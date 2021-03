Mars 01, 2021 09:41

Les investisseurs se concentrent souvent trop sur ce qu'ils pensent qu'il se passera plus tard ce mois-ci ou l'année prochaine. Exemple : en 2020, les masses ont afflué vers les stocks de produits de consommation courante qui ont grimpé en flèche lorsque la pandémie a obligé les gens à passer plus de temps chez eux.

Mais lorsque vous voulez vous constituer une richesse, vous serez récompensé pour avoir pensé au long terme et pour avoir acheté des entreprises que vous pensez être excellentes, quelles que soient les tendances à court terme. Voici deux actions dans lesquelles vous pouvez investir et que vous pouvez conserver pendant les 20 prochaines années.

Pinterest

Les actions de Pinterest ont fait un bond de plus de 280 % au cours de l'année dernière, et la société commence à peine à exploiter son potentiel en matière de commerce électronique.

Pinterest est une plateforme hybride de médias sociaux et un outil de recherche visuel qui ne demande qu'à être inspiré. Les utilisateurs, connus sous le nom de Pinners, recherchent des idées pour tout, des recettes et des séances d'entraînement à la planification d'un mariage, d'un projet d'amélioration de l'habitat ou de vacances de rêve. Le nombre d'utilisateurs actifs mensuels de la plateforme a augmenté de 37 % au cours du quatrième trimestre 2020.

Avant 2020, Pinterest n'était pas très populaire, même si de nombreux Pinners cherchent à faire du shopping. En avril, alors qu'une grande partie du monde était confiné, il a dévoilé une foule de nouvelles fonctionnalités qui permettaient aux utilisateurs de faire leurs achats à partir des forums, des Pinners et des recherches sur la plateforme.

Depuis lors, elle a dévoilé une série de nouvelles fonctionnalités de pointe, notamment une fonction qui permet d'expérimenter virtuellement de nouveaux produits, et une option permettant de télécharger une photo et de visualiser des pins similaires.

La beauté de Pinterest est que ses utilisateurs ont tendance à rechercher des termes génériques comme "inspiration pour les vêtements", "recettes saines" ou "idées de rénovation de la cuisine", plutôt que des marques spécifiques, ce qui donne aux marques moins connues une chance de se rapprocher de nouveaux clients.

L'augmentation du nombre d'utilisateurs internationaux est la clé de la croissance de Pinterest. Le nombre moyen d'utilisateurs internationaux par mois (MAU) a augmenté de 46 % en 2020, contre 11 % pour les États-Unis. Mais les utilisateurs américains génèrent encore environ 18 fois plus de revenus que les utilisateurs internationaux, et Pinterest a encore un grand potentiel de croissance sur ce front.

Son revenu moyen par utilisateur (ARPU) aux États-Unis était de 5,94 dollars en 2020. En comparaison, Facebook a généré 54 dollars par utilisateur aux États-Unis. Comme Pinterest permet de dépenser plus facilement de l'argent en utilisant la plateforme, il y a beaucoup de place pour augmenter les revenus aux États-Unis.

Adobe

Adobe a un énorme fossé concurrentiel dans les espaces de création de contenu et de conception numérique. Les produits du Creative Cloud d'Adobe - qui comprennent Photoshop, InDesign, Illustrator et Premiere Pro - sont la référence en matière de conception graphique et de montage vidéo. Non seulement ces produits sont inégalés, mais ils entraînent également un coût de conversion énorme en raison du temps et des compétences nécessaires pour les maîtriser. Même les créateurs de contenu qui utilisent ces programmes depuis une décennie ou plus vous diront qu'ils découvrent encore de nouvelles fonctionnalités.

Le modèle d'abonnement basé sur le cloud, dans lequel Adobe a transféré ses produits créatifs en 2013, lui a permis d'augmenter régulièrement ses revenus. Alors que les logiciels de bureau traditionnels coûtent des centaines de dollars, les abonnements à certains de ses programmes ne coûtent que 9,99 dollars par mois, ce qui les rend accessibles aux amateurs. Entre 2017 et 2020, les revenus d'abonnement de Creative Cloud ont grimpé de 4,2 milliards de dollars à 7,7 milliards de dollars, soit un taux de croissance annuel composé de 23 %.

Mais la domination continue du Creative Cloud n'est pas la seule chose qu'Adobe a en tête. En 2020, les revenus d'abonnement de son segment Digital Experience, qui fournit des services de publicité et d'analyse, ont augmenté de 14 % par rapport à l'année précédente. La société est également un acteur de plus en plus important dans le domaine de la signature électronique.

Les analystes prévoient une croissance des ventes de 18,2 % pour Adobe en 2021. Compte tenu de l'avantage concurrentiel de la société, de ses activités bien diversifiées et de sa rentabilité passée, son action est un titre que vous voudrez acheter et conserver pendant des décennies.