Los resultados de Disney destacan los desafíos que aún quedan

Noviembre 11, 2021 10:07

Ayer, las acciones de Disney cayeron casi un 5 % en las operaciones tras el cierre del mercado tras presentar unos resultados que no alcanzaron las expectativas en varias áreas clave, incluidos los ingresos totales y el beneficio por acción (BPA).

Disney+ y la división de Parques, Experiencias y Productos ocuparon la mayoría de los titulares.

El servicio de streaming de Disney, Disney +, creció durante la pandemia mientras otras fuentes de ingresos se vieron mermadas. Aunque, en los resultados de anoche se puede apreciar una desaceleración significativa en el crecimiento de las suscripciones durante el trimestre.

Sin embargo, esta desaceleración debería ser una sorpresa menor, ya que, al comienzo de la semana, Disney anunció una promoción en la que ofrece a los nuevos, y a ciertos suscriptores de los EE. UU. y otros países, un mes de Disney + por solo 1,99 USD (generalmente 7,99 USD en los EE. UU.).

Esta noticia revelaba la preocupación de la compañía por la falta de crecimiento en esta parte del negocio.

La reapertura de las economías de todo el mundo significa que ahora Disney+ no solo se enfrenta a la competencia de otros servicios de streaming, sino también de fuentes de entretenimiento en persona.

Por otra parte, la división de Parques, Experiencias y Productos de Disney proporcionó un impulso positivo en los ingresos, superando las expectativas de los analistas en 5450 millones de USD para el trimestre, un aumento de casi el 100 % interanual (YOY).

Sin embargo, los ingresos operativos de esta división no alcanzaron los pronósticos de 640 millones de USD, lo que Disney atribuyó al aumento de los costes en gran parte debido a la implementación de las medidas de seguridad de Covid-19.

A pesar de que los ingresos operativos no cumplieron con las expectativas de los analistas, vale la pena señalar que, en el mismo trimestre del año pasado, Disney reportó una pérdida de 945 millones de dólares.

Estos resultados destacan algunos de los problemas clave que todavía enfrenta Disney debido a la pandemia. La incertidumbre resultante podría hacer que el precio de las acciones de Disney caiga aún más en las próximas sesiones.

Mirando hacia el futuro, Disney aseguró que el nuevo contenido de streaming programado para su lanzamiento en 2022 ayudará a impulsar las suscripciones.

Además, es probable que la reapertura de las fronteras estadounidenses a los turistas europeos proporcione un impulso a los ingresos de los parques temáticos y complejos turísticos para el trimestre actual.

Fuente: Admirals MetaTrader 5, The Walt Disney Co., Diario - Rango de datos: del 4 de septiembre de 2020 al 10 de noviembre de 2021, realizado el 10 de noviembre de 2021. Ten en cuenta que: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Rendimiento de los últimos cinco años de las acciones de Disney:

2020 = 25,51 %

2019 = 31,97 %

2018 = 1,39 %

2017 = 3,80 %

2016 = -1,94 %

