurs et conduire à un rallye. Cependant, cet effet peut être annulé si l'entreprise publie également des prévisions futures inférieures aux attentes.

À l'inverse, même si l'entreprise affiche des profits record, si ceux-ci sont inférieurs aux attentes de Wall Street, le cours de l'action peut chuter. Par conséquent, analyser l'ensemble du rapport de résultats est essentiel avant de prendre toute décision.

Que rechercher dans un rapport de résultats

Voici quelques éléments à rechercher lors de l'analyse des résultats.

Une action peut rencontrer des difficultés s'il y a :

Baisse des revenus ou des marges bénéficiaires

Prévisions revues à la baisse

Niveaux d'endettement en hausse

Commentaires peu encourageants de la direction

Plusieurs trimestres consécutifs de résultats inférieurs aux attentes

Une action peut trouver un certain soutien si elle :

Dépasse les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfice par action

Révise ses prévisions à la hausse

Augmente ses marges bénéficiaires

Présente un flux de trésorerie et un bilan solides

Fournit des commentaires positifs sur les secteurs de croissance

Peut-on trader un rapport de résultats ?

Il est important de comprendre que trader autour d'une publication de résultats est notoirement difficile et comporte des risques significatifs.

Tout d'abord, il y a beaucoup d'informations à analyser dans un court laps de temps. Les traders institutionnels disposent de dizaines, voire de centaines d'analystes à travers le monde qui analysent les mêmes informations. Il est très difficile d'essayer de rivaliser à ce niveau.

Deuxièmement, s'il y a une surprise importante dans un rapport de résultats et qu'il est publié lorsque le marché est fermé, le marché peut alors créer un gap à l'ouverture. Cela signifie que le cours de l'action pourrait franchir d'un bond votre niveau de prix stop loss, entraînant une perte plus importante que prévu.

Une approche plus prudente consisterait à attendre et observer comment le reste du marché réagit au rapport des résultats, puis à trader sur des mouvements de prix plus clairs après l'événement.

Conclusion

Bien que la saison des résultats puisse être intimidante pour y trader, elle représente également une bonne opportunité d'apprendre comment fonctionne une entreprise et ce que le marché pense d'elle. Si vous tradez pendant les annonces de résultats, il est important de gérer efficacement les risques pour faire face à la volatilité imprévisible et aux potentiels gaps à l'ouverture du marché.

Il peut être plus prudent d'attendre que la situation se stabilise et de prendre vos décisions lorsque vous aurez une vision plus claire de la réaction du marché et de l'évolution des cours. Vous pouvez également vous exercer sur un compte de démonstration pour tester vos théories et stratégies dans un environnement virtuel.

