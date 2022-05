Les Actions Mondiales Progressent alors que les Problèmes liés au COVID en Chine Continuent

Mai 17, 2022 21:34

Les actions mondiales ont progressé en ce début de semaine, mais les problèmes liés à la politique du zéro COVID en Chine ont pesé sur le sentiment.

Les confinements chez le géant asiatique ont fait chuter l'activité de détail et industrielle à son plus bas niveau depuis deux ans, ce qui a déclenché de nouvelles mesures de relance budgétaire et monétaire de l'économie. En avril, les ventes au détail annuelles ont chuté de 11,1%, tandis que la production industrielle en glissement annuel a baissé de 2,9%.

Le ralentissement de la croissance chinoise pourrait se répercuter à court terme sur les économies de ses partenaires commerciaux. Les États-Unis, l'Union européenne et le Royaume-Uni ont tous des échanges commerciaux importants avec la Chine. Ces économies sont déjà aux prises avec une inflation élevée et des taux d'intérêt en hausse, et les difficultés de la Chine en matière de COVID constituent un défi supplémentaire.

Les détaillants de luxe de l'UE risquent d'être touchés, dans la mesure où la Chine est à la fois un important centre de production et de vente de produits haut de gamme (sacs à main, cosmétiques, vêtements et chaussures). Les constructeurs automobiles tels que Tesla et Toyota risquent également d'être affectés par les confinements.

Publications des résultats d'entreprises aujourd'hui

Plusieurs grandes entreprises cotées en bourse doivent publier aujourd'hui leurs résultats du premier trimestre, notamment Home Depot (HD) et Walmart (WMT).

Le bénéfice par action de Home Depot devrait se situer aux alentours de 3,66 USD et le cours de l'action pourrait évoluer en fonction de la réaction des investisseurs face aux performances de l'entreprise. Le BPA de Walmart est estimé à 1,46 USD. Les deux détaillants sont confrontés à des difficultés liées à l'inflation et les résultats d'aujourd'hui devraient apporter un peu de lumière sur la situation économique réelle aux États-Unis.

Actualités des matières premières

Les prix spot du pétrole brut occupent le devant de la scène dans l'actualité des matières premières. Une hausse de 10 dollars US a été enregistrée en l'espace de 24 heures, les événements géopolitiques en Ukraine ayant provoqué des tensions sur les marchés pétroliers. En outre, l'OPEP a récemment signalé son intention de maintenir l'offre à un niveau élevé après avoir réduit ses prévisions de croissance mondiale et de demande de pétrole. L'OPEP table sur une croissance mondiale de 3,5%, contre 3,9% précédemment. Le groupe voit la demande de pétrole augmenter de 3,36 millions de barils par jour en 2022 par rapport à 2021.

Actualités des devises

Le Royaume-Uni a annoncé le taux de chômage trimestriel pour le mois de mars. Le consensus anticipait un taux de chômage de 3,8% sur une base annuelle, dans un contexte d'inflation élevée et de croissance relativement faible. Les craintes de récession sont latentes, ce qui signifie que tout élément inattendu pourrait avoir un impact sur la GBP. Le résultat réel est ressorti à 3,7%.

L'euro sera au centre de l'attention plus tard ce matin avec la publication des chiffres du PIB du premier trimestre de la zone euro. Ils devraient s'établir à 5% sur une base annuelle et à 0,2% sur une base trimestrielle. Les opérateurs ont-ils suffisamment pris en compte les effets du conflit en Ukraine et les difficultés liées à l'inflation ? Les résultats nous en diront bientôt plus.

