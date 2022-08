Les 5 Principaux Moteurs des Marchés du Trading et de l'Investissement en Septembre

Août 29, 2022 14:36

À quelques jours du mois de septembre, voici les cinq principaux facteurs que nous surveillons sur les marchés du trading et de l'investissement aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l'Union européenne.

Taux d'Inflation

La légère baisse de l'inflation annuelle aux États-Unis incite à un optimisme prudent. La question est de savoir si cela suffira à persuader la Réserve Fédérale de ralentir son mouvement hawkish. À ce stade, cela semble peu probable. Il faudrait que l'inflation baisse considérablement pour rassurer les responsables de la politique monétaire, dont la tâche principale est de maintenir l'inflation autour de l'objectif cible de 2%.

Le taux d'inflation au Royaume-Uni a atteint deux chiffres, passant à 10,1% sur une base annuelle en juillet. Il semble probable que les pressions inflationnistes se poursuivront en septembre, poussant la Banque d'Angleterre (BoE) à des hausses de taux d'intérêt plus agressives.

L'inflation dans la zone euro reste un sujet de préoccupation pour la Banque centrale européenne (BCE), puisqu'elle a atteint 8,9% en juillet. Avec peu de signes de ralentissement de l'inflation, la BCE pourrait commencer à prendre des mesures plus agressives pour resserrer la politique monétaire, notamment en relevant les taux d'intérêt directeurs en septembre.

Décisions des Banques Centrales en Matière de Taux d'Intérêt

Étant donné la forte importance des changements de taux d'intérêt dans un contexte de pressions inflationnistes, nous avons listé ci-dessous les principales réunions des banques centrales en septembre :

Réunion du FOMC : Les 20 et 21 septembre 2022

Réunion de la BCE : 22 septembre 2022

Réunion de la BoE : 15 septembre 2022

Les paires de devises en GBP, EUR et USD sont susceptibles de connaître une certaine volatilité au cours des deux dernières semaines de septembre, avant les déclarations des banques centrales.

Croissance du Produit Intérieur Brut (PIB)

Les États-Unis peuvent-ils sortir de la récession technique dans laquelle ils sont entrés au deuxième trimestre ? Nous ne connaîtrons la réponse que le 27 octobre, lorsque le Bureau of Economic Analysis (BEA) publiera le premier chiffre du PIB pour le troisième trimestre.

Une autre question pressante concernant la croissance mondiale est liée à l'évolution de la situation au Royaume-Uni, où les craintes de récession s'intensifient après que le PIB ait diminué de 0,6% en juin.

Une inflation élevée et un pouvoir d'achat réduit en raison de la faiblesse de l'euro sont des risques pour la croissance de la zone euro à court terme.

Géopolitique

Le conflit en Ukraine devrait continuer à susciter des inquiétudes sur les marchés du trading et de l'investissement, notamment en raison de la flambée des prix des combustibles fossiles et du sentiment général de méfiance. Les coûts humanitaires et économiques ont fait des ravages au cours des six derniers mois et, en l'absence d'un accord de paix, les répercussions géopolitiques pourraient se faire sentir jusqu'à la fin de l'année.

Force du Dollar

Le pétrole brut est-il cher à cause de la demande qui pousse l'inflation à la hausse ou parce que le dollar est si fort par rapport aux autres devises au moment où nous écrivons ces lignes ? Cette question pourrait trouver une réponse au quatrième trimestre si l'inflation continue de baisser aux États-Unis.

Le dollar s'est renforcé grâce aux achats de valeurs refuges après que la Fed ait commencé à resserrer sa politique monétaire. Tant que la banque centrale américaine reste sur une trajectoire hawkish, le dollar et les actifs libellés en USD, tels que le pétrole brut, pourraient rester solides au quatrième trimestre.

Pour résumer nos perspectives, les marchés du trading et de l'investissement pourraient subir les effets d'une inflation élevée, d'une hausse des taux d'intérêt et d'un resserrement de la politique monétaire, des préoccupations liées à la croissance, de la géopolitique et de la force de l'USD.

