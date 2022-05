Actualité Économique pour les Débutants - Quelle est l'importance du PIB américain ?

Le Produit Intérieur Brut (PIB) est une autre façon de désigner la grandeur et la croissance d'une économie.

Les États-Unis étant la plus grande économie du monde, la santé de leur PIB est une priorité absolue pour les investisseurs et les partenaires commerciaux. Quelle est la puissance de l'économie américaine ? En 2020, par exemple, le PIB annuel était évalué à 20,9 trillions USD, contre 14,7 trillions USD pour la Chine et 13 trillions USD pour la zone euro.

L'actualité boursière mentionne régulièrement le PIB américain et les publications économiques du Bureau Américain d'Analyse Économique sont des événements boursiers mensuels, trimestriels et annuels. Il existe un lien direct entre l'USD et les publications du PIB qui peuvent souvent faire fluctuer la devise nationale selon l'interprétation des nouvelles par les opérateurs.

Une économie américaine en croissance

Lorsque l'économie américaine est en croissance, les traders et les investisseurs considèrent qu'il s'agit d'un bon signe et l'USD devient attractif sur les marchés du Forex, dans la mesure où ce dernier est considéré comme une monnaie stable et liquide offrant de bonnes perspectives. C'est pourquoi l'EURUSD est la paire de devises la plus tradée sur le marché des changes et que le dollar est un actif refuge. Les cambistes considèrent les deux monnaies comme stables et facilement échangeables l'une avec l'autre car les économies sous-jacentes sont puissantes.

Les stablecoins tels que l'USDT sont basés sur des réserves d'USD et considérés comme plus facilement échangeables que de nombreuses autres crypto-monnaies.

Une monnaie résiliente n'est pas le seul effet positif d'une économie américaine en croissance. Les actifs à rendement qui sont achetés et vendus en dollars américains deviennent également intéressants pour les investisseurs. Il peut s'agir d'obligations comme les bons du Trésor américain et de titres bancaires et d'entreprise.

Les investissements en actions sont également susceptibles de bien performer lorsque les investisseurs sont plus confiants dans la croissance du PIB.

Enfin, et surtout, le marché de l'emploi est susceptible d'être robuste et les employeurs peuvent investir dans la création de nouveaux postes et l'ouverture de nouvelles entreprises.

En bref, un PIB en hausse porte tout un pays.

Un PIB américain en baisse

Des événements dramatiques se produisent sur les marchés financiers lorsque les États-Unis entrent en récession et que le PIB déçoit les traders et les investisseurs.

Dans un scénario où l'économie américaine se contracte, il peut y avoir des effets dominos sur la monnaie nationale, qui peut s'affaiblir et miner le pouvoir d'achat des consommateurs. Au lieu d'être un achat attrayant, les marchés boursiers peuvent déplacer leurs dépenses en valeurs refuges vers d'autres actifs tels que l'or ou le yen (JPY).

Un PIB en baisse implique des marchés en chute libre dans le secteur des actions et des devises, mais cela ne signifie pas pour autant que les opérateurs cessent d'investir ou les traders de trader. Au contraire, leur comportement et leur psychologie deviennent défensifs et ils peuvent se concentrer sur les prises de bénéfices à court terme et d'autres stratégies.

Comment trader sur le PIB américain

Le trading sur les données du PIB américain dépend de la direction prise par l'économie, de l'ampleur du changement et des conditions. Gardez à l'esprit que lorsque les chiffres du PIB sont annoncés, il y a généralement une réponse immédiate sur les marchés du Forex, dans la mesure où des millions de traders prennent position en fonction des résultats de la publication. Les scénarios ci-dessous ne sont en aucun cas exhaustifs, mais visent à donner un aperçu de ce qui pourrait se produire.

Ralentissement économique

Dans un premier scénario, le PIB se contracte légèrement, mais des facteurs temporaires, tels que des événements géopolitiques, occasionnent un problème limité. Les investisseurs et les traders peuvent réduire leurs positions sur l'USD et les actifs libellés en USD, mais restent calmes et confiants que le problème sera rapidement résolu.

Dans un autre scénario, le PIB se contracte rapidement et l'un des principaux repères de l'économie, tel que le marché du travail, connaît un problème à long terme. Les investisseurs sur les marchés boursiers et les cambistes sont susceptibles de prendre des mesures plus radicales pour limiter leur exposition aux actifs libellés en dollars et placer leur argent dans des valeurs refuges comme l'or.

Reprise économique

Si le PIB américain a légèrement augmenté et que les conditions économiques sont normales, le sentiment du marché est susceptible d'être positif et le dollar pourrait gagner en attractivité en raison du facteur de stabilité et de confiance.

Il existe une autre possibilité : l'économie peut être en plein essor et un indicateur économique clé comme l'inflation peut être élevé. Cela pourrait rendre le marché nerveux en raison du risque de retournement soudain et de la probabilité croissante d'une récession.

Avant de trader sur les chiffres du PIB américain, il est sage d'en apprendre davantage sur le fonctionnement de l'analyse fondamentale en s'inscrivant aux webinaires proposés par Admirals, animés par des experts du marché des changes, et en lisant nos nombreuses ressources pédagogiques et nos formations destinées aux traders et aux investisseurs, notamment Forex 101.

