Noticias de Trading para Principiantes: Crisis del techo de la deuda en EE. UU. ¿Qué implica para los traders?

Mayo 16, 2023 19:18

Cada día que pasa, la crisis del techo de la deuda estadounidense va atrayendo más atención, pues el gobierno de EE. UU. ha de asegurarse de que puede pagar sus deudas a los prestamistas. Dado que la economía estadounidense es una principales a nivel mundial, los titulares de noticias financieras se debaten entre las negociaciones sobre el techo de la deuda y las conversaciones sobre la inflación.

No es la primera vez que encontramos este escenario. En los últimos años, ciertos gobiernos estadounidenses se han visto acorralados tratando de elevar el techo de la deuda para poder pagarla, y la realidad es que los compromisos y acuerdos de última hora sirvieron de parche en la mayoría de las ocasiones. Sin embargo, este tipo de negociaciones pueden generar sensación de incertidumbre en los mercados financieros.

Entonces, ¿deberían los traders estar ojo avizor del valor del USD frente a sus competidores? ¿Se enfrentan los mercados bursátiles a la tormenta perfecta? Conoce en este artículo qué es el techo de deuda y cómo puede influenciar los mercados en las próximas semanas.

¿Qué es el techo de deuda estadounidense?

Los gobiernos necesitan pedir capital prestado para poder pagar sus deudas. Existen varias formas de hacerlo, como emitir bonos del Estado. Los gobiernos utilizan estos fondos para abonar salarios, financiar sus planes de inversión y otras obligaciones relacionadas.

El techo de la deuda estadounidense es un límite legislativo a la cantidad de deuda nacional en la que puede incurrir el Tesoro de Estados Unidos. Por lo tanto, este techo supone el límite monetario que el gobierno federal estadounidense puede pedir prestado para cubrir sus necesidades financieras. Los analistas señalan que si se alcanza el techo de deuda sin perspectivas de aumento, el gobierno tendría que recurrir a "medidas extraordinarias" para financiar gastos hasta que se resuelva esta cuestión.

Aunque las negociaciones sobre el techo de la deuda estadounidense no son nada nuevo, el Tesoro del país nunca se ha visto obligado a recurrir a "medidas extraordinarias". La 14ª enmienda de la Constitución estadounidense señala: "La validez de la deuda pública de los Estados Unidos(...) no será cuestionada", por lo que algunos analistas sugieren que el Gobierno de EE. UU. podría no ser capaz de satisfacer el pago, incluso si el gasto supera el límite establecido por el techo de deuda.

Negociaciones sobre el techo de deuda estadounidense: Se acaba el tiempo

Actualmente, el techo de la deuda estadounidense asciende a 31,4 billones de dólares. El Gobierno nacional quiere aumentarlo, pero las negociaciones entre demócratas y republicanos no han devuelto resultados positivos. Un informe de Moody's Analytics prevé que "en un estancamiento prolongado, los precios de las acciones caerían casi una quinta parte y la economía se contraería más de un 4 %, provocando la pérdida de más de siete millones de puestos de trabajo".

Un informe de la CNN publicado el 9 de mayo sugería que la Secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, se ha estado poniendo en contacto con líderes empresariales de todo el país para informarles sobre el problema. Yellen ha advertido a los congresistas de que EE. UU. podría no cumplir con sus obligaciones el mismísimo 1 de junio si los legisladores no abordan la cuestión del límite de deuda antes de esa fecha.

En su intervención en la reunión de ministros de Finanzas del G7, Yellen subrayó: "El impago de nuestra deuda es algo que perjudicaría gravemente tanto la economía estadounidense como la mundial que considero que todo el mundo debería determinarlo como algo impensable. Estados Unidos no debe en ningún caso incumplir su obligación".

¿Qué opinan los analistas del mercado de las negociaciones sobre el techo de la deuda estadounidense?

Los expertos de Moody's Analytics señalan en su informe: "Lo que antes parecía inimaginable ahora se torna una amenaza real. De provocarse una ruptura, probablemente sería más breve que prolongada, pero incluso una prolongada ya no se torna impensable". En comentarios adicionales sobre una posible ruptura del techo, sugieren que existe una probabilidad del 10 %.

Funcionarios de la Cámara de Comercio de EE. UU. revelaron a los periodistas de Reuters que las negociaciones de ambas partes sobre el techo de la deuda son primeros pasos en el buen camino, pero mencionaron que "no podemos insistir lo suficiente en que el tiempo vuela, y cada día que pasa aumenta el riesgo de terminar en un impago con cualquier descuido".

El Bipartisan Policy Centre (BPC), un grupo de expertos con sede en Washington que controla las negociaciones sobre el límite de deuda, redactó en un informe (9 de mayo) que el gobierno estadounidense podría incurrir en el incumplimiento de sus obligaciones entre principios de junio y principios de agosto sin un aumento del límite de la deuda federal.

Al respecto de las negociaciones, el director de política económica del BPC señaló: "Las próximas semanas son críticas para evaluar la fortaleza del flujo de caja del gobierno. Si no se llega a una solución antes de junio, los responsables políticos se enfrentarán diariamente a una ruleta rusa con la fe y el crédito de Estados Unidos, arriesgándose a un desastre financiero tanto para sus electores como para el propio país".

Los economistas de ING sugirieron que las extensas negociaciones sobre el techo de la deuda benefician al USD. "La situación actual influye inevitablemente en el sentimiento de riesgo y dota de apoyo al dólar. Ahora se gesta una creciente preocupación de que en realidad podría haber una caída del mercado (en los mercados de valores o de dinero) para romper el estancamiento. Este sería un escenario en el que el dólar recibiría un impulso significativo a corto plazo, teniendo en cuenta además que las posiciones cortas especulativas en dólares han aumentado de forma constante en los últimos meses, y una de las razones por las que somos partidarios de retrasar el inicio de la tendencia bajista del billete verde hasta el tercer trimestre.

Un informe de la Brookings Institution, citado en una encuesta de la Casa Blanca, afirmaba: "El empeoramiento de las expectativas sobre un posible impago volvería cada vez más probables las turbulencias en los mercados financieros. Y, probablemente, dichas perturbaciones irían acompañadas de un descenso en el precio de la renta variable, la pérdida de confianza de consumidores y empresas, y una contracción del acceso a los mercados de crédito privados."

Negociaciones sobre el techo de la deuda estadounidense, el USD y la gestión del riesgo

El dólar estadounidense es la divisa más operada del mundo. Es probable que la evolución de la economía estadounidense repercuta en el valor del dólar frente a divisas como la GBP o el EUR, entre otras. Las fluctuaciones de tipos podrían afectar a tus estrategias de trading, sobre todo si se efectúan de forma inesperada. Operar cuando los mercados se mueven en tu contra puede resultar en la pérdida de tus fondos. Además, en el caso de los traders principiantes, las posibilidades de fracaso aumentan por la falta de experiencia.

Con este contexto, una buena gestión del riesgo es esencial, ya que los traders principiantes no tienen experiencia a la hora de enfrentarse a condiciones de mercado adversas. Existe una amplia variedad de herramientas de gestión del riesgo que los traders principiantes pueden utilizar a la hora de elaborar una estrategia de trading, y aunque los brókers ofrecen este tipo de herramientas, lo más importante es saber utilizarlas. Alomejor te estás preguntando cómo puedes aprender a manejarlas, y la respuesta es: formarse. Los brókers de renombre ofrecen una amplia gama de materiales educativos, como webinarios, e-books y artículos redactados por expertos en trading, que te proporcionarán las respuestas que estás buscando. Es importante que, como trader principiante, nunca desmerezcas el valor de la gestión del riesgo, ya que te permite disfrutar de la emoción del trading con niveles de estrés manejables.

¿Te interesa el trading de noticias macroeconómicas? Aprende cómo funciona con nuestros webinarios gratuitos: conoce e interactúa con traders expertos. Observa y aprende en las sesiones de trading en directo.

Webinarios de trading gratuitos Asiste a webinarios en directo organizados por nuestros expertos en trading REGÍSTRATE GRATIS

Este material no contiene ni debe interpretarse como que contiene consejos de inversión, recomendaciones de inversión, una oferta o solicitud de transacciones en instrumentos financieros. Ten en cuenta que dicho análisis de trading no es un indicador fiable de ningún rendimiento actual o futuro, ya que las circunstancias pueden cambiar con el tiempo. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, debes buscar el asesoramiento de asesores financieros independientes para asegurarte de que comprendes los riesgos.