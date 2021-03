3 raisons d'Acheter des Actions Pfizer

Mars 01, 2021 17:55

Malgré l'annonce d'une série de nouvelles positives ces derniers mois, y compris un vaccin Covid-19, les actions du géant pharmaceutique Pfizer ont baissé au lieu d'augmenter.

Il est possible qu'une lumière s'allume pour les investisseurs, ce qui entraînerait une tendance à la hausse soutenue pour Pfizer. Voici trois raisons d'acheter l’action Pfizer :

1. Son vaccin COVID-19

La principale raison d'acheter des actions Pfizer en ce moment est sans doute son vaccin covid-9 appelé Comirnaty. Bien sûr, le titre a chuté alors même que le vaccin de Pfizer a été administré à des millions de personnes et que la société a annoncé de multiples accords d'approvisionnement importants.

Pfizer a déjà annoncé 154 millions de dollars de ventes pour Comirnaty au quatrième trimestre 2020. La société va bientôt commencer à montrer aux investisseurs beaucoup plus d'argent en provenance de de Comirnaty. Pfizer prévoit que le vaccin générera des ventes d'environ 15 milliards de dollars cette année. Les bénéfices bruts seront répartis à parts égales entre Pfizer et son partenaire BioNTech.

Cependant, cette projection était principalement basée sur le nombre de doses que Pfizer a été contracté pour fournir à partir de début février. Depuis lors, la société a conclu d'autres contrats de fourniture, l'un avec les États-Unis pour 100 millions de doses supplémentaires et un autre avec l'Union Européenne pour 200 millions de doses supplémentaires. D'autres accords d'approvisionnement pourraient être en cours.

Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a déclaré lors de la conférence téléphonique de l'entreprise pour le quatrième trimestre qu'une "source de revenus durable pour le vaccin COVID-19" similaire à celle de la grippe saisonnière était probable. Il a mentionné le besoin potentiel de rappels réguliers pour maintenir l'immunité ainsi que la possibilité de rappels pour combattre les nouvelles variantes de coronavirus. Si M. Bourla a raison, Pfizer pourrait montrer aux investisseurs qu'il est possible de gagner beaucoup d'argent avec Comirnaty pendant encore longtemps.

2. Ses perspectives de croissance globales

Même sans Comirnaty, les perspectives de croissance globales de Pfizer semblent meilleures qu'elles ne l'ont été depuis des années. La raison principale est que la société ne possède plus de médicaments anciens qui ont perdu l'exclusivité de leur brevet, ce qui la freine. Tous ces produits ont accompagné Upjohn lorsque l'ancienne unité Pfizer a fusionné avec Mylan pour former Viatris en novembre 2020.

Pfizer prévoit désormais une croissance annuelle de ses revenus d'environ 6 % et une croissance du bénéfice par action ajusté de 10 % au moins jusqu'en 2025. Mais ces projections excluent tout impact du vaccin COVID-19 de la société. Elles ne tiennent pas compte non plus de la possibilité (la probabilité est peut-être le meilleur terme à utiliser) d'acquisitions et d'accords de licence pour renforcer le pipeline.

La gamme actuelle de la société comprend plusieurs grands gagnants tels que l'anticoagulant Eliquis, le médicament contre le cancer du sein Ibrance et le médicament contre les maladies rares Vyndaqel. Pfizer semble également s'être amélioré dans le développement de nouveaux médicaments, avec un taux de réussite de bout en bout du pipeline de 21 %, contre une moyenne de 8 % pour l'industrie.

3. Son dividende

Nous ne pouvons certainement pas laisser de côté l'excellent dividende de Pfizer comme raison principale d'acheter l'action. Le rendement du dividende se situe actuellement au nord de 4,6 %.

En décembre, Pfizer a annoncé qu'elle augmentait son dividende de 3 % à partir du dividende du premier trimestre 2021. Ce dividende sera le 329e dividende consécutif versé par l'entreprise. Lors de l'appel de Pfizer pour le quatrième trimestre, le directeur financier Frank D'Amelio a déclaré : "Dans un avenir prévisible, nous nous attendons à ce que notre conseil d'administration continue à soutenir des augmentations annuelles du dividende à peu près au même niveau que cette année".

Les investisseurs doivent savoir que Pfizer prévoit d'ajuster son dividende à la baisse une fois que Viatris aura déclaré son propre dividende. Toutefois, les actionnaires de Pfizer qui ont conservé leurs actions Viatris recevront le même dividende combiné entre les deux sociétés.